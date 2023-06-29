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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна тільки почала контрнаступ та має все для досягнення успіху, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен охарактеризував нинішню ситуацію з контрнаступальними діями ЗСУ як процес, що перебуває на початковому етапі та підкреслив, що українські сили забезпечені всім необхідним для досягнення перемоги.

Про це він сказав у середу в інтерв’ю MSNBC, передає  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ну, по-перше, контрнаступ знаходиться на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України недавно – я думаю, вчора – сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил", - зауважив глава американської дипломатії.

Водночас він підкреслив, що росіяни готували оборонні укріплення впродовж місяців. З усім тим, продовжив він, українські сили за підтримки західних союзників здатні подолати це.

"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху",- підкреслив держсекретар США.

Також читайте: Новий пакет військової допомоги від США підтримає поточний контрнаступ України, - Блінкен

Він також зазначив, що історія із заколотом Групи Вагнера, чиї сили були відведені з фронту в Україні, а також те, як у Москві відволікаються на власні внутрішні чвари, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні.

Блінкен нагадав, що росіяни в буквальному сенсі кидають своїх людей у м’ясорубку, яку самі ж і створили – і це отримало свій ефект.

У цьому зв’язку держсекретар США висловив упевненість, що Україна має додаткові можливості, однак основні події, пов’язані з контрнаступом, відбуватимуться впродовж ближчих тижнів і місяців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Блінкен Ентоні (1157) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+17
Я пам'ятаю як ганьбився Буш вмовляючи Україну не виходити зі складу СРСР, про "самовбивчий націоналізм" вписаний кацапами у його річ також пам'ятаю.
Про ЯЗ яку США заставили Україну передати на Росію.
Так, США винні, мені та Україні.
Як би влада США не ставала у позу страуса, можливо й нападу на Україну не було би.
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29.06.2023 01:39
+15
їбальнік завали. такі підораси завжди нили про зраду - і перед Харковом і перед Херсоном. Якщо ти, опудало, таке обізнане про те, що "немає жодної переваги в артилерії", то чому тоді ставиш тут "питання експертам"? ти ж усезнайка диванний.
Це я до того, що ******* позакривали - і вірте у ЗСУ.
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29.06.2023 01:59
+13
Ні друже, не правда. А хто Україну попереджав про напад? В України було часу окопами повністю обкопатися і мін накласти щоб жоден москаль не проскочив. Чи це США Строки розмінували, чи наказали війська відвести. І ніхто Україну не заставляв ядерну зброю віддати. Самі віддали, аж бігом. Попробуй у когось зараз ядерну зброю забрати. Хотів би я подивитися. Так що друже нічого Штати ні тобі ні Україні не винні. І допомагають допоки війна незважаючи на всю корупцію у владі. А після війни якщо Україна не стане нормальною європейською державою то і допомоги не буде. Друже виростай з коротких штанів. Світ є дуже складним
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29.06.2023 01:51
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зачем про буша вспоминать если прямо сейчас продажные республиканцы ублюдки трамп такер карлсон сенатор кэнеди или илон маск позорятся каждый день
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29.06.2023 02:15 Відповісти
Свіженький кацапе, ваша лайка мене не чіпляє.
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29.06.2023 02:26 Відповісти
я тебе тварюка ватная ипало набью **** зеленая если бы не американцы то Украины уже бы не было - но ты кремлядь из-за этого и бесишься
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29.06.2023 02:51 Відповісти
Я з кацапами не розмовляю, біснувате одоробало.
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29.06.2023 03:03 Відповісти
так ты и есть кацапская ботяра которая пишет гадости на американцев или просто зелебот епнаный
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29.06.2023 04:19 Відповісти
США разом з Британією є гарантами територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом, за яким ми віддали свою ядерну зброю. Тому ЗОБОВ'ЯЗАНІ нам допомагати і надати все необхідне для захисту. Ось цим вони нам і винні, і багато.
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29.06.2023 02:12 Відповісти
не пести брехливая кацпаская тварь а почитай дословно текст меморандума то есть намерения
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29.06.2023 02:19 Відповісти
просив би не матюкатися москальською. навіть якщо саме цей дописувач дуже не подобається і ви певні, що крім матюків він нічого не зрозуміє. я нижче навів текст меморандуму. він може його й прочитає
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29.06.2023 02:38 Відповісти
тема "меморандума и "плохих американцев" это ипсошная фсб-шная тема местных кацапских и зелеботов я их вижу насквозь и если ты такой тупой что ведешься на дти вбросы значит ты нифига не понимаешь или сам такой же
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29.06.2023 02:53 Відповісти
можна лаятися десь інде? я попросив культурно цього не робити. тобто хто кого не розуміє та має обмежені розумові здібності?

