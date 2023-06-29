ЄС може розпочати переговори з Україною про вступ у грудні, - Мецола
Європейський Союз може розпочати переговори щодо членства України у грудні за умови виконання країною всіх необхідних критеріїв.
Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з главами держав та урядів країн ЄС заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є розуміння, що переговори про входження мають розпочатися вже цього року. Я сподіваюся, що Європейська рада у грудні буде тим місцем та у той час, коли цей крок може бути зробленим. Я дуже чітко зазначила - кожна країна має свій шлях. Коли ми говоримо про Україну – це не лише про швидкість, з якою ви перевищуєте виконання первинних запитів, або швидкість, з якою ви відповіли на опитувальник. Все це відбувається під час війни. Це має визнаватися", - сказала Мецола.
Вона зауважила, що її позиція, а також позиція Європейського парламенту дуже зрозумілі: коли реформи будуть здійснені, зокрема, у сфері судової сфері, у сфері свободи слова або захисту меншин, тоді ЄС має зробити адекватний крок, щоб винагородити ці зусилля.
"Я є, скажімо так, оптимістичною налаштованою після заяв, які я почула від лідерів як під час Європейської ради, так і в ході наших бесід з ними. Існує імпульс, моментум, і цей моментум не буде зупинений, як не буде зупинена і наша підтримка", - додала президентка Європарламенту.
Як повідомлялося, 29-30 червня у Брюсселі відбувається черговий саміт ЄС, першим питанням порядку денного якого є ситуація в Україні та допомога ЄС у дотриманні її права на самооборону проти російської агресії.
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Прийом України в ЕС та НАТО на 75-80% політичне питання і тільки на 20-25% юридичне(відповідальність вимогам). Те що лунають такі месседжи - дуже добре для України.
А если экономические показатели, верховенство права - то многим другим странам "первого мира" Швеция дала бы фору.
Сейчас Украина аааабсолютно не в том положении как Швеция по этим параметрам.
А политической воли не хватает не из-за каких-то там реформ, а из-за существования Рашки, ЯО и войны нынешней или будущей.
Хоча Ю нещодавно здається брав участь в якихось зустрічах в США.
Які у вас у зв'язку з цім очікування?