УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11741 відвідувач онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
5 040 37

Буданов припускає, що Пригожин не дійшов до Москви через "патріотичні переконання"

буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов припускає, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина переконали припинити заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання".

Про це Буданов розповів у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ. 

"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний"", - зазначив Буданов. 

Також читайте: Поява "вагнерівців" у Білорусі може дестабілізувати безпекову ситуацію на східних кордонах НАТО та ЄС, - спікери країн Балтії

Нагадаємо, він також заявляв нещодавно, що ПВК "Вагнер більше не воюватиме в Україні. 

Буданов Кирило (494) розвідка (3878) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Якщо коротко. Буданов, ти поц.
показати весь коментар
29.06.2023 15:55
+11
оклигав бідося будянов... всі казки розказуе
показати весь коментар
29.06.2023 15:53
+11
Мляя... опять интервью?
показати весь коментар
29.06.2023 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оклигав бідося будянов... всі казки розказуе
показати весь коментар
29.06.2023 15:53 Відповісти
Мляя... опять интервью?
показати весь коментар
29.06.2023 15:53 Відповісти
Хто б ще нахвалив Пригожина.....
показати весь коментар
29.06.2023 15:54 Відповісти
Пригожин патріот?? Оце в нас керівник ГУР?? Господи, Твоя воля...
показати весь коментар
29.06.2023 16:32 Відповісти
Якщо коротко. Буданов, ти поц.
показати весь коментар
29.06.2023 15:55 Відповісти
Напуйлєон не взяв Мацкву, але взяв Пітер...
Договорняк з пуйлом відбувся...
показати весь коментар
29.06.2023 15:55 Відповісти
Знову про пригожинське шапіто? Розвідці немає чим зайнятися у воюючій країні чи це необхідна тема, для головного розвідника України?
показати весь коментар
29.06.2023 15:55 Відповісти
Буданову дали в ОП завдання найвищої секретності - піаритися до наступних виборів.
показати весь коментар
29.06.2023 16:14 Відповісти
пишуть, що він сциканув, коли дізнався, що його дочку поліну захопило фсб в заручники.
показати весь коментар
29.06.2023 15:56 Відповісти
дурня - ФСБ саме цей заколот і організувало, щоб замінити Шой-Гу та Герасимова на кишенькових генералів, але стався фальшстарт. А проти ***** кухар жодного кривого слова не сказав - його міняти не збиралися
показати весь коментар
29.06.2023 16:12 Відповісти
може й так.
показати весь коментар
29.06.2023 16:29 Відповісти
А може є відео про "пригоди" Пригожина на Зоні й пообіцяли оприлюднити якщо не зупиниться.... все може бути.
показати весь коментар
29.06.2023 23:14 Відповісти
Что-то дофига Буданова в эфире по поводу и без. Это что за разведчик такой?
показати весь коментар
29.06.2023 15:57 Відповісти
Можна припустити, що буданов це така сама нікчема, як і арестович.
Але це мабудь вже не припущення, а факт.
показати весь коментар
29.06.2023 15:58 Відповісти
Тобто - коли він починав похід на мацькву то патріотом ще не був , так ? . А по дорозі вже - став патріотом .? Перевзувся ..
Цікава - мислія ..
показати весь коментар
29.06.2023 15:59 Відповісти
На підході під калугою за мостом через річку стояла у бойовому порядку 45 дшб вдв, "заряджена" реактивною та гаубічною артою, посилена сау кантемирівської дивизії. Міст замінований
прігожин просто обісрався + фсб, яке "лякало" знищенням родини.
У мене дуже великі сумніви, що він "якийсь там патріот".
Не треба "ліпити" з нього героя. "Опущений" урка, який дорвався до гори, але на саму "гору" не виліз, бо просто обісрався
показати весь коментар
29.06.2023 16:00 Відповісти
Все, що змогли стягнути захисники режиму в самій москві і на підступах до москви, а це рубіж в районі Ступіно і мосту через річку Ока по трасі М-4 "Дон" (80 км до мкад), - це 10 тис. голів з різних формувань, головним чином росгвардії і строчників військових частин підмосков'я. Іще плюс 1,5 тис. поліцаїв. І це все.
У "вагнерів" уткіна, які зупинились десь біля Єфремова було біля 3 тис. бійців.
Для вістря списа заколотників залишалось багато варіантів для маневру.
Наймовірніший сценарій розвитку подій, якщо б не поступила команда на відбій, це зайняття міста Кашира, форсування Оки малими групами та просочування через лісистий берег до Ступіного, щоби розблокувати мости.
