Росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Російські окупанти масово затримують на тимчасово захоплених територіях проукраїнськи налаштованих дітей та підлітків. Їх погрожують відібрати у батьків та відправити до Росії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф", - йдеться у повідомленні.
В Центрі нацспротиву зазначили, що такі затримання - це спосіб тиснути на батьків, які не хочуть отримувати російські паспорти.
"Інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни", - додали в Центрі.
Інформацію про таких осіб можна повідомити через чат-бот.
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