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Новини Війна
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Рашисти перекинули повітряно-десантний полк на Бахмутський напрямок, - Череватий

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти,військарф

З Лиманського напрямку на Бахмутський з метою підкріплення російські війська перекинули повітряно-десантний полк та додатково виділяють розрахунки протитанкових ракетних комплексів, щоб зупинити просування ЗСУ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, на Бахмутському напрямку минулої доби, 28 червня, військові РФ оборонялися, 431 раз артилерією та з РСЗВ обстріляли позиції української армії, здійснили три авіанальоти. На цьому напрямку було 18 боїв.

Втрати російської армії на Бахмутському напрямку:

- вбиті 103 військових,
- 252 поранені,
- 10 опинилися у полоні,
- знищені два танки,
- бойову розвідувальну машину,
- чотири гармати "Д-30",
- два ЗРК "Стріла-10",
- одна станція РЕБ "Леєр-2",
- одна станція РЕБ "Борисоглєбськ",
- БПЛА "Орлан-10,
- два дрони-камікадзе "Ланцет",
- три польові склади з боєприпасами.

Також Череватий розповів, що у полон потрапив, зокрема, військовий із ПВК "Вагнер".

"Ветерани так звані. Ми спостерігаємо, що основний контингент — це ув'язнені або люди з проблемами із законом. Він розказує, що йому пообіцяли певні послаблення у рамках покарання й за це кинули на фронт, певні грошові посили. Ворог боїться оголошувати наступний етап мобілізації і шукають шляхи поповнення особового складу. Це "ветерани", "Патріот", газпромовський "Факел", із найновішого - штурмові роти "Шторм-Z", яких уже брали у полон, - уточнив Череватий.

Також дивіться: "Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується", - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+17
красавчег....реально переживал не него в субботу,не дай бог его бы с герасимом турнули,не дай бог,стратег и палководец от бога
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29.06.2023 12:40
+11
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29.06.2023 12:38
+4
Чорнобаєвка не дасть збрехати
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29.06.2023 13:11
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29.06.2023 12:38 Відповісти
красавчег....реально переживал не него в субботу,не дай бог его бы с герасимом турнули,не дай бог,стратег и палководец от бога
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29.06.2023 12:40 Відповісти
Герасімов там найрозумнійший військовий.
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29.06.2023 12:56 Відповісти
Чорнобаєвка не дасть збрехати
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29.06.2023 13:11 Відповісти
Точно. Теж спіймав себе на такій думці.
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29.06.2023 13:05 Відповісти
-Я угандошу його за 2 години (Суровікин), а я - за годину (Пригожин)
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29.06.2023 13:12 Відповісти
Ворог боїться оголошувати наступний етап мобілізації
Звісно, кадри натовпів чоловіків через пропускні пункти сусідніх держав добряче попсували росії репутацію.
Тепер вони діють розумніше, тобто точково. Сидиш у тюрмі, маєш заборгованість перед банком (більше 40% сімей мають неповернені кредити)? Допоможе ПВК.
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29.06.2023 12:38 Відповісти
Зупинити визволення України це просто неможливо, бо українці воюють за свої сім'ї за Волю,за Незалежність, а не за дедушку вову
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29.06.2023 12:42 Відповісти
Тому що рашизм це вже визнане формулювання того що відбувається на Московії (т.з. "роССії"). Він же не бидло роССійське, а цивілізована українська людина щоб лаятись! Раши́зм (від «Росія» (англ. Russia, «Раша») + «фашизм») або російський фашизм - термін, який використовується для позначення політичної ідеології та соціальної практики владного режиму Росії кінця XX - початку XXI століття, що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, «старшості братнього народу»; нетерпимості до елементів культури інших народів, здебільшого слов'янських (бо їх простіше русифікувати), а також до народів, що проживали в Російський імперії чи СРСР; ультранаціоналізмі, використанні російського православ'я як моральної доктрини, геополітичних інструментах впливу (насамперед енергоносіях для європейських країн), військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу РФ.
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29.06.2023 12:53 Відповісти
Жаль що не сповістили який саме полк, може той самий 45-й який підтримав "вагнерівців"? Так би мовити "завдячили" за це?!
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29.06.2023 12:49 Відповісти
Туда перекинули по земле, назад полетит по воздуху с взрывной волной.
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29.06.2023 12:56 Відповісти
Там стрелков плачет шо дуже тяжко оркам в районе Курдюмовки.....может скоро гарнi новини будут.
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29.06.2023 13:55 Відповісти
Добре що вагнерів розформовують. Ніякі десантники і ніяки з тих про кого тут пишуть, їм не рівня. Вагнер, то було найбоєздатніше і найстрашніше з того що в них є взагалі.
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29.06.2023 16:14 Відповісти
 
 