вмієте читати - читайте мій пост нижче. а потім робіть висновки.
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29.06.2023 02:58 Відповісти
ты просто не понимаешь - если ты бот с тобой бесполезно "спiлкуватися чемно" - потому что в ответ ботоферма начинает писать простыни и засорять форум - а потом сливается по тихому - а так сразу послал нах и оно уже эту мульку кремлевскую не вбрасывает - а чекае наступного приводу
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29.06.2023 04:24 Відповісти
Меморандум за яким Україні гарантують територіальну цілісність це фсб-шна тема? 🤣 Ну ти і довбень.
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29.06.2023 14:43 Відповісти
іще раз процитувати тут що саме зобовьязалися робити гаранти за будапештським меморандумом?

зараз процитую. зауважте, що домовилися та підписали, що ВСІ варіанти договору є аутентичними. тобто виконується саме той, який кому вигідніший.

а чому наш през тодішній не настояв на тому, щоб вважати за дійсний український варіант?
можете далі пофантазувати щодо цього. але факт в тому, що зобовьязалися ДУЖЕ ХВИЛЮВАТИСЯ. і це все.

а тепер читайте ваш меморандум. і не кажіть потім, що не бачили:

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

Reaffirm their commitment to seek immediate United Nations Security Council action to provide assistance to Ukraine, as a non-nuclear-weapon state party to the Treaty on the Non- Proliferation of Nuclear Weapons, if Ukraine should become a victim of an act of aggression or an object of a threat of aggression in which nuclear weapons are used.

Прочитали?
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29.06.2023 02:29 Відповісти
Винні, і не тільки США, а усі учасники-підписанти Будапештського меморандуму
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29.06.2023 06:55 Відповісти
Спочатку потрібно дивитись на прізвище коментатора, а воно московське! Ось де криється ціна питання
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29.06.2023 22:08 Відповісти
Може Блінкен краще поінформований про те, що має Залужний ?
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29.06.2023 01:28 Відповісти
Міллі поінформований Залужним.
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29.06.2023 01:31 Відповісти
ты кацап поинформаваный пригожиным - так что не пести ботяра конченная
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29.06.2023 02:20 Відповісти
Блінкен знає, що одержав Залужний.
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29.06.2023 02:24 Відповісти
Це означає що Залужний у курсі що українські сили забезпечені всім необхідним для досягнення перемоги?
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29.06.2023 02:29 Відповісти
США надали Україні зброї в рази більше, ніж усі разом взяті, бюджетники України фінансуються за рахунок платників податків США, мільярди доларів та величезну кількість обладнання надали США для відновлення енергетичної системи України, чимало біженців отримали допомогу та підтримку в США і це ще не весь перелік.
А що Україна? Під час війни виділено десятки мільярдів на засекречені контракти для "Укравтодору", величезні кошти на телемарафон, десятки мільйонів на шоу Лєначкі Кравєц, сотні мільйонів на стадіони, ремонт фонтанів, вісімдесят мільйонів на проектну документацію для автомийки, сотні мільйонів на парки, велодоріжки і т.п. В Україні під час війни купують Lamborghini та Rolls-Royse за $500000 та зріс попит на нову модель BMW за $180000 і т.п. Чиновники всіх рівнів безкарно розкрадають сотні мільйонів і їм чхати на все. І це далеко не повний перелік "досягнень".
Відтак, до США не може бути жодних претензій - якби не вони, України вже не було б як держави.
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29.06.2023 01:49 Відповісти
У вас немає претензій до Білого дому, чудово. В мене - купа, частину з них я озвучив.
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29.06.2023 01:54 Відповісти
у тебя кацапа претензии что мало ваших кремлядей американским оружием мочат? ничего подожди чуть будет больше
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29.06.2023 02:21 Відповісти
Для чого так голосно верещати ?

