Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 12

Вранці 29 червня з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей, з них 7 - підрозділом ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару завершені.

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