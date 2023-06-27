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Польща сьогодні отримає перші танки Abrams

абрамс,abrams

Польща отримає перші 14 танків Abrams у вівторок, 27 червня.

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У вівторок перші 14 танків Abrams будуть доставлені зі США в порт Щецин-Свіноуйсьце, повідомив міністр.

"До кінця року ми отримаємо ще 28 танків, тобто укомплектуємо один батальйон. У 2024 році до нашої країни буде доставлено ще 42 танки", - повідомив Блащак.

Читайте: У Польщі відкриють центр ремонту танків Abrams

У березні 2022 року Конгрес США схвалив продаж танків Abrams Польщі. Згідно з угодою, до країни має бути поставлено 250 танків M1A2 Abrams у новій комплектації разом із супутнім обладнанням та навчальним комплексом.

Версія SEPv3, придбана Польщею, має ті самі характеристики, що й обладнання, яке використовується Збройними силами США. Танки Abrams SEPv3 оснащені новітніми системами зв'язку, позиціонування машини та управління боєм. Придбані танки використовуватимуть переважно у 18-й механізованій дивізії.

Також читайте: Навчання українців на танках Abrams Пентагон хоче завершити до кінця літа, - CBS News

У грудні минулого року Сполучені Штати погодилися продати Польщі додаткові танки Abrams. Йдеться про 116 машин з боєприпасами.

Також у Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams.

Автор: 

Польща (8605) Блащак Маріуш (111) Абрамс (29)


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Топ коментарі
+10
Ні. В Польщі просто люди не голо сують папріколу за дегенератів під час війни, тому Польща, маючи неадекватів під боком. готується до війни, а не вкладає асфальтик і маринує шашлички.
А ще в Польщі немає отакого: , тому США спокійно передає їм новітню зброю.
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27.06.2023 10:28
+6
Кацапи бояться сильних. Молодці, поляки.
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27.06.2023 10:39
+5
Польща воює?
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27.06.2023 10:25
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Польща воює?
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27.06.2023 10:25 Відповісти
Ні. В Польщі просто люди не голо сують папріколу за дегенератів під час війни, тому Польща, маючи неадекватів під боком. готується до війни, а не вкладає асфальтик і маринує шашлички.
А ще в Польщі немає отакого: , тому США спокійно передає їм новітню зброю.
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27.06.2023 10:28 Відповісти
ще одне забули. польща ВЖЕ передала нам близько 100 танків твардий, які стояли в них на озброєнні. і ми їми воюємо. а це - перша поставка на заміну переданих. і якщо я добре памьятаю, то вони їх купують. так само як і в південної кореї
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27.06.2023 10:37 Відповісти
Якщо що, то у мене немає жодних емоцій, крім безмежної вдячності, до Польщі.
Я б на місці Польщі Україну одразу послав на хер, враховуючи нашу непросту історію і "проффесіоналізм" нашої влади. А ще я дуже-дуже-предуже сумніваюся, що якби ситуація була зворотня, то Україна б допомагала полякам хоча б на 1/100 від того, що для нас робить Польща. Тому, див. перше речення.
Польща все робить не тільки правильно стосовно своїх громадян, а ще й допомагає довбойобам - НАМ.
Мої претензії всі стосуються виключно зелених гнід та їх 73% безмозких кварталопоціновувачів.
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27.06.2023 10:42 Відповісти
Тобто претензії до подавляючої більшості населення України? Ого как!
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27.06.2023 10:53 Відповісти
73% з 64% проголосувавших таки є такими. Я і брату це сказала,коли він голос за клоуна віддав.
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27.06.2023 10:59 Відповісти
До чого зараз ці цифри?!

Шо будо 3 роки тому, зараз не важливо.
Чому?
Бо Україна на Межі Виживання.
Кацап прийшов вбити КОЖНОГО!

