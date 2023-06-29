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Екоактивістка Грета Тунберг прибула до України в складі Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни

грета,тунберг

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Дякую вам за те, що ви зараз тут. Це надзвичайно важливий сигнал підтримки України. Ми реально потребуємо вашої професійної допомоги", - сказав глава держави.

За його словами, міжнародна робоча група має розробляти широке коло питань, пов'язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

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Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, з якими зіткнулися жителі Херсона. Президент зауважив, що внаслідок катастрофи загинуло чимало людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуації із затоплених територій.

"Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент", - наголосив Зеленський.

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Зі свого боку співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити найширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи.

Зокрема, йдеться про оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії, притягнення Росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини та компенсацію збитків, а також розробку планів відновлення довкілля в Україні та перехід до "зеленої" економіки.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення та наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

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У складі групи - ексвіцепрем'єр-міністр і колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидент Європейського парламенту Гайді Гаутала, президент Ірландії в 1990-1997 рр. Мері Робінсон та екоактивістка Грета Тунберг.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) екологія (1356) Тунберг Грета (7)


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Топ коментарі
+32
Ща обвинит Украину в неэкологичных способах сопротивления агрессии.
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29.06.2023 19:09
+27
К М.Безуглой,найдуй общий язык.
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29.06.2023 19:14
+15
Так эта Грета и школу вроде не закончила. Значит, крупнейший специалист, была на подкормке у Грязьпрема.
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29.06.2023 19:10
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Ты была когда-нибудь маленькой?У тебя папа, мама был? Зачем ты такая злая? Зачем как собака?
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29.06.2023 20:13 Відповісти
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29.06.2023 20:42 Відповісти
США близькі до схвалення ракет великої дальності ATACMS для підтримки боротьби України
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29.06.2023 20:09 Відповісти
Ну, якщо вже Ґрета? Тоді гаплик кацапам!
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29.06.2023 20:12 Відповісти
Цензор-соросівська помийка і ссучені підори! Видаляє всі повідомлення які ставлять під сумнів лівацьку глобалістську повісточку!
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29.06.2023 20:18 Відповісти
Господи, це тільки цього чучала бракувало !

Хто воно таке ?

Але зараз повісточка - зелене світло фрикам-придуркам-ідіотам-неукам, от воно й вилізло.

Вчися йди, дунька.
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29.06.2023 20:49 Відповісти
Мала кремлівська хвойдочка
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29.06.2023 20:50 Відповісти
Набіса тут ця аутистка?
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29.06.2023 20:57 Відповісти
Прибыла в Одессу банда из Ростова...
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29.06.2023 22:02 Відповісти
Для чего к нам приехала эта тупая девка сидящая на подсосе у Московии и призывавшая китайцев отказаться от деревянных палочек для еды не понимая того, что они из бамбука а бамбук это трава а не дерево? Кстати, в ответ китайцы предложили ей отказаться от туалетной бумаги и подтираться рукой.
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29.06.2023 20:58 Відповісти
За палочки фейк, источника не существует.
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29.06.2023 22:04 Відповісти
Якого ту несповна розуму, явну шизофренічку записали в активістки?
Якого чорта хтось повинен прислухатись до її волання?
Фото в статті - страшне.
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29.06.2023 21:57 Відповісти
Панове , Ви в здоровому глузді? Уявіть , яких зусиль доклали наші дипломати задля цієї події. Грета в будь-якому випадку сприятиме збільшенню суспільної уваги цивілізованого, принаймні, світу до очевидно катастрофічних наслідків, спричинених середньовічним варварством московитів. Від розгулу хейту в коментарях, присмаченого плоскими дотепами, якось ... сумно.
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29.06.2023 22:14 Відповісти
Так, ми якраз при здоровому глузді.
Тому й обурені.
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30.06.2023 00:50 Відповісти
Гарний набір - крайні ліві the-біли та психічно хвора маріонетка еко-психопатів...
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29.06.2023 23:29 Відповісти
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