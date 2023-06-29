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Новини Агресія Росії проти України
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Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 12

краматорськ,нацполіція

Вранці 29 червня з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей, з них 7 - підрозділом ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару завершені.

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Автор: 

Краматорськ (677) смерть (6776) ДСНС (5142)


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Здається, на жаль, що це тільки кількість постраждалих цивільних...
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29.06.2023 11:09 Відповісти
Срана кацапська консерва.
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29.06.2023 14:58 Відповісти
Ну вам там видніше яка ви консерва.
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29.06.2023 16:45 Відповісти
Ну і чому ї досі цей підор наводчик не повішан за яйця на місці розрушеного кафе ?
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29.06.2023 13:17 Відповісти
 
 