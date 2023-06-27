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Новини Допомога Україні
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Новий пакет військової допомоги від США підтримає поточний контрнаступ України, - Блінкен

stryker

Новий пакет військової допомоги від США має підтримати поточні контрнаступальні операції ЗСУ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки підтримуватиме поточні контрнаступальні операції України за допомогою обладнання, безпосередньо адаптованого для потреб України на полі бою сьогодні", - зазначив Блінкен.

Він додав, що пакет допомоги включає "необхідні ресурси для підвищення живучості українських сил на полі бою, допомогти їм повернути суверенну територію України та захистити своїх громадян".

Держсекретар наголосив, що незмінна мужність і солідарність народу України продовжує надихати світ.

"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади на міста та населення України. Поки Росія цього не зробить, США, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.

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Нагадуємо, 27 червня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.

Автор: 

зброя (7502) США (23280) Блінкен Ентоні (1157) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+13
Випалювати треба орків напалмом!
Зброї має бути в 10 разів більше!
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27.06.2023 22:58
+6
АТАКМС вот то, что нужно Блинкен епрст...
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27.06.2023 23:37
+4
На сьогодні війна - це вже не тільки трагедія України.Це трагедія всієї планети.
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27.06.2023 23:10
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Випалювати треба орків напалмом!
Зброї має бути в 10 разів більше!
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27.06.2023 22:58 Відповісти
»Спасибо» гнидам день 🤢💩ЕРМАКОЗЕЛЕНЫМ , ПО ИХ ПРОСЬБЕ в КОПЕНГАГЕНЕ СОСТОЯЛИСЬ ТОРГИ , за спиной ЗСУ и всего народа Украины ! Хитросделанные уже договорились с УБИЙЦАМИ- КАЦАПОФАШИСТАМИ !
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27.06.2023 23:49 Відповісти
Подивиться на поранених і вбитих дітей і скажіть: ви достатньо робите?
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27.06.2023 23:02 Відповісти
це питання до зекодла?
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27.06.2023 23:06 Відповісти
На сьогодні війна - це вже не тільки трагедія України.Це трагедія всієї планети.
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27.06.2023 23:10 Відповісти
Ти гнида , РАБОТАЕШЬ НА ЕРМАКА ЗЕЛЁНЫХ ПИТОРОВ ПРИ ЧЕМ Порошенко к Крыму , он тогда и близко не был президентом президентом ! Зеленский и Ермак ПРОДАЛИ в Омане ПОЛОВИНУ Украины : « ДАГАВАРИМСЯ ПАСЕРЕДИНЕ»
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28.06.2023 00:01 Відповісти
И Марии Христос.
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28.06.2023 00:59 Відповісти
В Дании на условиях секретности прошла мирная конференция по Украине - СМИ

по информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Дании в эти выходные пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. Агентство https://www.reuters.com/world/europe/wagner-mutiny-shows-moscows-big-strategic-mistake-attacking-kyiv-nato-2023-06-26/ Reuters сообщало, что встречу организовала Украина,

Также отмечалось, что от Соединенных Штатов Америки на встрече должен был присутствовать советник президента Джо Байдена по национальной безопасности https://www.unian.net/world/v-danii-proydet-neformalnaya-vstrecha-so-stranami-ne-osudivshimi-rossiyu-smi-12304872.html Джейк Салливан .
https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html rld/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html
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27.06.2023 23:02 Відповісти
1. По вказаному посиланні Рейтерс є стаття - "Повстання Вагнера показує "велику стратегічну помилку" Москви в атаці на Київ, говорить НАТО", ні про яку конференцію, ні слова.
2. Уніан посилається на deutschlandfunk, де написано - "У столиці Данії Копенгагені відбулася мирна конференція для України.

Окрім представників кількох західних країн, також брали участь дипломати з півдня світу, включаючи Китай, Індію, Бразилію та Південну Африку, згідно з повідомленнями ЗМІ. Згідно з повідомленнями, головне було вивчити підтримку цих країн, які до цього часу були в основному нейтральними або обережними у війні в Україні. За інформацією студії ARD у Брюсселі, офіційні мирні переговори можуть відбутися в липні. Датські ЗМІ та французьке інформаційне агентство AFP повідомили, що ініціатива конференції прийшла з України. Уряд Данії офіційно не коментував зміст чи учасників."
Трохи не в таких істеричних нотах написано, чи не так?

А от theguardian пише слова Саллівана - перемовини в Копенгагені організуються "для обговорення основних принципів миру"
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27.06.2023 23:24 Відповісти
Что там секретного, если уже каждая собака знает.
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27.06.2023 23:48 Відповісти
Саливан, отказался присутствовать на конференции из-за нежелания участвовать в этом сомнительном договорняке , организованном Ермаком…

Вот вам и НАТО.

