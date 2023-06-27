Польща сьогодні отримає перші танки Abrams.

Польща отримає перші 14 танків Abrams у вівторок, 27 червня.

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У вівторок перші 14 танків Abrams будуть доставлені зі США в порт Щецин-Свіноуйсьце, повідомив міністр.

"До кінця року ми отримаємо ще 28 танків, тобто укомплектуємо один батальйон. У 2024 році до нашої країни буде доставлено ще 42 танки", - повідомив Блащак.

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У березні 2022 року Конгрес США схвалив продаж танків Abrams Польщі. Згідно з угодою, до країни має бути поставлено 250 танків M1A2 Abrams у новій комплектації разом із супутнім обладнанням та навчальним комплексом.

Версія SEPv3, придбана Польщею, має ті самі характеристики, що й обладнання, яке використовується Збройними силами США. Танки Abrams SEPv3 оснащені новітніми системами зв'язку, позиціонування машини та управління боєм. Придбані танки використовуватимуть переважно у 18-й механізованій дивізії.

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У грудні минулого року Сполучені Штати погодилися продати Польщі додаткові танки Abrams. Йдеться про 116 машин з боєприпасами.

Також у Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams.