НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів: у середньому зростання становить 32%. ПЕРЕЛІК

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця". Середньозважене зростання становить 32%.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання регулятора 29 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На відкритому засіданні комісії схвалено проєкти постанов, які передбачають встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2023 рік. Після їх схвалення, розрахунки тарифів були актуалізовані. У них врахована компенсація вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання. Середньозважене зростання становить 32%, по деяких підприємствам – вище середнього", - зазначив директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Артем Чумак.

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Він уточнив, таким підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами. На першому (з 1 липня до 31 серпня 2023 року) на зміну тарифів вплинуть такі чинники як: збільшення вартості електроенергії; зростання вартості реагентів; зміна обсягів реалізації. На другому (з 1 вересня 2023 року): зміна оплати праці; актуалізація витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

Зміна тарифів стосується: КП "Вінницяоблводоканал"; КП "Луцькводоканал"; КП Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід"; КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради; КП "Новомосковськ водоканал"; ПрАТ "Енергоресурси"; ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"; КП "Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Павлоградської міської ради; КП "Кривбасводоканал"; КВП "Краматорський водоканал"; КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради; КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"; КП "Водоканал" (м. Запоріжжя); КП "Івано-Франківськводоекотехпром"; ТОВ "Білоцерківвода"; ОКВП "Дніпро-Кіровоград"; ЛМКП "Львівводоканал"; КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області; ТОВ "Інфокс" (філія "Інфоксводоканал"); КП "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради кременчуцького району Полтавської області; КП Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"; РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"; КП "Міськводоканал" Сумської міської ради; КП "Тернопільводоканал"; МКП "Хмельницькводоканал"; КП "Міськтепловоденергія" (м. Кам’янець-Подільський); ПрАТ "Азот" (м. Черкаси); КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради; КП "Чернівціводоканал"; КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради; ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал"; КП "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради; КП Броварської міської ради броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія"; АТ "Українська залізниця".