Колаборанти масово намагаються залишити Бердянськ. Їх не пускають росіяни, - МВА

Колаборанти масово намагаються покинути Бердянськ і тимчасово окуповані території, але росіяни не випускають їх і розвертають назад.

Про це повідомила керівниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське радіо.

Вона розповіла, що бердянці чекають на контрнаступ і радіють кожній "бавовні".

"Колаборанти масово намагаються покинути місто і тимчасово окуповані території, але їх не випускають і розвертають назад. Почали говорити вже про перепустки між тимчасово окупованими містами. Без перепусток не випускають, але і перепустки не видають, посилаючись на черги та на те, що немає бланків", - розповіла Галіцина.

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Вона також каже, що підрив Каховської ГЕС ніяк не вплинув на бердянців, бо вже більш як 8 місяців місто не отримувало воду з Каховського водогону.

"Вся вода у нас була зі свердловин та бердичівського водосховища. Вода дуже поганої якості, вона не відповідає санепід нормам, але принаймні вона у нас є", - каже голова МВА.

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