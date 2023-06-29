УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11713 відвідувачів онлайн
Новини
1 730 25

ЄС може розпочати переговори з Україною про вступ у грудні, - Мецола

єс,євросоюз,євроінтеграція

Європейський Союз може розпочати переговори щодо членства України у грудні за умови виконання країною всіх необхідних критеріїв.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з главами держав та урядів країн ЄС заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є розуміння, що переговори про входження мають розпочатися вже цього року. Я сподіваюся, що Європейська рада у грудні буде тим місцем та у той час, коли цей крок може бути зробленим. Я дуже чітко зазначила - кожна країна має свій шлях. Коли ми говоримо про Україну – це не лише про швидкість, з якою ви перевищуєте виконання первинних запитів, або швидкість, з якою ви відповіли на опитувальник. Все це відбувається під час війни. Це має визнаватися", - сказала Мецола.

Вона зауважила, що її позиція, а також позиція Європейського парламенту дуже зрозумілі: коли реформи будуть здійснені, зокрема, у сфері судової сфері, у сфері свободи слова або захисту меншин, тоді ЄС має зробити адекватний крок, щоб винагородити ці зусилля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО, - Столтенберг

"Я є, скажімо так, оптимістичною налаштованою після заяв, які я почула від лідерів як під час Європейської ради, так і в ході наших бесід з ними. Існує імпульс, моментум, і цей моментум не буде зупинений, як не буде зупинена і наша підтримка", - додала президентка Європарламенту.

Як повідомлялося, 29-30 червня у Брюсселі відбувається черговий саміт ЄС, першим питанням порядку денного якого є ситуація в Україні та допомога ЄС у дотриманні її права на самооборону проти російської агресії.

Автор: 

членство в ЄС (1292) Мецола Роберта (100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Пенс приехал посмотреть на Зеленского, поговорить с Порохом и отведать меду Виктора Андреича.
показати весь коментар
29.06.2023 19:48
+1
Не важно какого. У Турции переговоры длятся десятилетиями.
показати весь коментар
29.06.2023 19:42
+1
Снова морковкой перед носом....
показати весь коментар
29.06.2023 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.06.2023 19:40 Відповісти
Головне питання в у грудні якого року
показати весь коментар
29.06.2023 19:40 Відповісти
Не важно какого. У Турции переговоры длятся десятилетиями.
показати весь коментар
29.06.2023 19:42 Відповісти
А у Швеції переговори тривали менше ніж 2.5роки! І що з того? У кожної країни свій шлях. Нам прямо кажуть: виконуйте умови для початку переговорів, все залежить тільки від вас. Європейський Союз, готовий перейти на наступний рівень.
показати весь коментар
29.06.2023 20:01 Відповісти
Швеция когда вступала уже была страной первого мира. А Украина на задворках по всем показателям.
показати весь коментар
29.06.2023 20:20 Відповісти
В 1991 році Швеція, коли розпочала переговори була далеко не країна першого світу. А Україна зразка 2023 року, якщо об'єктивно, більш відповідає Копенгагенським критеріям, ніж Болгарія Румунія та Латвія зразка 1995 року, коли ці країни офіційно розпочали переговори про вступ. А якщо говорити про Румунію, то навіть в 2007, коли вона стала повноінним членом ЕС, то була менш готова ніж Україна зараз і тільки за останні 7-8 років, досягла прогресу в боротьбі з корупцією та реформувала судову систему.
Прийом України в ЕС та НАТО на 75-80% політичне питання і тільки на 20-25% юридичне(відповідальність вимогам). Те що лунають такі месседжи - дуже добре для України.
показати весь коментар
29.06.2023 21:07 Відповісти
Если под "первым светом" понимать только только страны в политическом и военном блоке во главе с США, то не была.
А если экономические показатели, верховенство права - то многим другим странам "первого мира" Швеция дала бы фору.
Сейчас Украина аааабсолютно не в том положении как Швеция по этим параметрам.

