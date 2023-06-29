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"Вагнерівці" більше не воюватимуть в Україні, - Буданов
Серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.
Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - зазначив він.
Топ коментарі
+21 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар29.06.2023 15:04 Посилання
+19 Людмила Полякова #573716
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+10 Aleksandr Povoroznuk
показати весь коментар29.06.2023 15:04 Посилання
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Зміна доданків суми не змінює. Нічого доброго для України на фронті - не треба розслаблятися
- Мамай клянусь, все музыканты съехали с фронта...
Бо ця лиса падла ушльопок прігожин за відео із цими "процедурами" окремо виплачував цим гандонам премії.
Хто такі премії буде платити тепер?
- Куди порадите поїхати на море у відпустку влітку 2023 року?
- Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів.
https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym
Найбалакучіший директор розвідки у Світі - бла-бла-бла