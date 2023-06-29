Військові РФ збудували дамбу на околицях окупованого Токмака, - Bellingcat. ФОТО

Згідно з супутниковими знімками росіяни збудували дамбу на околицях окупованого Токмака Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Дамба розташована в межах лінії оборони Росії, яка обходить Токмак. Після того, як її побудували на початку травня, річка Токмачка розлилася на схід від міста та підтопила прилеглі поля.

Сліди від шин свідчать, що дамбу можуть також використовувати як переправу. За даними супутникових знімків Planet Labs, сліди до місця дамби з’явилися 3 травня, а 6 травня річка Токмачка була перекрита.

Рівень води на східному боці дамби продовжував підійматися до червня.

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Росія декілька місяців готувала оборону від українського контрнаступу на півдні. Багатошарова оборона складається з декількох ліній мін, протитанкових ярів, бетонних перешкод і траншей, що охоплюють всю лінію фронту на значній глибині. Підняття рівня води в річці Токмачка може бути частиною більшої стратегії, спрямованої на затримання просування українських сил. Зокрема, це може бути частиною стратегії з затримання східного оточення Токмака у разі українського прориву недалеко від міста.