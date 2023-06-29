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Глава Міноборони Польщі Блащак не виключає провокацій з боку "вагнерівців"

кордон,польща,польський

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.

Про це польський міністр заявив в ефірі TVP Info, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Пам'ятаймо, що ми можемо мати справу з провокаціями з боку групи Вагнера", – сказав Блащак.

Він назвав "вагнерівців" деморалізованими людьми, які мають бойовий досвід, і через це є дуже небезпечними.

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Блащак додав, що на засіданні Комітету з питань оборони та Комітету з питань національної безпеки Польщі були видані розпорядження службам, підпорядкованим міністру внутрішніх справ та адміністрації, а також міністру національної оборони.

Автор: 

ПВК Вагнер (1541) Блащак Маріуш (111)


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Шо - іх так сильно ковбасить - шо полізуть на НАТО -- та ну нах
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29.06.2023 18:01 Відповісти
Польща завжди боялась кацапів.
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29.06.2023 18:16 Відповісти
Від Бандери у них уже четверте покоління дрище від страху. Хоч той, за своє життя вбив лише одного поляка.
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29.06.2023 18:43 Відповісти
поляки вже третій день обісрані бігають і роблять заяви про той неймовірний підрозділ пєтухів прігожина. Складається таке враження, що у ляхів армія виключно для теле вистав.
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29.06.2023 18:41 Відповісти
Конечно конечно. 200 км до голенькой Москвы дойти зассали, а на страну в НАТО нападут.

Как там Евдокимов пел ...
Долбёоб - ты меня называла
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29.06.2023 19:44 Відповісти
Щоденні провокації драніков його влаштовують, руські ракети теж, а вагнерівці прямо фііііі.
Вважаю це дескримінацією руських терористів.
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29.06.2023 20:19 Відповісти
 
 