Схаменіться, люди.
Досить «сварок».
Тільки разом можливо перемогти ху&ла
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27.06.2023 16:08 Відповісти
Математика рулить.
Беремо гугл, пишемо "явка вибори 2019 україна". Маємо 63,52%. З них 73% за Відомо-Кого.
73% від 63.52% - це 46,3696% від населення України.
Це навіть не половина. Про яку в сраку "подавляючу більшість" йде мова, якщо не секрет?
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27.06.2023 11:05 Відповісти
Математика дійсно рулить, но не в даному випадку. Ви порахували все населення. Тут не зовсім вірно так робити.
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27.06.2023 11:18 Відповісти
Поясніть вашу думку, будь ласка? Бо я не бачу, що саме тут пораховано не правильно.
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27.06.2023 11:28 Відповісти
Залюбки з Вами подискутую. Дуже приємно з Вами спілкуватися. Але давайте це відкладемо. Бо я на роботі та немаю багато вільного часу. До речі дуже цікава тема.
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27.06.2023 14:01 Відповісти
Таки математика! 63,52% від тих хто має право голосу! І з цих хто прийшов на вибори за жаб зелених проголосувало 73%--- а це ТІЛЬКИ 46,36% ВІД ВСІХ ХТО МАЄ ПРАВО ГОЛОСУ! А це МЕНШЕ ПОЛОВИНИ ВСІХ ВИБОРЦІВ! І такі результати виборів мали привести до повторних ВИБОРІВ!
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27.06.2023 12:38 Відповісти
Вот именно-непростая история.Не надо из поляков святош лепить.
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27.06.2023 11:46 Відповісти
Історія як історія. В середні віки всі країни так чи інакше одне одного лупили, і шо тепер? Важливо те, що відбувається сьогодні і зараз, все інше - так чи інакше по рівню достовірності рівняється з фентезі. Тому що ніякої гарантії, що ви вчите історію, яку свого часу переписали переможці, немає і бути не може.
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27.06.2023 11:55 Відповісти
В отличии от Украины, которая воюет с 2014 года, но НИЧЕГО не делала с того времени до 2022 года для своей обороноспособности, кроме "большой стройки президента" и продолжая торговать со своим врагом, с россией, Польша заранее готовится к обороне от врага.
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27.06.2023 10:41 Відповісти
Якось ви "розмазали" період з 14-го по 22-й роки. Вважаєте, що з 14-го по 19-й нічого щодо обороноздатності не було зроблено?
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27.06.2023 11:00 Відповісти
Довпойоп, іди параши фріцам мий. Із тебе такий сами військовий експерт по Україні, як із орбана - демократ.
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27.06.2023 12:24 Відповісти
Польщі вони більше потрібні
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27.06.2023 10:26 Відповісти
Конечно нужны. Потому что Польша отдала Украине бесплатно ВСЕ!!!!!!! свои танки Т-72, РТ-90 и 14 танков Леопард. Хотя Польша имеет только один бронетанковый завод , в отличии от пяти в Украине. Что они делали с 2014 года? Сколько танков они произвели или отремонтировали для ВСУ? Наверное они полностью занимались изготовлением асфальта для "большой стройки президента"?
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27.06.2023 10:45 Відповісти
то я ж так і сказав
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27.06.2023 11:29 Відповісти
А Украина не получит сегодня первые танки Абрамс. И F-16 нам не очень то и нужны, зачем? Пусть Украинская пехота умирает.
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27.06.2023 10:28 Відповісти
пройдуть роки і американці будуть вибачатись за те як постачали нам зброю !
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27.06.2023 10:31 Відповісти
А ві будете извиняться, за то что воюя с 2014 года, до 2022 НИЧЕГО!!!! НИЧЕГО!!! не делали для своей обороноспособности. Имея 5 бронетанковіх, 2 ракетостроительніх завода плюс много разніз заводов ВПК что делали? Почему всю тяжёлую технику и ракеты и ПВО выпрашиваете с недовольством о сроках поставки у союзников и НАТО. И всё равно недовольны. Всё как обычно. Чисто по украински. "Вы нам дайте побыстрее и бесплатно, но мы всё равно будем вас обсирать"
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27.06.2023 10:52 Відповісти
Це називається-тіткою дайте води напитися,бо так їсти хочеться, що переночувати ніде. Польща за ці танки кошти віддала, а кошти України на карточках слуг, яких вибрали в Україні
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27.06.2023 11:02 Відповісти
Ты моральный урод. Если желаешь Украине поражения, так и скажи, не скрывайся. Ещё и используешь "по украински" в негативном контексте, нацик конченный.

США/Европа десятилетиями кормили путинский режим, когда РФ вторглась в 2014 сделали вид что ничего не произошло, не поставляли Украине оружие, надавили на подписании Минска.

Вина Запада в этой войне есть, эгоизм и бездеятельность, вам было плевать на ваше многолетнее финансирование агрессивной империи.

Поэтому обязаны сейчас помогать всем чем можете, но и это выполнять отказываетесь - поддержка Запада жалкая, хватает только на оборону, не хватает на наступление.
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27.06.2023 11:02 Відповісти
Отож бо, і вони знають про це, інакше б не давали нічого, а так думають мізером соломки на майбутнє підстелити, мовляв, якби не ми!.. Безмежна вдячність, як кажуть, але якби хотіли, то війна б закінчилася за тиждень. І не треба про ядерку казати. (уйла і усіх його пігдогів теж можна було б дістати з бункерів
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27.06.2023 11:13 Відповісти
мені немає перед ким вибачатись , я всі роки справно платив податки на які повинні були озброювати армію . інша справа влада вона повинна вибачатись в в'язниці . а ти кацап щось маєш проти українців , які не збирались ні на кого нападати ? втік від мобілізації і гавкаєш з під парасольки НАТО !
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27.06.2023 11:56 Відповісти
Нам би тральщиків -- шоб по мінних полях не бігати .
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27.06.2023 10:35 Відповісти
Перестати красти і витрачати на асфальт, барабани та відосики і все у нас буде!
А ще позабирати вілли, офіси та усе нажите "важкою працею"...
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27.06.2023 10:38 Відповісти
Що ви таке пишете? Наприклад слуга урода торохтій з його ****** нє адабряют такий підхід.
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27.06.2023 10:41 Відповісти
Різноманітні "халімони", а також воєнкоми/судді/прокурори теж проти. Їм все подобається.
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27.06.2023 11:06 Відповісти
Кацапи бояться сильних. Молодці, поляки.
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27.06.2023 10:39 Відповісти
Молодці, то , молодці, головне , щоб ці танки не поїхали на українську землю, та щоб українці на західній Україні не отримали своїх маріуполів
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27.06.2023 11:36 Відповісти
Для розумників,що ніколи не були у Польщі,а тута пишуть-у так званий "асфальт" вони вкладаються більше за нас-причому давно!-як ,наприклад і Бельгія зараз-пів краіни переконано дорожніми роботами.
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27.06.2023 10:41 Відповісти
Ну та ясно. Але є малесенький такий нюанс. Здогадаєтесь, який? Чи підказать?
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27.06.2023 10:44 Відповісти
Наверное, надо жить по средствам. И исходя из потребностей.
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27.06.2023 11:00 Відповісти
так ось хто москалів скирдує а я думав українці...
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27.06.2023 11:35 Відповісти
бачите ? не асфальтом займаються а танки беруть
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27.06.2023 12:08 Відповісти
Польща сьогодні отримає перші танки Abrams.

А МЫ?
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27.06.2023 12:52 Відповісти
 
 