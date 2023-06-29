Колишній віцепрезидент США Пенс прилетів в Україну з неоголошеним візитом

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відвідав Україну з неоголошеним візитом, ставши першим чинним учасником праймеріз Республіканської партії щодо відбору кандидата в президенти США, який зустрівся з Володимиром Зеленським під час кампанії - 2024.

Про це повідомляє в четвер телеканал NBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що Америка є лідером вільного світу. Приїхав сюди просто як приватний громадянин, щоб на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально розстріляні в розпал безвідповідального й неспровокованого російського вторгнення – це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину, продовжувати закликати до потужної підтримки з боку Америки наших українських друзів і союзників", - зауважив Пенс.

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Поїздка відбувається у вирішальний момент війни, зауважує телеканал, відразу після заколоту ПВК "Вагнер" та ракетного удару росіян по центру Краматорська. Візит Пенса ставить його в унікальне становище серед лідерів Республіканської партії, де колись домінували яструби, які виступали проти зростання російського впливу.

Колишній віцепрезидент США під час перебування в Україні спланував відвідати Мощун, Бучу та Ірпінь – три міста, які окупували та спустошили російські війська, а також зустрітися з Президентом Зеленським.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах триває кампанія щодо вибору кандидатів у президенти на виборах у 2024. Майк Пенс є одним із учасників праймеріз Республіканської партії США.