Норвегія виділяє іще 190 мільйонів доларів на відбудову України
Норвегія зробила грантовий внесок до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України у 190 мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба Світового банку, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд Норвегії зробив грантовий внесок до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку на суму 2 млрд норвезьких крон (190 млн дол. США), щоб підтримати спроможність уряду України надавати послуги, зокрема інвестиції в ремонт зруйнованої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це другий транш, наданий Норвегією URTF після грантового внеску в сумі 100 мільйонів доларів США, угода щодо якого була підписана в грудні 2022 року.
"Україні потрібне термінове фінансування. Нинішня допомога сприятиме підтримці критичної інфраструктури та щоденному наданню основних державних послуг. Наша допомога через Світовий банк є також внеском у процес реформ, потрібних для сприяння економічному зростанню, а також для відбудови та євроінтеграції після війни. Цей внесок є частиною п’ятирічного пакета підтримки Норвегією України, він є знаком нашої довгострокової підтримки України", - зазначила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.
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