Якби не огидна, тупа і промоскальська політика штатів, то війни з 2014 не було б.
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29.06.2023 08:05 Відповісти
" підкреслив, що українські сили забезпечені всім необхідним для досягнення перемоги."

Дідько криється у тому, що саме вважати розумним періодом часу для досягнення перемоги.
Очевидно, що для ЗСУ цей період часу має бути мінімальним, адже затягування війни призводить до вимушених додаткових втрат особового складу ЗСУ.
Таке затягування війни вигідне ворогу, який має у рази більший мобілізаційний потенціал.

Ми з сумом бачимо стратегію забезпечення ЗСУ "всім необхідним для досягнення перемоги", так, щоб ЗСУ рухались у напрямку досягнення перемоги, повільно, саме через нестачу зброї та ***********, необхідних для більш швидкого руху. Такий шлях штучного затягування "досягнення перемоги" неефективний і програшний.
Заміна нестачі зброї, потрібної для ефективного наступу, смертельно небезпечним героїзмом особового складу ЗСУ є недопустимою. Якщо ми втратимо особовий склад ЗСУ, то втратимо Україну, бо не буде кому воювати зброєю, яку готові надавати партнери. Адже солдати НАТО не збираються вести війну з РФ безпосередньо на території України.
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29.06.2023 01:58 Відповісти
Сорі, але жодного разу не чула від наших діячів про те, що ми всім забезпечені.

Цю мантру товчуть поплічники х**ла, якими є члени діючої американської адміністрації на чолоі з бідоном.
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29.06.2023 07:56 Відповісти
Він має на увазі весняний контрнаступ?
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29.06.2023 01:25 Відповісти
Да,сегодня 59 мая.
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29.06.2023 05:25 Відповісти
при всій повазі до Блінкена - але зброї багато (достатньо) не буває
чим більше зброї тим менше людських втрат
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29.06.2023 01:29 Відповісти
"і ви чули, як міністр оборони України недавно - я думаю, вчора - сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил"

Капец, нашёл авторитета в этом засранном выродке.
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29.06.2023 01:39 Відповісти
Так він каже, що вони продовжують допомагати ЗСУ. Що вам не так всім, чи читаєте не далі першого речення?
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29.06.2023 01:52 Відповісти
тут бігали "канадці" днями та розповідали, як байден здав україну та блокує ленд-ліз та в договорняці з путлом. купу всього. от люди і начиталися. складно розповідали.
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29.06.2023 01:59 Відповісти
Зрозуміло.

Я ніде не бігаю.
Викладаю факти і всі висновки базуються винятково на них.

Не читайте - для вас то занадто складно.
Віруйте далі, вам ніхто не заважає.
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29.06.2023 08:07 Відповісти
Продовжують надавати Україні лише таку кількість зброї та ***********, яка мінімально необхідна, для того, щоб не було потреби вступати у війну збройним силам НАТО.
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29.06.2023 02:28 Відповісти
а ты не воруй зеленое торчко или не выбирай воров во власть
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29.06.2023 02:57 Відповісти
Йди повз!
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29.06.2023 03:00 Відповісти
это ты ботяра зеленая вали нах с цензора
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29.06.2023 04:20 Відповісти
Блинкен умница, всё верно.
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29.06.2023 02:45 Відповісти
не вірив би нікому окрім мапи діпстейт) коли буде успіх - то ми побачимо - не американці ні самі українці не знають як все складеться
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29.06.2023 03:22 Відповісти
USA, give us ATACMS (long range missiles to destroy Russian military targets situated on the Ukrainian territory), and cluster munitions to go through the Russian trenches, and help us with 10.000 copters (per day) to drop bombs on the Russian soldiers in those trenches (instead of Ukrainian meat waves draining our precious 30.000 million population), and F16 to destroy the long range ballistic missiles which we cannot catch (and which are destroying our critical infrastructure) and artillery munitions (because the Russians have X4 more and they are raining hell upon us ) and we will show those Ruskis hell. Without this we are mostly trying to keep our positions, and the counterofense is so slow that at this rate it will take many years to push back the Russians.

