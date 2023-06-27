У Польщі відкриють центр ремонту танків Abrams

Польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) підписав із американським General Dynamics угоду про співпрацю. В межах угоди в Польщі відкриють центр обслуговування танків Abrams.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Домовленість підтверджує рішення про створення центру обслуговування Abrams на базі познанської компанії Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, що входить до концерну PGZ.

"У довгостроковій перспективі потенціал центру буде також доступний для американських військових підрозділів, дислокованих у Польщі та інших європейських країнах", - вказують у PGZ.

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Минулого року Польща уклала контракт на постачання 250 танків Abrams M1A2 SEPv3 із супутнім обладнанням, логістикою та навчальним пакетом. Перші танки Abrams M1A2 SEPv3 мають прибути до кінця 2024 року, а вся техніка надійде до кінця 2026-го.

Міністерство оборони Польщі уклало ще один контракт на 116 танків Abrams версії M1A1 разом із супутнім обладнанням, логістикою та навчальними пакетами, які й будуть експлуатуватися в центрі в Познані.