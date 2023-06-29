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Новини Окуповані території
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Росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

діти,депортація

Російські окупанти масово затримують на тимчасово захоплених територіях проукраїнськи налаштованих дітей та підлітків. Їх погрожують відібрати у батьків та відправити до Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф", - йдеться у повідомленні.

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В Центрі нацспротиву зазначили, що такі затримання - це спосіб тиснути на батьків, які не хочуть отримувати російські паспорти.

"Інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни", - додали в Центрі.

Інформацію про таких осіб можна повідомити через чат-бот.

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діти (5130) окупація (6740) підлітки (421) Центр національного спротиву (825)


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Московія має здохнути.
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29.06.2023 09:38 Відповісти
Кацапстан повинний бути зруйнований...
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29.06.2023 09:41 Відповісти
Безнаказанность - это то, на что они надеются.
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29.06.2023 10:38 Відповісти
 
 