At the moment we are extremely slow, and our fast summer will end in 2 months, and then fighting will become problematic, and the Russians will use the pause to build more fortifications which we will then not be able to penetrate without x10 times more of all the things mentioned above. So, catch the moment! Or the Ruskis will one day explode that nuclear power station, and NATO will have to defend half of Europe from radioactive fallout.

If you don't help us soon, then we will explode because the borders ale closed, and the tension is growing. What should worry you is that we should not lose people, and it is not because they are God's creations, but because soldiers will end up, and there will be nobody to solidify this Afghanistan. The territory is huge, and we spread our soldiers like a thin layer of butter on a gigantic sandwich. Meanwhile the Russians have many more human orcs to train and utilize. At this rate, they will need only 1.500.000 dead soldiers to conquer Ukraine from one border to another. With their 100+ million population they can afford to lose their human resource.

PS the most effective weapons would be copters and ATACMS. Copters help to save human resources, and ATACMS's paralyze critical Russian military objects, which they put too far away from our current missiles). F16 would solidify our defense in the future when the pilots get ready (without F16 we will need as many Patriots as the whole planet has ever produced in the whole history; because of the huge territory, F16 are flying missile-defense systems).

Thanks for reading.
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29.06.2023 03:24 Відповісти
Переклад коментаря від bebehas:

"США, дайте нам ATACMS (ракети великої дальності для знищення російських військових цілей, розташованих на українській території) і касетні **********, щоб пройти через російські окопи, і допоможіть нам з 10 000 коптерів (на день) скидати бомби на російських солдатів у цих окопах (замість того, щоб українські м'ясні хвилі виснажували наше дорогоцінні 30 мільйонів населення), і F16 для знищення балістичних ракет великої дальності, які ми не можемо зловити (і які руйнують нашу критично важливу інфраструктуру), і артилерійських *********** (оскільки росіяни мають X4 більше, і вони влаштовують нам пекло ) і ми покажемо тим Росіянам пекло. Без цього ми здебільшого намагаємося зберегти свої позиції, а контрнаступ настільки повільний, що з таким темпом ************ багато років, щоб відкинути росіян.

На даний момент ми дуже повільні, і наше швидке літо закінчиться через 2 місяці, і тоді бої стануть проблематичними, і росіяни використають паузу, щоб побудувати ще більше укріплень, які ми потім не зможемо пробити без х10 разів більшої кількості всіх потрібних речей, згаданих вище. Тож ловіть момент! Або руські колись підірвуть ту атомну станцію, і НАТО доведеться захищати пів-Європи від радіоактивних опадів.

Якщо ви не допоможете нам найближчим часом, то вибухнемо ми, тому що кордони закриті, а напруга зростає. Вас повинно хвилювати, щоб ми не втратили людей, і не тому, що вони Божі творіння, а тому, що солдати закінчаться, і не буде кому зміцнювати цей Афганістан. Територія величезна, і ми намазуємо наших солдатів, як тонкий шар масла на гігантський бутерброд. Тим часом у росіян є ще багато орків-людей, яких потрібно тренувати та використовувати. Такими темпами їм знадобиться всього 1 500 000 мертвих солдатів, щоб завоювати Україну від одного кордону до іншого. З їх 100+ мільйонним населенням вони можуть дозволити собі втратити свій людський ресурс.

PS найефективнішою зброєю були б коптери та ATACMS. Коптери допомагають економити людські ресурси, а ATACMS паралізують критично важливі російські військові об'єкти, які вони розмістили надто далеко від наших нинішніх ракет). F16 зміцнить нашу оборону в майбутньому, коли пілоти будуть готові (без F16 нам знадобиться стільки Патріотів, скільки вся планета коли-небудь створила за всю історію; через величезну територію F16 літатимуть , як складова частина системи ПРО).

