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Новини Вибори в США і Україна
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Колишній віцепрезидент США Пенс прилетів в Україну з неоголошеним візитом

пенс,майк

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відвідав Україну з неоголошеним візитом, ставши першим чинним учасником праймеріз Республіканської партії щодо відбору кандидата в президенти США, який зустрівся з Володимиром Зеленським під час кампанії - 2024.

Про це повідомляє в четвер телеканал NBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що Америка є лідером вільного світу. Приїхав сюди просто як приватний громадянин, щоб на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально розстріляні в розпал безвідповідального й неспровокованого російського вторгнення – це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину, продовжувати закликати до потужної підтримки з боку Америки наших українських друзів і союзників", - зауважив Пенс.

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Поїздка відбувається у вирішальний момент війни, зауважує телеканал, відразу після заколоту ПВК "Вагнер" та ракетного удару росіян по центру Краматорська. Візит Пенса ставить його в унікальне становище серед лідерів Республіканської партії, де колись домінували яструби, які виступали проти зростання російського впливу.

Колишній віцепрезидент США Пенс прилетів в Україну з неоголошеним візитом 01

Колишній віцепрезидент США під час перебування в Україні спланував відвідати Мощун, Бучу та Ірпінь – три міста, які окупували та спустошили російські війська, а також зустрітися з Президентом Зеленським.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах триває кампанія щодо вибору кандидатів у президенти на виборах у 2024. Майк Пенс є одним із учасників праймеріз Республіканської партії США.

Автор: 

візит (1607) Пенс Майк (107)


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Топ коментарі
+17
Пенс це дуже гарний кандидат у президенти від республіканців.
Витриманий, послідовний у підтримки України.
За його каденцію як віце президента він був дуже гарним стримувачем Трампа.

Побажаему йому бути переможцем та стати Презідентом США.
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29.06.2023 19:31
+14
CNN
Пенс: "Не помиліться: це не війна Америки. Але якщо ми похитнемося в нашій відданості наданню підтримки народу України для захисту його свободи, наші сини і дочки незабаром можуть бути покликані захищати нашу", - сказав він у лютневій промові в Техаському університеті в Остіні з нагоди річниці вторгнення Росії.

Він також назвав Путіна «військовим злочинцем» і сказав, що в Республіканській партії «немає місця для апологетів Путіна».
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29.06.2023 18:48
+9
Дивлячись на кандидатів від республіканської партії і на їх ставлення до війни в Україні, можна говорити, що Пенс - це не поганий для нас кандидат. Хоча за часів Трампа мені важко було навіть припустити, що Пенс таким буде здаватись.
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29.06.2023 18:41
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Скаже якомусь дурачку склепати ще одну кримінальну справу на Байдена.
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29.06.2023 18:39 Відповісти
Пенс це дуже гарний кандидат у президенти від республіканців.
Витриманий, послідовний у підтримки України.
За його каденцію як віце президента він був дуже гарним стримувачем Трампа.

Побажаему йому бути переможцем та стати Презідентом США.
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29.06.2023 19:31 Відповісти
А правда, що Грета Тумберг приїхала до Києва?
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29.06.2023 18:39 Відповісти
Вона у нас виконує обов'язки президента
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29.06.2023 18:45 Відповісти
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг приехала 29 июня в Киев, https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-zustrich-iz-chlenami-mizhnarodnoyi-83917 сообщает Офис президента Украины.

Тунберг как член Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны приняла участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также на встрече присутствовали экс-вице-премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала и президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон.

Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.
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29.06.2023 18:46 Відповісти
Закликають обидві сторони ...
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29.06.2023 19:03 Відповісти
Греті потрібен лікарь.

