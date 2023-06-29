Ставлення українців до Китаю та Туреччини погіршилося. До Німеччини - покращилося, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

В українців, які брали участь у соціологічному опитуванні, погіршується ставлення до Китаю і Туреччини, проте покращується до Німеччини.

Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з громадською організацією "Центр Трансатлантичного діалогу" 1-2 червня 2023 року, передає Цензор.НЕТ.

Мета опитування - з'ясувати оцінку українцями окремих країн за рівнем дружелюбності до України. Як дослідили соціологи, ставлення українців до найбільших країн партнерів та союзників залишається досить позитивним.

Так, 94% вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% - Велику Британію.

Крім того, 80% українців почали краще ставитися до Німеччини. Цей показник зріс удвічі з минулого року.

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Натомість ставлення українців до Китаю та Туреччини у динаміці погіршується. Якщо у жовтні минулого року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), наразі ця оцінка змінилась на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.

Щодо Туреччини збільшилась оцінка її як нейтральної країни: 48% вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як минулого року оцінка її як дружньої країни (51%) була більша ніж як нейтральної (39%).