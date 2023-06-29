Буданов припускає, що Пригожин не дійшов до Москви через "патріотичні переконання"

Очільник ГУР МО Кирило Буданов припускає, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина переконали припинити заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання".

Про це Буданов розповів у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний"", - зазначив Буданов.

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Нагадаємо, він також заявляв нещодавно, що ПВК "Вагнер більше не воюватиме в Україні.