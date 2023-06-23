Понад 1,5 тисячі захисників із Житомирщини загинуло за роки війни
Збільшується і кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлено 2,8 тисячі осіб.
Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль Житомирська область має сумну статистику – загинули понад півтори тисячі осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Збільшується і кількість військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлено 2,8 тисячі осіб. З 2014 року в області діє обласний консультативний Центр допомоги родинам ветеранів війни, який забезпечує координацію діяльності територіальних громад області з питань супроводу родин ветеранів війни", - йдеться у повідомленні.
Скільки горя і трагедій.
І так по всій Україні.
Світла пам'ять і вічна шана полеглим Героям.
Одужання пораненим.
Слава живим. І повернутися до рідних неушкодженими.
Я чекаю, коли оркостан з москальнею нарешті отримає за всі смерті, вбивства і руйнування, яких вони завдали українцям та іншим народам.
x24 Oblasts = 36 tsd dead.
Reznikov told about little less than
Earthquake recently in Türnkey,
which had been around 45 tsd
in April i think.
The many invalids are also of some concern;
twice as many,
thus the overall number of injured may be
firth, as English Wikipedia tells about
Second World War in the East.
так автор взагалі з головою не дружить.
А москалям реальні втрати не потрібні. Їх пропаганда вже давно вбили мільйон нацистів і рухається до другого мільйону.
Кто не в курсе, война в 2014 началась, а не в 2022.
Дивно як їм взагалі дозволили це сказати, у нас жорстока цензура воєнного стану.
is
100 to 150 dead each day;
narrowed down reaches
110 to 130,
and as average
120.
Ruzzia 300 dead each day.
Now wounded getting some numbers,
with 2x heavily and severe wounded,
possibly 3x medium and lightly wounded
foragainst Ukraine.
For lack of medical infrastructure,
number of Ruzzian wounded could be
also just 300 the first 12 months,
but likely improved infrastructure may
have increased the overall number of
Ruzzian wounded of all severities to 750
a day since then.