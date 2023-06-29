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Новини Агресія Росії проти України
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Військові РФ збудували дамбу на околицях окупованого Токмака, - Bellingcat. ФОТО

знімки,супутникові

Згідно з супутниковими знімками росіяни збудували дамбу на околицях окупованого Токмака Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Дамба розташована в межах лінії оборони Росії, яка обходить Токмак. Після того, як її побудували на початку травня, річка Токмачка розлилася на схід від міста та підтопила прилеглі поля.

Сліди від шин свідчать, що дамбу можуть також використовувати як переправу. За даними супутникових знімків Planet Labs, сліди до місця дамби з’явилися 3 травня, а 6 травня річка Токмачка була перекрита.

Рівень води на східному боці дамби продовжував підійматися до червня.

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Росія декілька місяців готувала оборону від українського контрнаступу на півдні. Багатошарова оборона складається з декількох ліній мін, протитанкових ярів, бетонних перешкод і траншей, що охоплюють всю лінію фронту на значній глибині. Підняття рівня води в річці Токмачка може бути частиною більшої стратегії, спрямованої на затримання просування українських сил. Зокрема, це може бути частиною стратегії з затримання східного оточення Токмака у разі українського прориву недалеко від міста.

Автор: 

окупація (6740) Bellingcat (128) Токмак (75)


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Топ коментарі
+16
все робиться по оманським домовленностям вівслюка
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29.06.2023 14:29
+14
для чого вони те роблять?!

все одно ********* та ярмак все розмінують? так, пане зелінський?
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29.06.2023 14:30
+8
Асфальт закінчився...
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29.06.2023 14:38
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все робиться по оманським домовленностям вівслюка
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29.06.2023 14:29 Відповісти
для чого вони те роблять?!

все одно ********* та ярмак все розмінують? так, пане зелінський?
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29.06.2023 14:30 Відповісти
Токмак в яме.
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29.06.2023 14:32 Відповісти
Они там чо тоже занялись великим крадивныцтвам?
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29.06.2023 14:33 Відповісти
они ж не халявщики! они партнёры! )
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29.06.2023 15:01 Відповісти
Питання риторичне , чому мы не зробили такі укріплення ?
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29.06.2023 14:36 Відповісти
Асфальт закінчився...
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29.06.2023 14:38 Відповісти
Чесно кажучи, всілякі лінії Манергейма нам потрібно було б починати будувати ще з 91 року. Бо дуже вже велика прикордонна лінія. Але навіть це б не допомогло. Вони знову змогли б зайти через Білорусь. Чи потрібно було закладатись і на це?
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29.06.2023 14:41 Відповісти
Україна до 24.02.2022 навіть візовий режим на кордоні з бульбостаном та підорашкою не спромоглась ввести, бо в усіх же родичі та потрібно вільно туди їздити. Які там укріплення....
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29.06.2023 14:53 Відповісти
Потому что кое кто с 2014 года возил Бульбофюрера в Киев и называл его стратьегиiческiм партньором и даже автозаки у ********** закупал чтобы майдановцев возить
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29.06.2023 15:10 Відповісти
Раша за рік збудувала хороші укріплення.
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29.06.2023 15:47 Відповісти
Бо в 19-му році виродки зробили себе разом і всю Україну прирекли на смерті і страждання. І всі ці укріплення були б розміновані як в чонгарі і війська були б відведенні як в лугандоні. Мене цікавить інше , чому цю "дамбу " не було знищено ще при будівництві? Бо коли в країни є власний супутник (який бачить все навіть через перешкоди), то можна кожен м2 української землі яку захопили тримати в полі зору.
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29.06.2023 14:53 Відповісти
Були б не підірвані до 2019го п"ять військових арсеналів, було б легше...
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29.06.2023 15:02 Відповісти
Мы смеемся над рашистами но смотрите как нужно строить оборону. А не спрашивать кто разминировал Чонгар и был ли он вообще заминирован. Хорошую оборону нельзя разминировать за пол дня.
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29.06.2023 14:59 Відповісти
Думаєте, що Чонгар взагалі не мінували??? За це всю зелену владу негайно треба садити на довічне з конфіскацією
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29.06.2023 15:06 Відповісти
А прошлая власть почему ничего не сделала. Даже на цензоре все коментарии поудаляли где я еще за несколько лет назад до полномасштабной войны говорил что нужно взрывать мосты и рыть рвы а не строить ж/д пути и комфортные КПП для передвижения тамженаших лядей с окупированных территорий и обратно..
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29.06.2023 15:14 Відповісти
Не було всі ці 30 років Незалежності української влади без зрадників. І зараз
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29.06.2023 15:18 Відповісти
Росіяни мислять шаблонами, бо своїх ідей не мають. Після того, як наші підірвали насосну станцію, що перекачувала Ірпінь у Дніпро, і розлив Ірпеня не дав їм змоги продертися до Києва з півночі, вони тільки про дамби й греблі і думають. Уся стратегія у них тепер побудована на дамбах. Не було б в Україні дамб, вони б їх побудували, бо без дамб вони тепер воювати не можуть.
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29.06.2023 15:11 Відповісти
Мене точно не можна зараховувати до прихильників Зеленського, але я не розумію навіщо замість аналізу того що рашисти вирішили зробити, за рахунок чого з одного боку збільшили водну перешкоду, а з іншого отримали можливість швидко затопити русло річки нижче за течією, в залежності від того як будуть розгортатися події, починається якась незрозуміла маячня про відмивання коштів можновладцями, або створення чогось подібного Україною на кордонах України ДО початку повномасштабного вторгнення Московії (т.з. "роССії")?! По перше - пізно пити "Боржомі" коли печінка відвалилась, а по друге - не існує можливості створити щось подібне на протязі усього кордону, а лише там де є така природна можливість у той час як напад був З УСІХ сторін звідки роССійськи нацисти мали змогу, і подібні поодинокі споруди не допомогли би. Тож розумно обговорювати нагальне, а все інше або пустий базар, або відверта провокація задля перемикання теми з рашистів та їх дії на внутрішньо-політичні. Коли у хаті пожежа, то треба спочатку її загасити перш ніж втрачати час та зусилля на обговорення винного у відсутності підготовки до неї, до того ж ЄДИНИМ винним у нашій пожежі є )(уйло (він же путін) із своїми рашистами, а наша "зелень" за свої вчинки відповість вже після перемоги над вище вказаними!!!
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29.06.2023 15:35 Відповісти
А хіба можливо перемогти коли на найвищій посаді зрадник??
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29.06.2023 17:09 Відповісти
 
 