Понад 1,5 тисячі захисників із Житомирщини загинуло за роки війни

Збільшується і кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлено 2,8 тисячі осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль Житомирська область має сумну статистику – загинули понад півтори тисячі осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Збільшується і кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлено 2,8 тисячі осіб. З 2014 року в області діє обласний консультативний Центр допомоги родинам ветеранів війни, який забезпечує координацію діяльності територіальних громад області з питань супроводу родин ветеранів війни", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виконуючи завдання в тилу ворога, загинули спецпризначенці Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко. ФОТО

військовослужбовці (4893) втрати (4535) Житомирська область (1305)
Навіщо ти таке гімно пишеш, ховаючись у безпечній Європі? Приїдь та побачиш, які тут "вечірки"..
Це - страшно, важко, боляче ...

Скільки горя і трагедій.

І так по всій Україні.

Світла пам'ять і вічна шана полеглим Героям.
Одужання пораненим.
Слава живим. І повернутися до рідних неушкодженими.

Я чекаю, коли оркостан з москальнею нарешті отримає за всі смерті, вбивства і руйнування, яких вони завдали українцям та іншим народам.
Будете здивовані що з Київщини 2млн. та Києва 4 млн. пропорції протилежні. Бо воюють добровольці і "бідні" з маленьких містечок та сіл. На 1 киянина 2 з сільских районів
Цікаво було б взнати статистику з Києва та Київщини.
там жертв гулянок кобеліруючих в нічних клубах новопіднявшихся на війні теж не менше, а може й більше.
гламурнєнькі вечірки кобелюючого новобидла.
передоз, несвіжі устриці, клешня краба застягла у горлянці.....
та потім п'яні автодемогонки, щоб "простолюдини", які й підуть воювати, бачили ким стали ті "кто був нічєм" ще вчора (( "ах коли ж полетить самальот на любиму барсу, ах коли ж ми тепер на наше любиме море тепер виберемось,,....." (С)
По кількості населення можна подивитися. Якщо Київщина (з Києвом) в 3 раза більше Житомирщини, то приходим до того, що близько 5 тис. загиблих і 8 тис. комісованих (внаслідок поранень і других причин)
І так по країні(в середньому).
Будете здивовані що з Київщини 2млн. та Києва 4 млн. пропорції протилежні. Бо воюють добровольці і "бідні" з маленьких містечок та сіл. На 1 киянина 2 з сільских районів
Населення Житомирської обл складає 2.9% від населення України, десь тридцята частина. Виходить, втрати по Україні біля 45000 військових. Та й ще --- зниклі безвісти, мирне населення.... На жаль....
Термін--"цікаво",-він тут якось,,не дуже доречний,вам так не здається?,(,
Ви праві, мабуть не дуже доречний. В такому разі змінюю на "Важливо було б взнати.....
По цих даних з похибкою в +- 10% можна вирахувати втрати в масштабах країни.
є ще такий термін "зниклі безвісти ".
+30%
7 тисяч, але з них кілька сотень на щастя вже знайшлися живими і обміняні, тому надія є.
Набагато більше ніж 7 тисяч.
Похибка не працює. У 600тис. "ватному" Кривому Розі більше 1 тис.
В Житомирській області 1.2 млн населення, тому в принципі цифри корелюються.
Дані занижені, оскільки їх виставила Житомирська ОВА, представник влади. Ніхто реальні втрати називати не буде, це досить небезпечна інформація з точки зору моралі.
x20 Oblasts = 30 tsd dead,
x24 Oblasts = 36 tsd dead.

Reznikov told about little less than
Earthquake recently in Türnkey,
which had been around 45 tsd
in April i think.

The many invalids are also of some concern;
twice as many,
thus the overall number of injured may be
firth, as English Wikipedia tells about
Second World War in the East.
Вірити цим цифрам - себе не поважати.
Віріти цифрами - для пацієнтів спеціалізованих закладів. Проте статистику треба знати, а її без числових даних уявити важко.
Погоджуюсь, однак іноді переглядаєш окремі дані,
так автор взагалі з головою не дружить.
Героям Слава!,Вічна Память Загиблим!,,Та низький уклін Близьким,,
А з цієї статистики вже знято гриф "таємно"?чи воно ляпає язиком а потім думає
А сенс? В ЗМІ публікують де і коли похорони. Тому порахувати не велика проблема. Думаю від 60 до 100 тисяч.
А москалям реальні втрати не потрібні. Їх пропаганда вже давно вбили мільйон нацистів і рухається до другого мільйону.
Зведена статистика по Україні та по регіонам не розголошується
Правильнно, щоб не було відомо всього масштабу "травневих шашликів"
помножити на кількість областей...в середньому... і можна порахувати
Й що це Вам зараз дасть?
1.5 тисяч занижене число.
А вони не охрініли рахувати сотнями?!!! 2,8 ..... 1,5 !!! Сук4.... тобто 10 туди 10 !!!
З міста військової слави Звягеля Житомирської обл. багато загиблих та поранених ( 30 та 47 бригади, 54 ОРБ і т.д. )
Написано же, это с 2014го гогда погибшие и тяжелораненные.
Кто не в курсе, война в 2014 началась, а не в 2022.
Тобто Житомирська ОВА взяла і спростувала офіційні втрати ЗСУ (13 тисяч загиблих), бо якщо в одній лише області з населенням 1 млн загинуло як мінімум 1,5 тисяч, то менше ніж 40 тисяч по всій країні бути не може.

Дивно як їм взагалі дозволили це сказати, у нас жорстока цензура воєнного стану.
Волонтери допоможіть сім'ям загиблих героїв та інвалідам війни, а не годуйте діючю армію, ви цим покриваєте мародерів при владі, нехай їдять яйця по 17.
My calculations foragainst Ukraine
is
100 to 150 dead each day;
narrowed down reaches
110 to 130,
and as average
120.

Ruzzia 300 dead each day.

Now wounded getting some numbers,
with 2x heavily and severe wounded,
possibly 3x medium and lightly wounded
foragainst Ukraine.

For lack of medical infrastructure,
number of Ruzzian wounded could be
also just 300 the first 12 months,
but likely improved infrastructure may
have increased the overall number of
Ruzzian wounded of all severities to 750
a day since then.
