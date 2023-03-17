Підвищення тарифів на воду: НКРЕКП розповіла, наскільки зростуть суми у платіжках
Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.
Про це йдеться у роз'ясненні НКРЕКП, передає Цензор.НЕТ.
Раніше, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) повідомила, що планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.
"Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - йдеться у повідомленні.
"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - деталізувала сьогодні Нацкомісія.
У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.
Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, заявили в НКРЕКП.
"Тобто, якщо змінились ціни на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо, відповідно виникає необхідність у перегляді тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з урахуванням актуальних цін складових собівартості цих послуг.
Крім того, необхідно звернути увагу на те, що в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП включається інвестиційна складова, розмір якої залежить від заходів, які визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік", - йдеться у повідомленні.
У Комісії додають, що за період 2022-2023рр. змінилась ціна на такі витрати:
- на електроенергію – у середньому зросла на 18%.
- на паливо зросла вдвічі;
- на реагенти - зросла вдвічі.
"Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними.
Відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь.
Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення.
До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати", - йдеться у роз'ясненні.
Тарифи для ліцензіатів НКРЕКП востаннє переглядалися ще до широкомасштабної війни з РФ, у грудні 2021 року.
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Хтось може пригадати хоч одну виконану обіцянку цього недолугого? Ну окрім стадіонного "Я ваш вирок" - це правда: воно - вирок Україні.
Ну про досягнення (окрім "знов обіср@вся") я навіть питати не буду
Комісія утворена на виконання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Законів України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%C2%BB «Про природні монополії» , «Про електроенергетику» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%C2%BB «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» .
Цим же указомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#cite_note-u-3 [3] головою комісії був призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Демчишин Володимир Васильович .
Натомість Указами Президента України від https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року № 692/2014 та № 693/2014 були ліквідовані попередні комісії: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 НКРКП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#cite_note-4 [4] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 НКРЕ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#cite_note-5 [5] .
ви говорите хєрню, зміна назви не поміняла суті
Настае эпоха злиднiв.
Оце так перемоги властi i пана президента.
- Девіз нашої партії, землю робітникам, а заводи селянам.
- А може навпаки?
- Навпаки вже пробували, повна фігня вийшла.
От і тут, порядок порушено, спочатку монетний двір, потім продукти, потім пальне, тоді вода, електрика, газ. Минулого ж разу, починали з електрики - повна фігня вийшла, тепер новий експеримент.
Маленький пріклад. В Амеріці під час другої світовой війни уряд заборонив виробникам хлібу нарізати хліб,бо це підвищує його ціну.(Війна - людям і так важко).У нас війна?
в крані з липня солена вода з лиману а рахують іі в платіжках як нормальн