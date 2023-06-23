Понад 1,5 тисячі захисників із Житомирщини загинуло за роки війни

Збільшується і кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлено 2,8 тисячі осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль Житомирська область має сумну статистику – загинули понад півтори тисячі осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Збільшується і кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлено 2,8 тисячі осіб. З 2014 року в області діє обласний консультативний Центр допомоги родинам ветеранів війни, який забезпечує координацію діяльності територіальних громад області з питань супроводу родин ветеранів війни", - йдеться у повідомленні.

