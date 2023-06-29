Рашисти перекинули повітряно-десантний полк на Бахмутський напрямок, - Череватий

З Лиманського напрямку на Бахмутський з метою підкріплення російські війська перекинули повітряно-десантний полк та додатково виділяють розрахунки протитанкових ракетних комплексів, щоб зупинити просування ЗСУ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, на Бахмутському напрямку минулої доби, 28 червня, військові РФ оборонялися, 431 раз артилерією та з РСЗВ обстріляли позиції української армії, здійснили три авіанальоти. На цьому напрямку було 18 боїв.

Втрати російської армії на Бахмутському напрямку:



- вбиті 103 військових,

- 252 поранені,

- 10 опинилися у полоні,

- знищені два танки,

- бойову розвідувальну машину,

- чотири гармати "Д-30",

- два ЗРК "Стріла-10",

- одна станція РЕБ "Леєр-2",

- одна станція РЕБ "Борисоглєбськ",

- БПЛА "Орлан-10,

- два дрони-камікадзе "Ланцет",

- три польові склади з боєприпасами.

Також Череватий розповів, що у полон потрапив, зокрема, військовий із ПВК "Вагнер".

"Ветерани так звані. Ми спостерігаємо, що основний контингент — це ув'язнені або люди з проблемами із законом. Він розказує, що йому пообіцяли певні послаблення у рамках покарання й за це кинули на фронт, певні грошові посили. Ворог боїться оголошувати наступний етап мобілізації і шукають шляхи поповнення особового складу. Це "ветерани", "Патріот", газпромовський "Факел", із найновішого - штурмові роти "Шторм-Z", яких уже брали у полон, - уточнив Череватий.

Також дивіться: "Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується", - Сирський. ВIДЕО