Дякую, що прочитали."
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29.06.2023 09:08 Відповісти
We understand the time factor. Suddenly, a "black swan" will fly in - a savior and help the world avoid a nuclear war... We are well aware that in exchange for NATO military assistance, Ukrainian soldiers and volunteers from other countries die on the battlefield from artillery fire and explosions of mines and Lancets. They are dying to prevent NATO armies from entering the war, they are dying so that NATO countries, weakened by pacifists, have time to prepare their armies for war with a huge army of terrorists from Russia.
Ми розуміємо фактор часу. Раптом прилетить «чорний лебідь» - рятівник і допоможе світу уникнути ядерної війни... Ми добре знаємо, що в обмін на військову допомогу НАТО українські військові та волонтери з інших країн гинуть на полі бою від артилерійського вогню та розривів мін і Ланцетів. Гинуть, щоб не допустити у війну армії НАТО, гинуть, щоб країни НАТО, ослаблені пацифістами, встигли підготувати свої армії до війни з величезною армією терористів з Росії
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29.06.2023 09:27 Відповісти
10.000 copters per day! What's a copter? Helicopter?!
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29.06.2023 22:48 Відповісти
Чим наступати ? На картонних Лео і Бредлі ? Фігня повна ..Тепер міни стали на заваді .Бутусов показував відео яке згодом пропало .Десь 4 дні тому наші на Бредлі висадились для наступу .І нажаль попали на місце всіяне мінами ліпістками . Наш дрон все знімав .Висидившись і зразу прлучили поранення . Зазвичай це відірвана стопа .Почали евакуцію і ніхто не може зрушитись метр в сторону і вибух .Я нарахував 5 поранених у яких відірвало стопу ноги .В кінці жесть .Хлопчина кидає бронік щоб спровокувати міну .А потім стає на бронік і міна вибухнула.Бронік відірвав півноги .
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29.06.2023 05:51 Відповісти
Співчуття тяжко пораненим хлопцям. Так, мінні поля суттєво затримують наш наступ. Треба змінювати тактику штурму в умовах суцільного мінування.
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29.06.2023 10:11 Відповісти
то вiдео було видалено через 3 хвилини. Дайте назву того вiдео, будь ласка, або лiнк.
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29.06.2023 11:40 Відповісти
все, не треба, знайдено
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29.06.2023 12:58 Відповісти
В кацапських телеграм-каналах має бути, я завантажив із каналу Бутусова на ютюбі, там тяжко дивився навіть...
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29.06.2023 13:01 Відповісти
довелось доторкнутися до лайно-сегменту москальского Телеграма. 💩 Але, вiдео, де украiнський котик кушайе москаля - дало менi iмунiтет до мъяса:

Український кіт харчується трупами російських військовослужбовців у звільненому під час наступу селі. ВIДЕО 21+ Джерело:
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29.06.2023 14:32 Відповісти
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29.06.2023 06:20 Відповісти
В новогоднем обращении президент Украины Владимир https://m.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml Зеленский выразил надежду на то, что в 2022 году украинские военные сфотографируются в Крыму, Донецке и Луганске
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29.06.2023 06:34 Відповісти
Скажу лише одне - жодна натівська армія без авіації наступу не починала б. Тому Блінкен сказав неправду про все необхідне.
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29.06.2023 07:16 Відповісти
Ще один "святий", якому поклоняються на даному ресурсі.

А ти військовий ? Дуже розбираєшся ?

Ми з твого меседжу все добре зрозуміли: ци ВИ диктуєте і визначаєте, скільки достатньо по-вашому.

Дивись, не захлинись українською кров'ю, "діяч". І всю вашу лівацьку шоблу, яка здає Україну х**лу з 2014, чекає розплата.
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29.06.2023 07:52 Відповісти
Война это шахматы с тяжёлой деревянной коробкой и ферзём, которым удобно выдавить глаз.
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29.06.2023 09:26 Відповісти
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