Зеленые ублюдки делают все, чтобы Украина не оказаламь в НАТО

Они спешат уже в июле устроить переговоры с рашистами!
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27.06.2023 23:05 Відповісти
Почему молчат ВСЕ - ОППОЗИЦИЯ , патриоты , лидеры общественного мнения ,не купленные генералы и офицеры ⁉️КАК СУСЛИКИ ТЕРПЯТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ХИТРОСДЕЛАННЫХ ВЫРОДКОВ ЕРМАКАи его холуя зелёного ⁉️ОНИ ПРОДАЛИ ВСЕ В ОМАНЕ , убили ракетную программу РАЗВЕДКУ , ПОСТРОИЛИ ДОРОГИ ДЛЯ ФАШИСТСКИХ ТАНКОВ , разминировали и сдали Юг , МАРИУПОЛЬ -ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ , « АЗОВ» сдали в плен , МО грабило и грабит МИЛЛИАРДАМИ , не выполняет свои функции -снабжение, перекинув все на волонтеров , да ещё абсурдно дерёт с них 20% !ЧЕМ ЭТИ МРАЗОТЫ ЛУЧШЕ ***** ?
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28.06.2023 00:12 Відповісти
Та не дуже, але й за те дякуємо
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27.06.2023 23:14 Відповісти
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27.06.2023 23:21 Відповісти
Останні півроку переважна більшість озброєння що ми отримуємо - європейське.

Допомога США відносно їх військових потужностей просто жалюгідна.
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28.06.2023 02:40 Відповісти
АТАКМС вот то, что нужно Блинкен епрст...
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27.06.2023 23:37 Відповісти
дядя с моего двора сказал Ввова зачем ты пригласил своих друзей для битья этих .....они же пригласят своих....я был малой....а потом понял ..почему мы гудели и чуток пили чаек....
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28.06.2023 06:24 Відповісти
Гитлер капут!
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28.06.2023 00:54 Відповісти
до цього пакету входять 30 БМП Bradley та 25 бронемашин Stryker (без деталізації по модифікації), неназвана кількість ПТРК TOW та керованих реактивних снарядів до M142 HIMARS, також неназване число ПЗРК Stinger і зенітних ракет до ЗРК Patriot.
Окрім того, США в цьому пакеті допомоги для України передають неназвану кількість артилерійських пострілів калібру 105-мм та 155-мм, протитанкових гранатометів AT-4, ПТРК Javelin та протитанкових ракет інших (не названих) типів, стрілецьку зброю та 22 мільйонів набоїв і гранат до неї.
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28.06.2023 01:08 Відповісти
Який контрнаступ? Де? Чим? Реально відбуваються позиційні бої місцевого значення, але зе і його "маладая *******" свідомо намагаються ввести в оману громадян України і світові ЗМІ.
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28.06.2023 05:31 Відповісти
слущайте я конечно не математик.... у ваших схемах но скажите мене как можна за год пригожину дать один млр долларов от Росии........ а УКРАИНЕ шестьдесатмиллиардов
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28.06.2023 05:41 Відповісти
у вовы папа силен в математике
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28.06.2023 08:17 Відповісти
З дубу рухнув, які 60?
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28.06.2023 14:46 Відповісти
Кулеба ПЛОХО работет. Он должен спать на коврике перед Белым Домом : просить, уговаривать, доказывать, требовать БОЛЬШЕ оружия. А 30 бредли это мелочь. Нужно 3000 Бредли, 1000 абрамс, дальнобойные ракеты, ещё 50 Пэтриот, самолеты F-22 и т.д и тп., . В общем нужен ЛЭНД ЛИЗ. 100 % это вооружение даже не будет задействовано. Как только свино-сабаки узнают о реальных поставках, они будут драпать.
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28.06.2023 10:44 Відповісти
ну с ф-22 ты загнул, хватит и ф-16 препоследних модификаций... по прочим позициям хватило бы и 1000 бредли и 300 абрамсов, и пару десятков батарей Петриот. Но в целом да, нужен полноценный ленд-лиз (пусть и с возвратом потом неиспользованного), а не пакеты бесплатной помощи...
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28.06.2023 13:13 Відповісти
Просить и требовать даже, надо как можно больше (но в разумных пределах) тогда дадут оптимальное количество. НО для этого украинская дипломатия ДОЛЖНА работать день и ночь - СУТКАМИ , а не прохлаждаться как слабак Кулеба
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28.06.2023 14:31 Відповісти
 
 