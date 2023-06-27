Новий пакет військової допомоги від США підтримає поточний контрнаступ України, - Блінкен
Новий пакет військової допомоги від США має підтримати поточні контрнаступальні операції ЗСУ.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Цей пакет допомоги у сфері безпеки підтримуватиме поточні контрнаступальні операції України за допомогою обладнання, безпосередньо адаптованого для потреб України на полі бою сьогодні", - зазначив Блінкен.
Він додав, що пакет допомоги включає "необхідні ресурси для підвищення живучості українських сил на полі бою, допомогти їм повернути суверенну територію України та захистити своїх громадян".
Держсекретар наголосив, що незмінна мужність і солідарність народу України продовжує надихати світ.
"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади на міста та населення України. Поки Росія цього не зробить, США, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.
Нагадуємо, 27 червня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.
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Зброї має бути в 10 разів більше!
по информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Дании в эти выходные пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. Агентство https://www.reuters.com/world/europe/wagner-mutiny-shows-moscows-big-strategic-mistake-attacking-kyiv-nato-2023-06-26/ Reuters сообщало, что встречу организовала Украина,
Также отмечалось, что от Соединенных Штатов Америки на встрече должен был присутствовать советник президента Джо Байдена по национальной безопасности https://www.unian.net/world/v-danii-proydet-neformalnaya-vstrecha-so-stranami-ne-osudivshimi-rossiyu-smi-12304872.html Джейк Салливан .
https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html rld/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html
2. Уніан посилається на deutschlandfunk, де написано - "У столиці Данії Копенгагені відбулася мирна конференція для України.
Окрім представників кількох західних країн, також брали участь дипломати з півдня світу, включаючи Китай, Індію, Бразилію та Південну Африку, згідно з повідомленнями ЗМІ. Згідно з повідомленнями, головне було вивчити підтримку цих країн, які до цього часу були в основному нейтральними або обережними у війні в Україні. За інформацією студії ARD у Брюсселі, офіційні мирні переговори можуть відбутися в липні. Датські ЗМІ та французьке інформаційне агентство AFP повідомили, що ініціатива конференції прийшла з України. Уряд Данії офіційно не коментував зміст чи учасників."
Трохи не в таких істеричних нотах написано, чи не так?
А от theguardian пише слова Саллівана - перемовини в Копенгагені організуються "для обговорення основних принципів миру"
Вот вам и НАТО.
Зеленые ублюдки делают все, чтобы Украина не оказаламь в НАТО
Они спешат уже в июле устроить переговоры с рашистами!
Допомога США відносно їх військових потужностей просто жалюгідна.
Окрім того, США в цьому пакеті допомоги для України передають неназвану кількість артилерійських пострілів калібру 105-мм та 155-мм, протитанкових гранатометів AT-4, ПТРК Javelin та протитанкових ракет інших (не названих) типів, стрілецьку зброю та 22 мільйонів набоїв і гранат до неї.