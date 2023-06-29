Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 12
Вранці 29 червня з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.
Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей, з них 7 - підрозділом ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару завершені.
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юрий Шмалько #512164
показати весь коментар29.06.2023 11:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
M Y #187672
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юрий Шмалько #512164
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Volodumur Vilnuj
показати весь коментар29.06.2023 13:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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