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Новини
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У Польщі відкриють центр ремонту танків Abrams

танк,абрамс,abrams

Польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) підписав із американським General Dynamics угоду про співпрацю. В межах угоди в Польщі відкриють центр обслуговування танків Abrams.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Домовленість підтверджує рішення про створення центру обслуговування Abrams на базі познанської компанії Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, що входить до концерну PGZ.

"У довгостроковій перспективі потенціал центру буде також доступний для американських військових підрозділів, дислокованих у Польщі та інших європейських країнах", - вказують у PGZ.

Читайте: Навчання українців на танках Abrams Пентагон хоче завершити до кінця літа, - CBS News

Минулого року Польща уклала контракт на постачання 250 танків Abrams M1A2 SEPv3 із супутнім обладнанням, логістикою та навчальним пакетом. Перші танки Abrams M1A2 SEPv3 мають прибути до кінця 2024 року, а вся техніка надійде до кінця 2026-го.

Міністерство оборони Польщі уклало ще один контракт на 116 танків Abrams версії M1A1 разом із супутнім обладнанням, логістикою та навчальними пакетами, які й будуть експлуатуватися в центрі в Познані.

Автор: 

Польща (8605) танк (2079) Абрамс (29)


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Топ коментарі
+3
харе ныть на каждой ветке,твои сопли через монитор сочаться,лучше их на кулак наматывай)
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27.06.2023 09:21
+2
Volodymyr Omelyan

У Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams, - PGZ.
В Україні змінили чергового керівника Укроборонпрому.
Це щодо результатів.
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27.06.2023 09:26
+2
Одна з причин бажання найшвидшої перемоги над рашизмом це отримання можливості найшвидше змінити керівництво країни, що, на жаль, під час війни й військового стану практично неможливо!!!
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27.06.2023 09:29
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як там з графіком постачання нам абрамсів? а то графіком контрнаступу без абрамсів нас шпекають, паскуди.
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27.06.2023 09:16 Відповісти
Це NYT "непокоїть", яке, до речі, як і WP, Politico.... вже неодноразово демонструвало що дуже спроможно розповсюджувати щось висмоктане з пальця не гірше "жовтої преси"!!! Гроші для багатьох журналюг не пахнуть, а рашисти та їх прибічники башляють чимало!
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27.06.2023 09:33 Відповісти
Всюди бізнес, а ти Україно подихай!
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27.06.2023 09:17 Відповісти
харе ныть на каждой ветке,твои сопли через монитор сочаться,лучше их на кулак наматывай)
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27.06.2023 09:21 Відповісти
В них така робота
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27.06.2023 09:26 Відповісти
Так це ж звична гра колаборантів й кремлядських троллів, надати собі якийсь "патріотичний" нік, та розповсюджувати негатив. А що стосується ІР-адреси, то спеціалісти їх "малюють" на раз-два, а як показала практика, то й серед громадян України знайдуться й ті хто працює на рашистів!!!
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27.06.2023 09:26 Відповісти
А що він сказав неправильно? Ляхи нормально бабла піднімають на війні в Україні - це факт.
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27.06.2023 09:29 Відповісти
Взагалі то т.з. "бандерівець" писав про бізнес не вказуючи на чому й де, а стосовно Польщі ти "іГОр" сам написав. Що ж стосується теми статті то обслуговування "Абрамс" потрібно самій Польщі яка має їх на озброєнні, а стосовно тих що МОЖУТЬ бути у ЗСУ, то потрібно їх спочатку отримати, це по перше, а по друге мати 100% безпечне місце для обслуговування, чого забезпечити Україна на цей час НЕ В ЗМОЗІ. А якщо так, то ДО ЧОГО ТУТ слово "подихати". Поки йде війна й ворог може при бажанні дістати на всій території країни, то про які нові підприємства та який новий бізнес й інвестиції Заходу у нього може йти мова???!!! Це безглуздо, а розмови на цю тему явно провокативні!!!
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27.06.2023 09:39 Відповісти
Поки там зможуть ремонтуватись лише американські танки які є в Польщі та Німеччині, а в Україні їх не має та не відомо коли будуть, бо США виявились країною яка пізніше за інших членів НАТО планує надати їх до ЗСУ!
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27.06.2023 09:23 Відповісти
Volodymyr Omelyan

У Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams, - PGZ.
В Україні змінили чергового керівника Укроборонпрому.
Це щодо результатів.
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27.06.2023 09:26 Відповісти
Одна з причин бажання найшвидшої перемоги над рашизмом це отримання можливості найшвидше змінити керівництво країни, що, на жаль, під час війни й військового стану практично неможливо!!!
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27.06.2023 09:29 Відповісти
А нам ремонтировать будут?
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27.06.2023 09:29 Відповісти
Ми маємо самі відкривати сервіси і ремонтувати. Нахєр годувати поляків, якщо свої голодні і без роботи.
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27.06.2023 09:30 Відповісти
Если мы сами откроем, то туда ракета прилетит. В будущем откроем, но счас не на часе я так думаю
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27.06.2023 09:36 Відповісти
Будуть, будуть, як ремонтують за кордоном пошкоджену або зношену техніку зараз, як замінюють на гаубицях та пушках стволи, ремонтують літаки й танки. Бо як ти вірно "Пол" написав, поки в Україні це робити небезпечно й безглуздо!!!
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27.06.2023 09:43 Відповісти
Навіть у Києві я тобі знайду десяток промок в яких можна відкривати цеха з ремонту. І хєр москалі дізнаються, що там щось ремонтують.
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27.06.2023 10:02 Відповісти
 
 