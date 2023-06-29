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Новини Тарифи ЖКГ
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НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів: у середньому зростання становить 32%. ПЕРЕЛІК

вода,водопостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця". Середньозважене зростання становить 32%.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання регулятора 29 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На відкритому засіданні комісії схвалено проєкти постанов, які передбачають встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2023 рік. Після їх схвалення, розрахунки тарифів були актуалізовані. У них врахована компенсація вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання. Середньозважене зростання становить  32%, по деяких підприємствам – вище середнього", - зазначив директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Артем Чумак.

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Він уточнив, таким підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами. На першому (з 1 липня до 31 серпня 2023 року) на зміну тарифів вплинуть такі чинники як: збільшення вартості електроенергії; зростання вартості реагентів; зміна обсягів реалізації. На другому (з 1 вересня 2023 року): зміна оплати праці; актуалізація витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

Зміна тарифів стосується: КП "Вінницяоблводоканал"; КП "Луцькводоканал"; КП Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід"; КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради; КП "Новомосковськ водоканал"; ПрАТ "Енергоресурси"; ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"; КП "Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Павлоградської міської ради; КП "Кривбасводоканал"; КВП "Краматорський водоканал"; КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради; КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"; КП "Водоканал" (м. Запоріжжя); КП "Івано-Франківськводоекотехпром"; ТОВ "Білоцерківвода"; ОКВП "Дніпро-Кіровоград"; ЛМКП "Львівводоканал"; КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області; ТОВ "Інфокс" (філія "Інфоксводоканал"); КП "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради кременчуцького району Полтавської області; КП Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"; РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"; КП "Міськводоканал" Сумської міської ради; КП "Тернопільводоканал"; МКП "Хмельницькводоканал"; КП "Міськтепловоденергія" (м. Кам’янець-Подільський); ПрАТ "Азот" (м. Черкаси); КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради; КП "Чернівціводоканал"; КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради; ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал"; КП "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради; КП Броварської міської ради броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія"; АТ "Українська залізниця".

Автор: 

Тарифи на воду (397) НКРЕКП (1819)


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Топ коментарі
+59
ай спасибо!!!! ну молодец!!! а таперича з/пл 4000 баксів
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29.06.2023 19:50
+58
Війна вже ся скінчила в голові припіздента, адже він указ іздал що для зелохів комуналка не зросте
тут потрібно добавити цитату одного жирного інгулецького бидлана "Їбаш їх Вова"
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29.06.2023 19:52
+48
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29.06.2023 19:55
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к сожалению, независимо от "любви" к Зеле тариф на воду нужно было поднимать еще 3 года назад, вот как вы не скулите про зарплаты и пенсии. Другое дело как бабки с этого тарифа хз куда закапывают и распаряжаются - это отдельная история
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30.06.2023 09:39 Відповісти
А "к сожалєнію" зарплатню в Україні не треба було підіймати на рівень хоча б Болгарії ?
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30.06.2023 10:24 Відповісти
простите, а вы про какую именно зарплату - про официальную или в черную?
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30.06.2023 12:54 Відповісти
Дійсними причинами підняття є монополія ДТЕК на постачання елекроенергії ,як прокладки у "постачанні" газу типу Нафтогазу.І більше ніяких "причин" немає.Та відсутність волі змінити корінь відносин між "державою"! та громадянином.Йде простий грабунок безправного споживача..
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30.06.2023 21:17 Відповісти
дтеку принадлежит 5 обленерго с 24...
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01.07.2023 14:14 Відповісти
https://znaj.ua/ru/politics/213630-zelenskiy-vislovivsya-pro-drakonivski-tarifi-rishennya-ye
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30.06.2023 09:48 Відповісти
Наведіть будь-ласка, (у кого є можливість дізнатися про це) інформацію про заробітну плату директорів цих грьобаних водоканалів.
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30.06.2023 10:16 Відповісти
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30.06.2023 10:25 Відповісти
Ще не вмерла, ще треба додавити.
Для цього воно й попреться на другий термін.
Ще не всі друзі встигли прибарахлитися
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30.06.2023 12:01 Відповісти
Здєлалі іх вмєстє? Сподіваюсь, ви ржотє, ***** суки 73%.
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30.06.2023 10:48 Відповісти
НКРЕКП для цього ж створена щоб тарифи росли?
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30.06.2023 11:05 Відповісти
а при кому цей"орган " був створений- пам*ятаєте?* Вірно- при "Петрє веліком", І права грабувати надані тоді ж..
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30.06.2023 21:19 Відповісти
Орган в тебе замість голови.
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03.07.2023 14:58 Відповісти
Начебто коли с країні війна ( тобто є "воєнний стан", тим більше "стан війни") не можна підвищувати ціни??
Тобто виходить тут для вас - війна, а тут для вас - х#йна!!
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30.06.2023 11:08 Відповісти
Для вас, це для кого? Для батальйону Монако?
Чи для всіх зелених прихлєбатєлєй?
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30.06.2023 12:03 Відповісти
Для лохів таких , як ти в першу чергу.
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30.06.2023 12:31 Відповісти
ТРІУМФ ШКІДНИКІВ-- ЗДИРНИКІВ !
Чергове здирництво можна було б зрозуміти. якби хоч та вода. дійсно. була " ПИТНА " і відповідала ГОСТ 2874--82. Натомість всі контролюючі органи України. включаючи і НКРЕ КП ---заблоковані Постановою КМ України від 13.03.2022. №303 "Про припинення заходів державного нагляду ( контролю ). до закінчення війни ... Тобто Ваших скарг. на якість.здирництво ніхто навіть розглядати НЕ буде ! ( Тотально --корумпована кругова порука владиа ЗЕ--здирників !!! )
Доречно нагадати : Опісля розвалу СРСР вся комуно--КДБ-істська гидота ( з червоним директоратом ) повалила захоплювати стратегічні комунальні об*єкти. І сьогодні мають реальну можливість прислужитись ліліПУТІНУ своїм шкідництвом. нищачи нас : дітей на війні. а нас у комунально--борговім зашморгу...
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30.06.2023 11:55 Відповісти
Кацапы не смогли, а Зеля таки сможет добить народ Украины. Это он так благодарит, за точто спасли его задницу. Он ввел минимальные цены на все, даже на целлофановые пакетики, только почему-то нет минимальной цены на зерно. Это чтоб олигарх жирел. Даже на сладкую воду сделал акциз. Мы для него биомасса, как он нас всех обозвал в начале своей каденции.

Ну, ну, посмотрим, ещё не вечер.

Доброго вечора, ми з України!
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30.06.2023 12:05 Відповісти
Ліпєцкая фабрика кокококо
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30.06.2023 12:23 Відповісти
Убогое,это ты к чему написала?Кроме Ко ко ко ничего и вымолвить не можешь?Петух какой то..
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30.06.2023 15:45 Відповісти
Так кацап і не зрозуміє, бо кацап, так цапе?
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03.07.2023 14:55 Відповісти
ти дурачьок у мами?.. НЄ , ти дурачьок у Зебанатів.
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30.06.2023 21:21 Відповісти
Внутрішні вороги держави. Ви краще пенсію мінімальну підняли, а собі зарплату мінімальну поставили. Підарасів крадіїв і хабарників розстріляли, їх родини позбавили всього нажитого як в Ізраїлі.
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01.07.2023 10:37 Відповісти
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