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78% українців мають близьких, які поранені або загинули під час війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

богачук,саманюк

Абсолютна більшість українців - 78% - мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В середньому такі респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули", - йдеться у пресрелізі КМІС.

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При цьому:

  • 64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який був поранений (в середньому мають 5 поранених близьких людей),

  • а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (в середньому мають 3 загиблих близьких людей).78% українців мають близьких, які поранені або загинули під час війни, - опитування КМІС 0178% українців мають близьких, які поранені або загинули під час війни, - опитування КМІС 02

"Українські родини відчули горе, яке триває і досі. Тому нинішні емоції закарбовують на довгий час "геть від Москви". Крім цього, цей досвід додає стійкості і безкомпромісності щодо можливих поступок росії - якщо у тебе стільки родичів і друзів постраждали чи загинули, то як можна говорити про поступки?" - прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

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Опитування було проведено з 26 травня до 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 2013 респондентів з усіх регіонів, крім Криму. Похибка не має перевищувати 2,4%.

Автор: 

опитування (1963) поранення (2813) КМІС (338) втрати (4435)


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а вот я поки що немаю... але тих що я не знаю, що загинули... не дають мені спокійно жити.. я хочу касабскої парної крові.. озерами .. цензурних слів давно не маю..
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29.06.2023 10:59 Відповісти
західняки офігіли шо вимагають говорити українською говорили. східняки найбільше постраждали говорили вони
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29.06.2023 11:03 Відповісти
Це така ж дурня ,як і рейтинги шашличника. Обзвонить по всій Україні 2000 людей з питанням, і стверджувати що похибка не більше 2%??? Якби питання було про знайомих або або просто людей яких знаєш, то в це ще можна було б повірити. Навіть якщо в Україні зараз 20 мільйонів, то виходячи з опитування 15 з них поранені або вбиті. Ну що за х-ню вони пишуть?
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29.06.2023 11:03 Відповісти
Ні, з цього не випливає що 75% українців поранені або вбиті.

Це означає що у кожного українця серед десятків або сотні близьких/друзів хоча б 1 загинув або отримав поранення.
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29.06.2023 11:11 Відповісти
Якщо запитати кожного члена моєї сім'ї, то результат буде 100% опитуваних. Але мова буде йти лише про одну людину, яка є родичем для нас
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30.06.2023 03:02 Відповісти
Хтось навмисне провокує паніку. У мене 500 людей працює на заводі. Частину чоловіків мобілізували. І от одного з них поранили, а один отримав контузію. Це пишу так, як є. Тепер якщо опитати всіх працівників мого заводу, то у всіх серед близьких знайомих буде один поранений і один контужений. Хтось прочитає таке опитування і перемножить 500 на 2 і подумає, що було 500 поранених і 500 контужених. Таке соціологічне "дослідження" - заказуха або некомпетентність соціологів. Це дослідження з розряду 6 рукостискань.
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29.06.2023 11:34 Відповісти
Любі опитування--це все відносно і має похибки.Все це умовно і наближено до реальності Але навіть з таких опитувань видно,що західні області мають найбільшу кількість поранених і вбитих. Ні в якому разі не хочу розділяти території і регіони,але НАШІ ЗАХІДНІ області завжди більше втрачали в боротьбі за свою Батьківщину,це регіон, який більш налаштований на державницький лад і меньше ,а "какая разніца" під яким "памятником призначати побачення--біля Шевченка,чи пушкіна". ДУМАЙТЕ!!! Панове.
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29.06.2023 11:50 Відповісти
Порівняйте мобілізаційний потенціал наприклад Дніпропетровської області та Івано Франківської. При однаковій кількості мобілізованих у першому випадку це буде майже непомітно, а в другому регіоні при тій же кількості - буде здаватися, що вигрібли усіх.
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30.06.2023 03:07 Відповісти
Зовсім нікчемне опитування, некорректне, або свідоме фсбешне іпсо, покликане створити враження, що чи не половина українців загинула та поранена.
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29.06.2023 11:52 Відповісти
 
 