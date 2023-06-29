Україна тільки почала контрнаступ та має все для досягнення успіху, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен охарактеризував нинішню ситуацію з контрнаступальними діями ЗСУ як процес, що перебуває на початковому етапі та підкреслив, що українські сили забезпечені всім необхідним для досягнення перемоги.
Про це він сказав у середу в інтерв’ю MSNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ну, по-перше, контрнаступ знаходиться на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України недавно – я думаю, вчора – сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил", - зауважив глава американської дипломатії.
Водночас він підкреслив, що росіяни готували оборонні укріплення впродовж місяців. З усім тим, продовжив він, українські сили за підтримки західних союзників здатні подолати це.
"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху",- підкреслив держсекретар США.
Він також зазначив, що історія із заколотом Групи Вагнера, чиї сили були відведені з фронту в Україні, а також те, як у Москві відволікаються на власні внутрішні чвари, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні.
Блінкен нагадав, що росіяни в буквальному сенсі кидають своїх людей у м’ясорубку, яку самі ж і створили – і це отримало свій ефект.
У цьому зв’язку держсекретар США висловив упевненість, що Україна має додаткові можливості, однак основні події, пов’язані з контрнаступом, відбуватимуться впродовж ближчих тижнів і місяців.
Будь ласка, зачекайте...
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вмієте читати - читайте мій пост нижче. а потім робіть висновки.
зараз процитую. зауважте, що домовилися та підписали, що ВСІ варіанти договору є аутентичними. тобто виконується саме той, який кому вигідніший.
а чому наш през тодішній не настояв на тому, щоб вважати за дійсний український варіант?
можете далі пофантазувати щодо цього. але факт в тому, що зобовьязалися ДУЖЕ ХВИЛЮВАТИСЯ. і це все.
а тепер читайте ваш меморандум. і не кажіть потім, що не бачили:
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
Reaffirm their commitment to seek immediate United Nations Security Council action to provide assistance to Ukraine, as a non-nuclear-weapon state party to the Treaty on the Non- Proliferation of Nuclear Weapons, if Ukraine should become a victim of an act of aggression or an object of a threat of aggression in which nuclear weapons are used.
Прочитали?
А що Україна? Під час війни виділено десятки мільярдів на засекречені контракти для "Укравтодору", величезні кошти на телемарафон, десятки мільйонів на шоу Лєначкі Кравєц, сотні мільйонів на стадіони, ремонт фонтанів, вісімдесят мільйонів на проектну документацію для автомийки, сотні мільйонів на парки, велодоріжки і т.п. В Україні під час війни купують Lamborghini та Rolls-Royse за $500000 та зріс попит на нову модель BMW за $180000 і т.п. Чиновники всіх рівнів безкарно розкрадають сотні мільйонів і їм чхати на все. І це далеко не повний перелік "досягнень".
Відтак, до США не може бути жодних претензій - якби не вони, України вже не було б як держави.
Якби не огидна, тупа і промоскальська політика штатів, то війни з 2014 не було б.
Дідько криється у тому, що саме вважати розумним періодом часу для досягнення перемоги.
Очевидно, що для ЗСУ цей період часу має бути мінімальним, адже затягування війни призводить до вимушених додаткових втрат особового складу ЗСУ.
Таке затягування війни вигідне ворогу, який має у рази більший мобілізаційний потенціал.
Ми з сумом бачимо стратегію забезпечення ЗСУ "всім необхідним для досягнення перемоги", так, щоб ЗСУ рухались у напрямку досягнення перемоги, повільно, саме через нестачу зброї та ***********, необхідних для більш швидкого руху. Такий шлях штучного затягування "досягнення перемоги" неефективний і програшний.
Заміна нестачі зброї, потрібної для ефективного наступу, смертельно небезпечним героїзмом особового складу ЗСУ є недопустимою. Якщо ми втратимо особовий склад ЗСУ, то втратимо Україну, бо не буде кому воювати зброєю, яку готові надавати партнери. Адже солдати НАТО не збираються вести війну з РФ безпосередньо на території України.
Цю мантру товчуть поплічники х**ла, якими є члени діючої американської адміністрації на чолоі з бідоном.
чим більше зброї тим менше людських втрат
Капец, нашёл авторитета в этом засранном выродке.
Я ніде не бігаю.
Викладаю факти і всі висновки базуються винятково на них.
Не читайте - для вас то занадто складно.
Віруйте далі, вам ніхто не заважає.