А политической воли не хватает не из-за каких-то там реформ, а из-за существования Рашки, ЯО и войны нынешней или будущей.
показати весь коментар
29.06.2023 22:00 Відповісти
балаболити будуть довго
показати весь коментар
29.06.2023 19:48 Відповісти
практичної користі від італійських(куплених куйлом президенток Європейського парламенту ніякої.крім шкоди, Свого часу в оформленні рашистом окупації Осетії і Абхазії брала участь все аж італійська президентка,в оформленні створення в Україні прорашистського ордло , безпосередню і активну участь приймала теж італійська президентка(подруга небіжчика Сільвіо і куйла-Могеріні).тепер на долю українського народу знову вилазить президентка з Італії.Нічого доброго не варто чекати від куплених куйлом італійських президенток європарламенту.
показати весь коментар
29.06.2023 19:48 Відповісти
Щодо Р. Мецоли ви дуже не праві, вона добре, з самого початку, до України налаштована і у всьому її підтримує (чого, справді, мало хто очікував через вплив Берлусконі). Ще аби наші зермаки були так до України і її європейського майбутнього були хоч трохи так налаштовані.
показати весь коментар
29.06.2023 23:39 Відповісти
Щодо Р. Мецоли ви дуже не праві, вона добре, з самого початку, до України налаштована і у всьому її підтримує (у всьому її підтримує- рощумніння, котре не пояснює українському народові абсолютно нічого в чому саме конкретно добре підтримує...???Мабуть заведе Україну в ЄС???Ні?
показати весь коментар
30.06.2023 10:39 Відповісти
Пенс приехал посмотреть на Зеленского, поговорить с Порохом и отведать меду Виктора Андреича.
показати весь коментар
29.06.2023 19:48 Відповісти
А ось про мед це неочікувано.

Хоча Ю нещодавно здається брав участь в якихось зустрічах в США.
показати весь коментар
29.06.2023 22:10 Відповісти
Снова морковкой перед носом....
показати весь коментар
29.06.2023 19:49 Відповісти
Какой ЕС, подождите ещё не все повышения цен на энергоносители ввели, ещё впереди вода, а там ещё разок свет и газ и тп. и так по-кругу, пока не будем платить как в Европе, правда з/п и пенсии забыли европейские ввести
показати весь коментар
29.06.2023 19:56 Відповісти
Надо цены на всё как в Швейцарии, а зарплаты как в Бангладеш - тогда сразу запануем, как у Бога за пазухой.
показати весь коментар
29.06.2023 20:12 Відповісти
Тобто перемовин у грудні не буде, бо 5 пунктів не виконано. Розходимося. Новина ніпрощо.
показати весь коментар
29.06.2023 20:03 Відповісти
Треба тиснути на Зелених крадіїв, хабарників, корупціонерів, зрадників, мерзотників аби приймали закони які будуть завважати їм всі ці темні справи та рухатися до ЕС.
Які у вас у зв'язку з цім очікування?
показати весь коментар
29.06.2023 20:05 Відповісти
Польша сознательно прошла на жесткие, крутые испытания, но народ выдержал, вынес все тягости, и при жизни одного поколения страна изменилась в корне. Украинцы же решили, что секретать сцк кпу лучше знает что делать. Когда секретарь облажался, они выбрали себе "красного директора", дважды. Потом бортника с хорошими намерениями. Потом крадуна-уголовника... А теперь злые чужие дядьки и тетки почему-то не спешат приглашать Украину к себе домой. И все здесь искренне возмущены, - как так, почему?!
показати весь коментар
29.06.2023 20:38 Відповісти
закінчуйте вже перелік вибраних в Україні ( "зелених" слуг ,клованів рашистської 3,14рації, куплених "гаманцем" куйла в Україні-бабломойским для українського "мудрого наріду"
показати весь коментар
30.06.2023 10:44 Відповісти
Урааа!
показати весь коментар
29.06.2023 20:54 Відповісти
Це називається "віслюк і морквина".
показати весь коментар
29.06.2023 21:24 Відповісти
Может начать, а может и не начать. Как карта ляжет)
показати весь коментар
29.06.2023 23:26 Відповісти
 
 