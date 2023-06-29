Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, - Генштаб

На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом

Про це повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"На напрямку Рівнопіль-Володине Сили оборони мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Українські війська завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.

"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив речник.

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На Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.