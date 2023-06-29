"Вагнерівці" більше не воюватимуть в Україні, - Буданов

Серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - зазначив він.

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