А далі шлях на москву двома колонами по М-4 і Каширському шосу - відкритий.
До того часу білтша частина провладних вояків вже би порозбігалась.
показати весь коментар
29.06.2023 17:08 Відповісти
Ви праві. Дозволю собі уточнення.
десант вдв рф, посилений, артою, сау, танками чекав на колони пвк у районі калуги, саме - мости поруч із серпуховим, коломною та алексиним, мости вже встигли замінувати. Також були під вонгевим ураженням броди через оку у цих районах.
У напряму західного шосе (з смоленська, брянська) пвк вагнер не пішли, а вказаний Вами варіант найкращий, бо на цьому західному шосе дійсно була тільки росгвардія, строковики та поліція. Важкого озброєння мінімально. Розвідка пвк про це знала доповідала в штаб.
Поки незрозуило, але таке складається враження, що штаб пвк обрав більш "складний" шлях - на мости через оку в районі алексина, потім серпухов та коломна, де були заначені мною посилені підрозділи вдв, із якими воювати колонні в походному порядку шансів 0.
Розвідка пвк про це теж доповідала в штаб
Може в цьому і полягав план прігожина - демонстративно зупинитися?
показати весь коментар
30.06.2023 11:47 Відповісти
Він або дурак або вдає дурака, надіюсь друге.
показати весь коментар
29.06.2023 16:00 Відповісти
може чим гадати на тему , а що там за парєбріком, розповісти громадянам країни, чому не були евакуйовані перед наступом РФ державні установи, музеї, архіви документів ... все ж знали
показати весь коментар
29.06.2023 16:03 Відповісти
Заколот не вдався -- а за шо там б*ються круглі з квадратними -- якось пох
показати весь коментар
29.06.2023 16:07 Відповісти
такий от патріот по-кацапськи, м'ясник петухів-вагнерів
показати весь коментар
29.06.2023 16:08 Відповісти
"Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році" - це він хоче сказати що в Україні відбувся "пєрєворот"? Тим більше - військовий?
показати весь коментар
29.06.2023 16:13 Відповісти
Як для начальника розвідки -аргумент слабкий.
показати весь коментар
29.06.2023 16:20 Відповісти
Клоуном себе виставляти Буданову не звикати. Гогілашвилі і досі консультує?
показати весь коментар
29.06.2023 16:26 Відповісти
Буданов - ідейний однодумець москаликів, як і Зелепух.
Жоден українець не стане зараз приписувати патріотизм лисому повару.
Ще згадайте інтерв'ю Буданова високооплачуваному зелеботу Іванову:
«Дайте пораду путіну».
Буданов: «Відводь війська, і спробуй хоч якось дати майбутнє росії».
Так співчутливо порадити може лише етнічний та ментальний московит-рашист, але ніяк не українець. Псевдогерой Буданов безкінечно палиться як радистка Кет під час пологів …
показати весь коментар
29.06.2023 16:46 Відповісти
видно что Буданов друг Зеленского и Арестовича по цеху разговорного жанра.
показати весь коментар
29.06.2023 16:55 Відповісти
Будь який патріот раіссі апрорі ворог України, тому має бути знищений.
показати весь коментар
29.06.2023 17:01 Відповісти
Буданов взагалі своїми ,безпосередніми обов'язками займається? Чи тільки інтерв'ю.
Таке відчуття,наче "баба Ванга", його родичка пряма. Все він знає і про усіх.
Як стидно,перед західними партнерами.
показати весь коментар
29.06.2023 17:47 Відповісти
Меньше би наші балакаючі голови кіздєлі, то й дойшов би шороху наробив, і полягло би орків багато, но почекати і інформаційна тиша, це не про нас.
показати весь коментар
29.06.2023 19:30 Відповісти
Хотілось би більш детально почути про патріотичні переконання вовка чи крокодила, можна й про бегемота, що хвостом розшвирює дерьмо мітячи шо???? У Египта в часі є така тварина, що виглядає як сполука крокодила(паща) з бегемотом - срака(добре сіє дерьмо), що сракою повернений на Захід(дійшов кінцевої зупинки). Путін вимолотив в часі вже дві фази розвитку: - тупо та тупіше, вимолотить третю(тупіше не буває) буде вчити світ Войнича(рослинний світ, або те, що називають світом динозаврів). Не читали книгу Войнича в часі? Любите БОГА? Ні шановні, ви навіть себе не любите. АРХ М
показати весь коментар
29.06.2023 21:06 Відповісти
Будіку завезли свіжу партію кокса😂
показати весь коментар
29.06.2023 22:50 Відповісти
Знову виліз з берлоги…
і знову припущення….
показати весь коментар
30.06.2023 00:13 Відповісти
Разведчик не должен предполагать, он должен разведывать информацию и на ее основе делать разведаналитику, а предположения и гадания делают на битве экстрасенвов, *****
показати весь коментар
30.06.2023 02:51 Відповісти
 
 