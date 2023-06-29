Колишній віцепрезидент США Пенс прилетів в Україну з неоголошеним візитом
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відвідав Україну з неоголошеним візитом, ставши першим чинним учасником праймеріз Республіканської партії щодо відбору кандидата в президенти США, який зустрівся з Володимиром Зеленським під час кампанії - 2024.
Про це повідомляє в четвер телеканал NBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що Америка є лідером вільного світу. Приїхав сюди просто як приватний громадянин, щоб на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально розстріляні в розпал безвідповідального й неспровокованого російського вторгнення – це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину, продовжувати закликати до потужної підтримки з боку Америки наших українських друзів і союзників", - зауважив Пенс.
Поїздка відбувається у вирішальний момент війни, зауважує телеканал, відразу після заколоту ПВК "Вагнер" та ракетного удару росіян по центру Краматорська. Візит Пенса ставить його в унікальне становище серед лідерів Республіканської партії, де колись домінували яструби, які виступали проти зростання російського впливу.
Колишній віцепрезидент США під час перебування в Україні спланував відвідати Мощун, Бучу та Ірпінь – три міста, які окупували та спустошили російські війська, а також зустрітися з Президентом Зеленським.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах триває кампанія щодо вибору кандидатів у президенти на виборах у 2024. Майк Пенс є одним із учасників праймеріз Республіканської партії США.
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Витриманий, послідовний у підтримки України.
За його каденцію як віце президента він був дуже гарним стримувачем Трампа.
Побажаему йому бути переможцем та стати Презідентом США.
Тунберг как член Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны приняла участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также на встрече присутствовали экс-вице-премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон.
Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.
« Єкологія та політика» тут ні до чого.
На жаль, Республіканська партія сходить на пси, а Демократична -- напів компартія.
США поступово дрейфують у бік комунізму. Alas.
Коли презідент республіканець - він зміщується в бок демократів.
Коли демократ- він «дрейфує до республіканців».
Але вони завжди зупиняються «десь посередині».
Так працюе «баланс системи».
По друге, який, у біса, зараз "центр" у США, коли Демократична партія поступово стає компартією? Куди, за Вашою версією, дрейфувати республіканцям? Також до комунізму? Щоб ближче?
Це складне завдання зрозуміти про що ідеться, коли хтось викладае щось « нове».
Так, наприклад, москалям буде складно розклумачити, що у них у підьезлах насцяв не Байден.
Вони ні на хвилину не мають сумніву що це не він. Допустити іншу можливість вони НЕ можуть.
Про що шла мова:
1. Пребування на посаді Презідента США змінюють його « первинне бачення», коли він тільки обертався на цю посаду.
2. Змінювання « первинної оріентаціі « Презідента е проявом/ ілюстрацією як «працюе баланс системи».
Що до п. 1. Нема часу наводити усі історічні приклади. Як іллюстрацію наведу тільки два приклада:
- Біл Клінтов. Був обраний як «щирий» демократ ( левак), але у кінці він виглядав як «центрист».
- Джордж Буш. Був обраний від республіканської партії, але після всего що на него впало він поводив себе у багатех випадках «як демократ».
Що до п. 2. Чому проходять ці зміни? Тому що е «вплив суспільства» на позіція президентів.
Які «механізми» цего впливу, це інше окреме питання.
Але «змінена позіція Презідента» працюе на « баланс интересів» у суспільстві.
Суспільство через цю позицію « балансує» само себе.
Теж саме ми можемо побачити і сегодні.
Байден «змінив свою позіцію» по Україні ( за два останні роки) від « ми ніколи не будемо давати та робити…» на рішучу підтримку. Та зробив перемогу України своїм головним пунктом предвибірноі компанії 2024.
Республиканська партія мае рух. Вона не підтримала Трампа з його гаслами про «мирні плани врегулювання української кризи», та мае «взаемну точку зору» по багатим аспектам з демократами по підтримки України.
П.С.:
1. Що до положення про «… коли Демократична партія поступово стає компартією?» то тут ви не праві.
Тому що Демократична партія НЕ поступово становиться компартію, а вже « давно е її». Десятиріччями Демократи впроваджували ( та впроводжують зараз) лівацькі постулати ще більш радикальніші чим це робили коммуністи.
Історія США дуже багата фактами засилля «демократично- левацьких ідей», які як правило надходили із СРСР.
То ще ми бачимо сегодня це тільки легка відрижка минулого.
2. Що до питання : « Куди, за Вашою версією, дрейфувати республіканцям? Також до комунізму? «
Дивись вище приклад з Д. Бушем.
Також раджу вивчати більше про «соціальну допомогу» у республіканських штатах країни.
Навіть Там ви зможете побачити « багато соціалізму».
Пенс: "Не помиліться: це не війна Америки. Але якщо ми похитнемося в нашій відданості наданню підтримки народу України для захисту його свободи, наші сини і дочки незабаром можуть бути покликані захищати нашу", - сказав він у лютневій промові в Техаському університеті в Остіні з нагоди річниці вторгнення Росії.
Він також назвав Путіна «військовим злочинцем» і сказав, що в Республіканській партії «немає місця для апологетів Путіна».
А ізоляціоністів та шанувальників параші не можна допускати до влади.
і чому ви забули сказати, шо трампа також валили світовий уряд, рептилоїди, іллюмінати та масони? невже шось приховуєте?
P.S. Тим більше міняти стать я не планую, хоч за власним вибором, хоч після агітації глобалістів. Хто хоче - уперед, вільна країна для вільних людей, а мені і так непогано.
Не ображайтесь будь-ласка на мої слова, просто на фоні то тривог, то очікувань підриву ЗАЕС, то фронтових проблем,...., всі ці глобалісти, зміни статі, та і меншинства загалом, здаються такими дрібницями...
Чи це такій жарт?