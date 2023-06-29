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Новини Повстання Пригожина в РФ
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"Вагнерівці" більше не воюватимуть в Україні, - Буданов

ростов,вагнер,росія,вагнерівці

Серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - зазначив він.

Читайте: Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом, - Кулеба

Автор: 

Буданов Кирило (494) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+21
Уся ця падлота майже у повному складі та із озброєнням, технікою переходить на контракт до мо рф (де частина бойових частин і була до пвк) та буде надалі активно воювати в Україні.
Зміна доданків суми не змінює. Нічого доброго для України на фронті - не треба розслаблятися
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29.06.2023 15:04
+19
Пригожин пообіцяв йому особисто чи що?
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29.06.2023 14:59
+10
В Україні не будуть.А ударними темпами будують лагір в Білорусі.Наберуть місцевих за гроші і після 2-3 місяців підготовки вперед на Україну під другою назваю.
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29.06.2023 15:04
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Пригожин пообіцяв йому особисто чи що?
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29.06.2023 14:59 Відповісти
пообіцяла трійця Лука, Путя і Підрожин
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29.06.2023 15:03 Відповісти
В Україні не будуть.А ударними темпами будують лагір в Білорусі.Наберуть місцевих за гроші і після 2-3 місяців підготовки вперед на Україну під другою назваю.
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29.06.2023 15:04 Відповісти
Дійсно, Вагнер може і не буде. Перейменують в Брамса - і залюбки. Тобто за бабло.
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29.06.2023 18:22 Відповісти
суперагент Буданова Трубіцин приступив до роботи в опочивальні Пригожина...
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29.06.2023 15:12 Відповісти
Звідки такі висновки? Замінять очільників ПВК - і всі, хто не зістрибнув, підуть сюди як мілєнькіє.
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29.06.2023 15:02 Відповісти
Ніхто не бачив буданова після замаху. Було якесь плоске лисе компьютерне обличчя. І воно теж заливає?
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29.06.2023 15:04 Відповісти
Уся ця падлота майже у повному складі та із озброєнням, технікою переходить на контракт до мо рф (де частина бойових частин і була до пвк) та буде надалі активно воювати в Україні.
Зміна доданків суми не змінює. Нічого доброго для України на фронті - не треба розслаблятися
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29.06.2023 15:04 Відповісти
Нам півроку розповідали що їх всіх вбили під Бахмутом, майже нікого не залишилося! Саме тому ми й не виходили з Бахмут щоб їх "перемолоти" ! Місцеві дебілоїди навіть розповідали про 10 до 1 співвідношення втрат на нашу користь!
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29.06.2023 15:40 Відповісти
У розвинутій європейській країні для таких дій є просте визначення у Кримінальному кодексі - державна зрада
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29.06.2023 15:47 Відповісти
Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбойников, троих он уложил на месте, а остальных обратил в бегство. История была выслушана с большим интересом и одобрением, после чего Румата как бы случайно заметил, что историю эту рассказал ему дон Сэра. Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, ибо каждому было известно, что дон Сэра - знаменитый дурак и враль.
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29.06.2023 16:20 Відповісти
Ванга Будановна "жжотъ". Недостатньо пiдкреслено, що це все - " моє мудроє руководство".
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29.06.2023 15:06 Відповісти
Инфу передал супер засекреченный агент "гогилашвили":
- Мамай клянусь, все музыканты съехали с фронта...
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29.06.2023 15:09 Відповісти
Знову казки від Буданги..
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29.06.2023 15:12 Відповісти
А мені цікаво, оті вагера, які перейдуть на контракт мо рф та надалі воюватимуть в Україні і далі будуть різати голови та каструвати наших полонених?
Бо ця лиса падла ушльопок прігожин за відео із цими "процедурами" окремо виплачував цим гандонам премії.
Хто такі премії буде платити тепер?
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29.06.2023 15:13 Відповісти
Як мо рф платило, так і буде платити надалі.
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29.06.2023 18:25 Відповісти
🤣🤣🤣
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29.06.2023 15:13 Відповісти
....а також Україна поверне Крим у липні 2022 року...лохи з МІ-6 і ЦРу тільки сумно курять з боку...на фоні суперрозвідника...
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29.06.2023 15:14 Відповісти
Цьому видатному розвіднику краще мовчати, бо його просторікування не збуваються.
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29.06.2023 15:16 Відповісти
"шеф! ракети закінчились, вагнер більше не воюватиме!"
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29.06.2023 15:17 Відповісти
А ще казав (з інтерв'ю):

- Куди порадите поїхати на море у відпустку влітку 2023 року?

- Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів.

https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym
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29.06.2023 15:26 Відповісти
звідки Буданов знає?

Найбалакучіший директор розвідки у Світі - бла-бла-бла
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29.06.2023 15:28 Відповісти
А це що знахарці Буданову особисті веказівки із рашки поступають .Ну і падло ж ти курва може на еуль поїдеш тоді перестанеш молоти запроданець їбаний
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29.06.2023 15:32 Відповісти
Вагнер йому сказав , чи сам путін ? Пєтух зелений а не очільник ГУР МО.
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29.06.2023 15:33 Відповісти
Немає підстав не вірити будьонову, коли його прогнози не справджувалися?
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29.06.2023 15:36 Відповісти
А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - зазначив він. "зе лідор і "сирий" по Бахмуту можуть підтвердити це на всі 100%.хоч весь час ,"земарафон" співав хвалебні оди на честь "зезрадника" (нічого не помінялося у рашиста.підрозділи "вагнера" як були .так і залишаються військовою силоюв складі рашистської 3,14рації тільки під іншою личиною.
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29.06.2023 15:39 Відповісти
якщо це правда, то є добре. остальні кацапські вояки, щоб теж не воювати в Україні можуть взяти приклад з вагнерів і піти на ростов чи на мацкву. )
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29.06.2023 15:44 Відповісти
Слухати Бидланова та вірити йому, це страшний самообман.
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29.06.2023 16:03 Відповісти
Бадунов Вангович!
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29.06.2023 16:13 Відповісти
"Вагнеровцы" больше не будут воевать в Украине, им стало очень стыдно - Буданов
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29.06.2023 16:24 Відповісти
Як не будуть, а нахіба їх зобов'язали укладати контракти з МО РФ?
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29.06.2023 16:33 Відповісти
Вірити цему звіздоболу -себе не поважати...
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29.06.2023 17:09 Відповісти
 
 