УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10898 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 225 7

В окупованій Голій Пристані рашисти облаштували склади з награбованим майном, - Маляр

окупанти,рашисти

Російські загарбники облаштували у конфіскованих будівлях у Голій Пристані склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини для подальшого перепродажу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху", - йдеться в повідомленні.

У подальшому накрадене мародери планують продавати на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій території росіяни забирають житло у місцевих мешканців, - Генштаб

Автор: 

воєнні злочини (1873) Маляр Ганна (525) Херсонська область (5851)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таргани ...
показати весь коментар
29.06.2023 11:13 Відповісти
Саранча из московской орды.
показати весь коментар
29.06.2023 11:16 Відповісти
От Маляр краще якраз складами з награбованим майном і займатись.
показати весь коментар
29.06.2023 11:15 Відповісти
Верить нельзя никому. Даже себе. Маляр - можно.
показати весь коментар
29.06.2023 11:22 Відповісти
та скока тама стыренных труселей б/у ?
показати весь коментар
29.06.2023 11:37 Відповісти
 
 