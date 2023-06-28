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Новини Окуповані території
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Колаборанти масово намагаються залишити Бердянськ. Їх не пускають росіяни, - МВА

бердянськ

Колаборанти масово намагаються покинути Бердянськ і тимчасово окуповані території, але росіяни не випускають їх і розвертають назад.

Про це повідомила керівниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське радіо.

Вона розповіла, що бердянці чекають на контрнаступ і радіють кожній "бавовні".

"Колаборанти масово намагаються покинути місто і тимчасово окуповані території, але їх не випускають і розвертають назад. Почали говорити вже про перепустки між тимчасово окупованими містами. Без перепусток не випускають, але і перепустки не видають, посилаючись на черги та на те, що немає бланків", - розповіла Галіцина.

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Вона також каже, що підрив Каховської ГЕС ніяк не вплинув на бердянців, бо вже більш як 8 місяців місто не отримувало воду з Каховського водогону.

"Вся вода у нас була зі свердловин та бердичівського водосховища. Вода дуже поганої якості, вона не відповідає санепід нормам, але принаймні вона у нас є", - каже голова МВА.

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Автор: 

Бердянськ (470) окупація (6733) колабораціонізм (1168)


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Топ коментарі
+7
Ще б з Києва почали втікати!
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28.06.2023 15:07
+7
Спочатку вищали, ***** введі, ….да хоть камені з неба, … умереть, так в московії,… а тепер тікають!!
у Мирній Україні їм було нудно, потягнуло до ********** та на соловїне лайно.
Бачили очі, що робили, тепер дивіться на наслідки, щоб вам повилазило!
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28.06.2023 15:12
+7
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28.06.2023 15:14
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vse pravilno - pustj vstrechajut ZSU s cvetami🤬
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28.06.2023 15:02 Відповісти
Ще б з Києва почали втікати!
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28.06.2023 15:07 Відповісти
Так зеля хотел убежать, но Андрей Елдак не пустил и нарек его Боневтиком!!!
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28.06.2023 15:30 Відповісти
finita la commedia, - коротше кури у мішку
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28.06.2023 15:42 Відповісти
Не відпустив бо залишився б без влади,і загримів би до буцигарні. А так надіявся на капітуляцію України, то для цього потрібна легітимна влада.
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28.06.2023 15:46 Відповісти
Был вариант у Елдака, что если Киев падет, то зелю вздернут на каштане, а он как главный Завхоз Украины подпишет акт об капитуляции
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28.06.2023 16:16 Відповісти
Спочатку вищали, ***** введі, ….да хоть камені з неба, … умереть, так в московії,… а тепер тікають!!
у Мирній Україні їм було нудно, потягнуло до ********** та на соловїне лайно.
Бачили очі, що робили, тепер дивіться на наслідки, щоб вам повилазило!
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28.06.2023 15:12 Відповісти
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28.06.2023 15:14 Відповісти
А автор когда печатает читает что пишет? Каким боком Бердянск др Бердичевского водохранилища? Или трава заборная была когда писал.
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28.06.2023 15:15 Відповісти
Автор все правильно пише. Неподалік Бердянська є невеличка річка Берда. Вона розширенням течії утворює водосховище.
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28.06.2023 15:31 Відповісти
То ж Бердянське водосховище, а не Бердичівське!!!
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28.06.2023 15:39 Відповісти
Ну если в ведрах носить разве что. Он имел введу Бердянское, но потом вспомнил какое хорошее Бердичевское пиво и руки сами начали писать
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28.06.2023 15:32 Відповісти
Бердичів повинен негайно виставити окупантам рахунок за воду!
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28.06.2023 16:05 Відповісти
Іх, пАнімаШ родіна-мать завЙОт, а Ані нє пуШШають, млять...
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28.06.2023 15:21 Відповісти
Ми вазмущєни разгулам біндєравской ваєнщіни.
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28.06.2023 16:07 Відповісти
 
 