« Єкологія та політика» тут ні до чого.
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29.06.2023 19:34 Відповісти
Відправити в Каховку,може пройде *сдвиг по фазе*.
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29.06.2023 19:53 Відповісти
їй йо%арь потрібен а не лікар
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29.06.2023 20:17 Відповісти
Вона прилетіла на зустріч в ОП у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

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29.06.2023 18:58 Відповісти
Дивлячись на кандидатів від республіканської партії і на їх ставлення до війни в Україні, можна говорити, що Пенс - це не поганий для нас кандидат. Хоча за часів Трампа мені важко було навіть припустити, що Пенс таким буде здаватись.
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29.06.2023 18:41 Відповісти
Останнім справжнім (класичним) республіканцем був Джон МакКейн.

На жаль, Республіканська партія сходить на пси, а Демократична -- напів компартія.

США поступово дрейфують у бік комунізму. Alas.
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29.06.2023 18:48 Відповісти
США завжди балансують та дрейфують до «центру».

Коли презідент республіканець - він зміщується в бок демократів.

Коли демократ- він «дрейфує до республіканців».

Але вони завжди зупиняються «десь посередині».

Так працюе «баланс системи».
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29.06.2023 19:38 Відповісти
Щось Ви не те говорите. По перше: баланс це про систему стримувань, яка реалізується незалежністю трьох гілок влади та ЗМІ.

По друге, який, у біса, зараз "центр" у США, коли Демократична партія поступово стає компартією? Куди, за Вашою версією, дрейфувати республіканцям? Також до комунізму? Щоб ближче?
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29.06.2023 20:05 Відповісти
Томи, дивись глибше.
Це складне завдання зрозуміти про що ідеться, коли хтось викладае щось « нове».

Так, наприклад, москалям буде складно розклумачити, що у них у підьезлах насцяв не Байден.

Вони ні на хвилину не мають сумніву що це не він. Допустити іншу можливість вони НЕ можуть.

Про що шла мова:

1. Пребування на посаді Презідента США змінюють його « первинне бачення», коли він тільки обертався на цю посаду.

2. Змінювання « первинної оріентаціі « Презідента е проявом/ ілюстрацією як «працюе баланс системи».

Що до п. 1. Нема часу наводити усі історічні приклади. Як іллюстрацію наведу тільки два приклада:
- Біл Клінтов. Був обраний як «щирий» демократ ( левак), але у кінці він виглядав як «центрист».
- Джордж Буш. Був обраний від республіканської партії, але після всего що на него впало він поводив себе у багатех випадках «як демократ».

Що до п. 2. Чому проходять ці зміни? Тому що е «вплив суспільства» на позіція президентів.

Які «механізми» цего впливу, це інше окреме питання.
Але «змінена позіція Презідента» працюе на « баланс интересів» у суспільстві.

Суспільство через цю позицію « балансує» само себе.

Теж саме ми можемо побачити і сегодні.

Байден «змінив свою позіцію» по Україні ( за два останні роки) від « ми ніколи не будемо давати та робити…» на рішучу підтримку. Та зробив перемогу України своїм головним пунктом предвибірноі компанії 2024.

Республиканська партія мае рух. Вона не підтримала Трампа з його гаслами про «мирні плани врегулювання української кризи», та мае «взаемну точку зору» по багатим аспектам з демократами по підтримки України.

П.С.:

1. Що до положення про «… коли Демократична партія поступово стає компартією?» то тут ви не праві.

Тому що Демократична партія НЕ поступово становиться компартію, а вже « давно е її». Десятиріччями Демократи впроваджували ( та впроводжують зараз) лівацькі постулати ще більш радикальніші чим це робили коммуністи.
Історія США дуже багата фактами засилля «демократично- левацьких ідей», які як правило надходили із СРСР.
То ще ми бачимо сегодня це тільки легка відрижка минулого.

2. Що до питання : « Куди, за Вашою версією, дрейфувати республіканцям? Також до комунізму? «
Дивись вище приклад з Д. Бушем.

