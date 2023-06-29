78% українців мають близьких, які поранені або загинули під час війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців - 78% - мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В середньому такі респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули", - йдеться у пресрелізі КМІС.

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При цьому:

64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який був поранений (в середньому мають 5 поранених близьких людей),

а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (в середньому мають 3 загиблих близьких людей).

"Українські родини відчули горе, яке триває і досі. Тому нинішні емоції закарбовують на довгий час "геть від Москви". Крім цього, цей досвід додає стійкості і безкомпромісності щодо можливих поступок росії - якщо у тебе стільки родичів і друзів постраждали чи загинули, то як можна говорити про поступки?" - прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

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Опитування було проведено з 26 травня до 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 2013 респондентів з усіх регіонів, крім Криму. Похибка не має перевищувати 2,4%.