Глава Міноборони Польщі Блащак не виключає провокацій з боку "вагнерівців"
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.
Про це польський міністр заявив в ефірі TVP Info, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Пам'ятаймо, що ми можемо мати справу з провокаціями з боку групи Вагнера", – сказав Блащак.
Він назвав "вагнерівців" деморалізованими людьми, які мають бойовий досвід, і через це є дуже небезпечними.
Блащак додав, що на засіданні Комітету з питань оборони та Комітету з питань національної безпеки Польщі були видані розпорядження службам, підпорядкованим міністру внутрішніх справ та адміністрації, а також міністру національної оборони.
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Как там Евдокимов пел ...
Долбёоб - ты меня называла
Вважаю це дескримінацією руських терористів.