Новий пакет військової допомоги від США підтримає поточний контрнаступ України, - Блінкен

Новий пакет військової допомоги від США має підтримати поточні контрнаступальні операції ЗСУ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки підтримуватиме поточні контрнаступальні операції України за допомогою обладнання, безпосередньо адаптованого для потреб України на полі бою сьогодні", - зазначив Блінкен.

Він додав, що пакет допомоги включає "необхідні ресурси для підвищення живучості українських сил на полі бою, допомогти їм повернути суверенну територію України та захистити своїх громадян".

Держсекретар наголосив, що незмінна мужність і солідарність народу України продовжує надихати світ.

"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади на міста та населення України. Поки Росія цього не зробить, США, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.

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Нагадуємо, 27 червня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.