At the moment we are extremely slow, and our fast summer will end in 2 months, and then fighting will become problematic, and the Russians will use the pause to build more fortifications which we will then not be able to penetrate without x10 times more of all the things mentioned above. So, catch the moment! Or the Ruskis will one day explode that nuclear power station, and NATO will have to defend half of Europe from radioactive fallout.
If you don't help us soon, then we will explode because the borders ale closed, and the tension is growing. What should worry you is that we should not lose people, and it is not because they are God's creations, but because soldiers will end up, and there will be nobody to solidify this Afghanistan. The territory is huge, and we spread our soldiers like a thin layer of butter on a gigantic sandwich. Meanwhile the Russians have many more human orcs to train and utilize. At this rate, they will need only 1.500.000 dead soldiers to conquer Ukraine from one border to another. With their 100+ million population they can afford to lose their human resource.
PS the most effective weapons would be copters and ATACMS. Copters help to save human resources, and ATACMS's paralyze critical Russian military objects, which they put too far away from our current missiles). F16 would solidify our defense in the future when the pilots get ready (without F16 we will need as many Patriots as the whole planet has ever produced in the whole history; because of the huge territory, F16 are flying missile-defense systems).
Thanks for reading.
"США, дайте нам ATACMS (ракети великої дальності для знищення російських військових цілей, розташованих на українській території) і касетні **********, щоб пройти через російські окопи, і допоможіть нам з 10 000 коптерів (на день) скидати бомби на російських солдатів у цих окопах (замість того, щоб українські м'ясні хвилі виснажували наше дорогоцінні 30 мільйонів населення), і F16 для знищення балістичних ракет великої дальності, які ми не можемо зловити (і які руйнують нашу критично важливу інфраструктуру), і артилерійських *********** (оскільки росіяни мають X4 більше, і вони влаштовують нам пекло ) і ми покажемо тим Росіянам пекло. Без цього ми здебільшого намагаємося зберегти свої позиції, а контрнаступ настільки повільний, що з таким темпом ************ багато років, щоб відкинути росіян.
На даний момент ми дуже повільні, і наше швидке літо закінчиться через 2 місяці, і тоді бої стануть проблематичними, і росіяни використають паузу, щоб побудувати ще більше укріплень, які ми потім не зможемо пробити без х10 разів більшої кількості всіх потрібних речей, згаданих вище. Тож ловіть момент! Або руські колись підірвуть ту атомну станцію, і НАТО доведеться захищати пів-Європи від радіоактивних опадів.
Якщо ви не допоможете нам найближчим часом, то вибухнемо ми, тому що кордони закриті, а напруга зростає. Вас повинно хвилювати, щоб ми не втратили людей, і не тому, що вони Божі творіння, а тому, що солдати закінчаться, і не буде кому зміцнювати цей Афганістан. Територія величезна, і ми намазуємо наших солдатів, як тонкий шар масла на гігантський бутерброд. Тим часом у росіян є ще багато орків-людей, яких потрібно тренувати та використовувати. Такими темпами їм знадобиться всього 1 500 000 мертвих солдатів, щоб завоювати Україну від одного кордону до іншого. З їх 100+ мільйонним населенням вони можуть дозволити собі втратити свій людський ресурс.
PS найефективнішою зброєю були б коптери та ATACMS. Коптери допомагають економити людські ресурси, а ATACMS паралізують критично важливі російські військові об'єкти, які вони розмістили надто далеко від наших нинішніх ракет). F16 зміцнить нашу оборону в майбутньому, коли пілоти будуть готові (без F16 нам знадобиться стільки Патріотів, скільки вся планета коли-небудь створила за всю історію; через величезну територію F16 літатимуть , як складова частина системи ПРО).
Дякую, що прочитали."
Ми розуміємо фактор часу. Раптом прилетить «чорний лебідь» - рятівник і допоможе світу уникнути ядерної війни... Ми добре знаємо, що в обмін на військову допомогу НАТО українські військові та волонтери з інших країн гинуть на полі бою від артилерійського вогню та розривів мін і Ланцетів. Гинуть, щоб не допустити у війну армії НАТО, гинуть, щоб країни НАТО, ослаблені пацифістами, встигли підготувати свої армії до війни з величезною армією терористів з Росії
Український кіт харчується трупами російських військовослужбовців у звільненому під час наступу селі. ВIДЕО 21+ Джерело:
А ти військовий ? Дуже розбираєшся ?
Ми з твого меседжу все добре зрозуміли: ци ВИ диктуєте і визначаєте, скільки достатньо по-вашому.
Дивись, не захлинись українською кров'ю, "діяч". І всю вашу лівацьку шоблу, яка здає Україну х**лу з 2014, чекає розплата.