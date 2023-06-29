В окупованій Голій Пристані рашисти облаштували склади з награбованим майном, - Маляр
Російські загарбники облаштували у конфіскованих будівлях у Голій Пристані склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини для подальшого перепродажу.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху", - йдеться в повідомленні.
У подальшому накрадене мародери планують продавати на території РФ.
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Qq Qqq #455433
показати весь коментар29.06.2023 11:13 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
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Walmis Walmis
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