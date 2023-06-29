Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, - Генштаб
На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом
Про це повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
"На напрямку Рівнопіль-Володине Сили оборони мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Українські війська завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні.
На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.
"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив речник.
На Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тепер потрібно не віддати….
Або …мовчати….
https://t.me/bahshid23 Бахмутський Демон 👹
https://t.me/bahshid23/347 2:03
Ну от, ще одна моя інформація підтверджена. Підари відступають з північних вулиць Бахмута - і це тільки те, що офіційно поки можна говорити. Насправді ж, вони вже втратили кілька вулиць стабільно і не тільки там.
Кліщіївка і Берхівка - питання часу, як і казав.