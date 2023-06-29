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Ставлення українців до Китаю та Туреччини погіршилося. До Німеччини - покращилося, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

українці

В українців, які брали участь у соціологічному опитуванні, погіршується ставлення до Китаю і Туреччини, проте покращується до Німеччини.

Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з громадською організацією "Центр Трансатлантичного діалогу" 1-2 червня 2023 року, передає Цензор.НЕТ.

Мета опитування - з'ясувати оцінку українцями окремих країн за рівнем дружелюбності до України. Як дослідили соціологи, ставлення українців до найбільших країн партнерів та союзників залишається досить позитивним.

Так, 94% вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% - Велику Британію.

Крім того, 80% українців почали краще ставитися до Німеччини. Цей показник зріс удвічі з минулого року. 

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Натомість ставлення українців до Китаю та Туреччини у динаміці погіршується. Якщо у жовтні минулого року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), наразі ця оцінка змінилась на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.

Щодо Туреччини збільшилась оцінка її як нейтральної країни: 48% вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як минулого року оцінка її як дружньої країни (51%) була більша ніж як нейтральної (39%).

Ставлення українців до Китаю та Туреччини погіршилося. До Німеччини - покращилося, - опитування Рейтингу 01

Автор: 

опитування (1963) рейтинг (1663)


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Топ коментарі
+6
З якою метою проводяться ці дослідження? Хто спонсор? Раїська *********?
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29.06.2023 13:29
+4
З метою освоювання бюджетних грошей
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29.06.2023 13:51
+2
Німці згадали шо вони німці .
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29.06.2023 13:27
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Німці згадали шо вони німці .
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29.06.2023 13:27 Відповісти
З якою метою проводяться ці дослідження? Хто спонсор? Раїська *********?
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29.06.2023 13:29 Відповісти
не схоже що кацапи...https://uk.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Dialogue_Center
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29.06.2023 13:33 Відповісти
З метою освоювання бюджетних грошей
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29.06.2023 13:51 Відповісти
польща заблокувала експорт української агропродукції - "дружня країна" на 94%, США і Британія, які задонатили український бюджет і армію на десятки мільярдів, вони не дуже дружні - лише на 85%. Ну, такоє.
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29.06.2023 14:20 Відповісти
ну тобто Польщі треба було дати риго-зєльоним баригам типу Хомутинніка (сєстройобца Прітули) вбити їх агросектор, все вірно?
вони давали дозвіл на транзит - а шобла почала зерно в Польщі продавати по демпінговим цінам!
і декілька мільонів біженців до себе пустили - то всьо фігня! головне шо риго-зєльоним баригам дали по їбалу - канєшно "не дружня" Польша!
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29.06.2023 15:36 Відповісти
Китай нагадую вам всім наш ворог не менший чим рф
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29.06.2023 18:18 Відповісти
І правильно. Турків на гіляку і китайців поряд. Лицемірні проституткі.
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29.06.2023 18:46 Відповісти
Шо є, то є. Мабуть вперше рейтингісти не збрехали на теренах України.
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30.06.2023 00:10 Відповісти
Шо Ливерная колбаса уже молодец.
Всего то 56 Гепардов подарил.
А от Турции в подарок шо было,мешок с ху@ми?
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28.09.2023 18:47 Відповісти
 
 