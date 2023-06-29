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Буданов припускає, що Пригожин не дійшов до Москви через "патріотичні переконання"
Очільник ГУР МО Кирило Буданов припускає, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина переконали припинити заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання".
Про це Буданов розповів у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний"", - зазначив Буданов.
Нагадаємо, він також заявляв нещодавно, що ПВК "Вагнер більше не воюватиме в Україні.
Топ коментарі
+14 Деніс Войцеховський
показати весь коментар29.06.2023 15:55 Посилання
+11 Alex Sav #513490
показати весь коментар29.06.2023 15:53 Посилання
+11 Dmitry Shevchenko.b
показати весь коментар29.06.2023 15:53 Посилання
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Але це мабудь вже не припущення, а факт.
Цікава - мислія ..
прігожин просто обісрався + фсб, яке "лякало" знищенням родини.
У мене дуже великі сумніви, що він "якийсь там патріот".
Не треба "ліпити" з нього героя. "Опущений" урка, який дорвався до гори, але на саму "гору" не виліз, бо просто обісрався
У "вагнерів" уткіна, які зупинились десь біля Єфремова було біля 3 тис. бійців.
Для вістря списа заколотників залишалось багато варіантів для маневру.
Наймовірніший сценарій розвитку подій, якщо б не поступила команда на відбій, це зайняття міста Кашира, форсування Оки малими групами та просочування через лісистий берег до Ступіного, щоби розблокувати мости.
А далі шлях на москву двома колонами по М-4 і Каширському шосу - відкритий.
До того часу білтша частина провладних вояків вже би порозбігалась.
десант вдв рф, посилений, артою, сау, танками чекав на колони пвк у районі калуги, саме - мости поруч із серпуховим, коломною та алексиним, мости вже встигли замінувати. Також були під вонгевим ураженням броди через оку у цих районах.
У напряму західного шосе (з смоленська, брянська) пвк вагнер не пішли, а вказаний Вами варіант найкращий, бо на цьому західному шосе дійсно була тільки росгвардія, строковики та поліція. Важкого озброєння мінімально. Розвідка пвк про це знала доповідала в штаб.
Поки незрозуило, але таке складається враження, що штаб пвк обрав більш "складний" шлях - на мости через оку в районі алексина, потім серпухов та коломна, де були заначені мною посилені підрозділи вдв, із якими воювати колонні в походному порядку шансів 0.
Розвідка пвк про це теж доповідала в штаб
Може в цьому і полягав план прігожина - демонстративно зупинитися?
Жоден українець не стане зараз приписувати патріотизм лисому повару.
Ще згадайте інтерв'ю Буданова високооплачуваному зелеботу Іванову:
«Дайте пораду путіну».
Буданов: «Відводь війська, і спробуй хоч якось дати майбутнє росії».
Так співчутливо порадити може лише етнічний та ментальний московит-рашист, але ніяк не українець. Псевдогерой Буданов безкінечно палиться як радистка Кет під час пологів …
Таке відчуття,наче "баба Ванга", його родичка пряма. Все він знає і про усіх.
Як стидно,перед західними партнерами.
і знову припущення….