Ставлення українців до Китаю та Туреччини погіршилося. До Німеччини - покращилося, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
В українців, які брали участь у соціологічному опитуванні, погіршується ставлення до Китаю і Туреччини, проте покращується до Німеччини.
Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з громадською організацією "Центр Трансатлантичного діалогу" 1-2 червня 2023 року, передає Цензор.НЕТ.
Мета опитування - з'ясувати оцінку українцями окремих країн за рівнем дружелюбності до України. Як дослідили соціологи, ставлення українців до найбільших країн партнерів та союзників залишається досить позитивним.
Так, 94% вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% - Велику Британію.
Крім того, 80% українців почали краще ставитися до Німеччини. Цей показник зріс удвічі з минулого року.
Натомість ставлення українців до Китаю та Туреччини у динаміці погіршується. Якщо у жовтні минулого року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), наразі ця оцінка змінилась на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.
Щодо Туреччини збільшилась оцінка її як нейтральної країни: 48% вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як минулого року оцінка її як дружньої країни (51%) була більша ніж як нейтральної (39%).
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дослідження? Хто спонсор? Раїська *********?
вони давали дозвіл на транзит - а шобла почала зерно в Польщі продавати по демпінговим цінам!
і декілька мільонів біженців до себе пустили - то всьо фігня! головне шо риго-зєльоним баригам дали по їбалу - канєшно "не дружня" Польша!
Всего то 56 Гепардов подарил.
А от Турции в подарок шо было,мешок с ху@ми?