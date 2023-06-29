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Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, - Генштаб

війна,зсу

На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом

Про це повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"На напрямку Рівнопіль-Володине Сили оборони мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Українські війська завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.

"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається наступати на трьох напрямках, на Запорізькому та Херсонському - стримати сили ЗСУ, - Генштаб

На Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) бойові дії (4020)


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Топ коментарі
+12
"Котлик" готують у Бахмуті?
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29.06.2023 11:38
+5
Дай Боже!
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29.06.2023 11:40
+4
Гарні заяви.
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29.06.2023 11:26
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Гарні заяви.
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29.06.2023 11:26 Відповісти
"Котлик" готують у Бахмуті?
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29.06.2023 11:38 Відповісти
Ні, почесний відхід цапорилих на заздалегідь підготовлені позиції… під Курськом.
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29.06.2023 11:41 Відповісти
А краще на той світ до пекла , нехай відійдуть кляті кати 😠
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29.06.2023 11:51 Відповісти
Дай Боже!
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29.06.2023 11:40 Відповісти
Перехопили…
тепер потрібно не віддати….
Або …мовчати….
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29.06.2023 11:49 Відповісти
Повідомлення речників Генштабу надто розмиті , та ще й запізнюються принаймні на добу . Кожен раз .

https://t.me/bahshid23 Бахмутський Демон 👹

https://t.me/bahshid23/347 2:03

Ну от, ще одна моя інформація підтверджена. Підари відступають з північних вулиць Бахмута - і це тільки те, що офіційно поки можна говорити. Насправді ж, вони вже втратили кілька вулиць стабільно і не тільки там.
Кліщіївка і Берхівка - питання часу, як і казав.
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29.06.2023 12:18 Відповісти
а CNN-чекає швидкі результати
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29.06.2023 14:21 Відповісти
Хай сідає на Бредлі та допомагає..
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29.06.2023 16:57 Відповісти
Хлопці, давіть бидло кремлівське!
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29.06.2023 16:16 Відповісти
 
 