Польща сьогодні отримає перші танки Abrams
Польща отримає перші 14 танків Abrams у вівторок, 27 червня.
Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
У вівторок перші 14 танків Abrams будуть доставлені зі США в порт Щецин-Свіноуйсьце, повідомив міністр.
"До кінця року ми отримаємо ще 28 танків, тобто укомплектуємо один батальйон. У 2024 році до нашої країни буде доставлено ще 42 танки", - повідомив Блащак.
У березні 2022 року Конгрес США схвалив продаж танків Abrams Польщі. Згідно з угодою, до країни має бути поставлено 250 танків M1A2 Abrams у новій комплектації разом із супутнім обладнанням та навчальним комплексом.
Версія SEPv3, придбана Польщею, має ті самі характеристики, що й обладнання, яке використовується Збройними силами США. Танки Abrams SEPv3 оснащені новітніми системами зв'язку, позиціонування машини та управління боєм. Придбані танки використовуватимуть переважно у 18-й механізованій дивізії.
У грудні минулого року Сполучені Штати погодилися продати Польщі додаткові танки Abrams. Йдеться про 116 машин з боєприпасами.
Також у Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams.
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А ще в Польщі немає отакого: , тому США спокійно передає їм новітню зброю.
Я б на місці Польщі Україну одразу послав на хер, враховуючи нашу непросту історію і "проффесіоналізм" нашої влади. А ще я дуже-дуже-предуже сумніваюся, що якби ситуація була зворотня, то Україна б допомагала полякам хоча б на 1/100 від того, що для нас робить Польща. Тому, див. перше речення.
Польща все робить не тільки правильно стосовно своїх громадян, а ще й допомагає довбойобам - НАМ.
Мої претензії всі стосуються виключно зелених гнід та їх 73% безмозких кварталопоціновувачів.
Шо будо 3 роки тому, зараз не важливо.
Чому?
Бо Україна на Межі Виживання.
Кацап прийшов вбити КОЖНОГО!
Схаменіться, люди.
Досить «сварок».
Тільки разом можливо перемогти ху&ла
Беремо гугл, пишемо "явка вибори 2019 україна". Маємо 63,52%. З них 73% за Відомо-Кого.
73% від 63.52% - це 46,3696% від населення України.
Це навіть не половина. Про яку в сраку "подавляючу більшість" йде мова, якщо не секрет?
США/Европа десятилетиями кормили путинский режим, когда РФ вторглась в 2014 сделали вид что ничего не произошло, не поставляли Украине оружие, надавили на подписании Минска.
Вина Запада в этой войне есть, эгоизм и бездеятельность, вам было плевать на ваше многолетнее финансирование агрессивной империи.
Поэтому обязаны сейчас помогать всем чем можете, но и это выполнять отказываетесь - поддержка Запада жалкая, хватает только на оборону, не хватает на наступление.
А ще позабирати вілли, офіси та усе нажите "важкою працею"...
А МЫ?