Також раджу вивчати більше про «соціальну допомогу» у республіканських штатах країни.
Навіть Там ви зможете побачити « багато соціалізму».
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29.06.2023 21:31 Відповісти
Пенс - хороший кандидат не лише для України. Він є класичним республіканцем-консерватором, який поділяє ідеї Маккейна.
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29.06.2023 19:28 Відповісти
Из кандидатов на номинацию от республиканцев Пенс и Майк Помпео - два наиболее благоприятных для Украины персонажа. К сожалению. шансы обоих, на сегодня, минимальны.
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29.06.2023 20:43 Відповісти
Пенс був рішучим прихильником підтримки США України проти вторгнення Росії, стверджуючи, що це в інтересах Америки. Це питання створило розкол серед кандидатів у президенти від Республіканської партії 2024 року: колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі та сенатор Південної Кароліни Тім Скотт також закликали США продовжувати підтримку України, тоді як колишній президент Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон ДеСантіс, найкращі кандидати в опитуваннях на праймеріз, поставили під сумнів допомогу США.
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29.06.2023 18:45 Відповісти
CNN
Пенс: "Не помиліться: це не війна Америки. Але якщо ми похитнемося в нашій відданості наданню підтримки народу України для захисту його свободи, наші сини і дочки незабаром можуть бути покликані захищати нашу", - сказав він у лютневій промові в Техаському університеті в Остіні з нагоди річниці вторгнення Росії.

Він також назвав Путіна «військовим злочинцем» і сказав, що в Республіканській партії «немає місця для апологетів Путіна».
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29.06.2023 18:48 Відповісти
Главное, чтобы в Штатах к власти не допустили Трампона. А там хоть Пенс, хоть Байден- нам без разницы. Пусть оба приезжают, будем рады.
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29.06.2023 18:46 Відповісти
Я проти Байдена нічого не маю, бо виходжу з позиції, що нам ніхто нічого не винен, але хотів би, щоб виграв кандидат від республіканців, такий як Пенс чи Хейлі, і адміністрація нового президента перестала блокувати проукраїнські рішення прийняті та схвалені абсолютною більшістю в Конгресі та Сенаті.
А ізоляціоністів та шанувальників параші не можна допускати до влади.
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29.06.2023 19:35 Відповісти
Пенс за прискорення постачання озброєння та за підтримку України до перемоги
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29.06.2023 20:30 Відповісти
сороси більше не рулять. він привіз вказівки напряму від рептілоїдів.
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29.06.2023 18:56 Відповісти
а шо, він присягав на вірність якомусь президентові, чи на вірність сполученим штатам, народу та конституції?
і чому ви забули сказати, шо трампа також валили світовий уряд, рептилоїди, іллюмінати та масони? невже шось приховуєте?
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29.06.2023 19:01 Відповісти
все мои знакомые любители зеленского ту же мантру пели против сороса, пороха, майдана и против НАТО. Так что мимо свеже-осведомитель
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29.06.2023 19:02 Відповісти
Не панікуйте, пане Алех Зверев!
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29.06.2023 19:18 Відповісти
Чому ж ти знаходишся в головному логові глобалістів - Канаді? Є купа країн де вони не мають ніякої влади - КНДР, Іран, Росія, Сомалі... Там ніхто не буде пропагувати тобі зміну статі.
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29.06.2023 19:53 Відповісти
А вы где, в Украине? Ну там же обстрелы, война, смерть. Почему вы ещё там? Є купа країн де нема вiйни - КНДР, Іран, Росія, Сомалі...
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29.06.2023 21:07 Відповісти
Є така штука - Батьківщина (Пані Йуля, це не про Вас). І не хочу її покидати, як би тут не було важко. Ні в КНДР, ні в Іран, ні в Росію, навіть в Канаду драпати не збираюсь.
P.S. Тим більше міняти стать я не планую, хоч за власним вибором, хоч після агітації глобалістів. Хто хоче - уперед, вільна країна для вільних людей, а мені і так непогано.
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29.06.2023 21:29 Відповісти
Тодi не треба iнших кудись посилати!
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29.06.2023 22:02 Відповісти
В нас в Україні, в кожного другого, вже, як не контузія, так ПТСР, тому нам можна посилати кого хочеш, куди хочеш. В разі чого довідка буде.
Не ображайтесь будь-ласка на мої слова, просто на фоні то тривог, то очікувань підриву ЗАЕС, то фронтових проблем,...., всі ці глобалісти, зміни статі, та і меншинства загалом, здаються такими дрібницями...
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29.06.2023 22:11 Відповісти
Алекс, знесли Ваш комент: хотіла б прочитати.
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30.06.2023 01:00 Відповісти
Президент Трамп поставив країну на межу громадянської війни. Позиція Пенса припинити трампівську вакханалію була в інтересах держави США. За це йому повага. Для здоров'я і процвітання Америки - ніколи більше самодурів у президенти!
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29.06.2023 19:33 Відповісти
"Дорослий дядько" приїхав "роги править" нашому "мальчіку в трусіках" Бо він без регулярних "пенделів" "береги втрачає"
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29.06.2023 18:55 Відповісти
шось мені підказує, шо цього разу просто приїхав попіаритись.
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29.06.2023 19:24 Відповісти
та шо в Київі медом помазано , то Ґрета , а тепер Пенс
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29.06.2023 18:57 Відповісти
одночасно проїнспектують бойових комарів
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29.06.2023 19:30 Відповісти
Зен, ти дурний?

