Україна тільки почала контрнаступ та має все для досягнення успіху, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен охарактеризував нинішню ситуацію з контрнаступальними діями ЗСУ як процес, що перебуває на початковому етапі та підкреслив, що українські сили забезпечені всім необхідним для досягнення перемоги.

Про це він сказав у середу в інтерв’ю MSNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ну, по-перше, контрнаступ знаходиться на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України недавно – я думаю, вчора – сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил", - зауважив глава американської дипломатії.

Водночас він підкреслив, що росіяни готували оборонні укріплення впродовж місяців. З усім тим, продовжив він, українські сили за підтримки західних союзників здатні подолати це.

"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху",- підкреслив держсекретар США.

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Він також зазначив, що історія із заколотом Групи Вагнера, чиї сили були відведені з фронту в Україні, а також те, як у Москві відволікаються на власні внутрішні чвари, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні.

Блінкен нагадав, що росіяни в буквальному сенсі кидають своїх людей у м’ясорубку, яку самі ж і створили – і це отримало свій ефект.

У цьому зв’язку держсекретар США висловив упевненість, що Україна має додаткові можливості, однак основні події, пов’язані з контрнаступом, відбуватимуться впродовж ближчих тижнів і місяців.

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