Чи це такій жарт?
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29.06.2023 19:42 Відповісти
от жеж... халепа. тільки думав плюнути йому на потилицю, а він - видалився
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29.06.2023 20:07 Відповісти
Для Вас повторив. Але і перший не я видаляв.
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30.06.2023 06:29 Відповісти
Самі розберетесь зранку. Добраніч!
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30.06.2023 06:32 Відповісти
Хто видалив? - Не знаю! Пишу повторно для сонних і без почуття гумору: приїхали (додаю "") "грабувати Україну". Дякую, що на правильній стороні!
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29.06.2023 21:15 Відповісти
погана новина. значить Зєля знову утнув якусь хєрню і тутже хтось поїхав вправляти йому мізки..
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29.06.2023 18:57 Відповісти
Пенс не може вправляти мізки як звичайний кандидат від партії республіканців, шанси якого дуже скромні. Але якби він був президентом замість Трампа, або став президентом у 2024, - для України це було б добре.
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29.06.2023 19:14 Відповісти
Там мізків небагато, тож і пенса достатньо шоб їх вправити.
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29.06.2023 19:16 Відповісти
Немає інструмента! На жаль!
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29.06.2023 19:37 Відповісти
Інструмент є. Називається кіздюль.
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29.06.2023 21:32 Відповісти
вправити те що відсутнє, це як "впихнути невпихуєме"
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29.06.2023 19:46 Відповісти
але досі працювало. як джонсонюк приїздив, так на кілька тижднів допомагало
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29.06.2023 20:05 Відповісти
Нє, ну хоч спинний мозок є. Він же якось рухається. Чи він рухається завдяки руці Єрмака в сраці?
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29.06.2023 21:29 Відповісти
Респект
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29.06.2023 19:00 Відповісти
щось це зелене чучело не те чудить .. то Науседа , то Дуда неждано-не гадано .. тепер Пенс... мозги правлять чи що...
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29.06.2023 19:23 Відповісти
Він сказав що Байден занадто мало робить для України а мав би робити більше
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29.06.2023 19:31 Відповісти
Пенс це кращий кандидати для України з усіх кандидатів. Не тільки республіканців
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29.06.2023 20:28 Відповісти
Модератор: почему удалили два моих комментария? Я не использовал нелитературную лексику и никого не оскорблял. Можете ответить?
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29.06.2023 20:55 Відповісти
модератор тут не відповідає (принаймні я за девʼять років жодного разу не бачив).
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29.06.2023 21:31 Відповісти
Я знаю, чому. Проти лівацької повісточки написали.
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30.06.2023 01:01 Відповісти
 
 