УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10780 відвідувачів онлайн
Новини
11 374 48

Підвищення тарифів на воду: НКРЕКП розповіла, наскільки зростуть суми у платіжках

вода

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.

Про це йдеться у роз'ясненні НКРЕКП, передає Цензор.НЕТ.

Раніше, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) повідомила, що планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.

"Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - йдеться у повідомленні.

"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - деталізувала сьогодні Нацкомісія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання у 2023 році

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, заявили в НКРЕКП.

"Тобто, якщо змінились ціни на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо, відповідно виникає необхідність у перегляді тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з урахуванням актуальних цін складових собівартості цих послуг.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП включається інвестиційна складова, розмір якої залежить від заходів, які визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік", - йдеться у повідомленні.

У Комісії додають, що за період 2022-2023рр. змінилась ціна на такі витрати:

  • на електроенергію – у середньому зросла на 18%.
  • на паливо зросла вдвічі;
  • на реагенти - зросла вдвічі.

"Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні з березня виростуть пенсії більш ніж у 10 мільйонів українців

Відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь.

Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення.

До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати", - йдеться у роз'ясненні.

Тарифи для ліцензіатів НКРЕКП востаннє переглядалися ще до широкомасштабної війни з РФ, у грудні 2021 року.

Автор: 

Тарифи на воду (398) підвищення (88) водопостачання (842) НКРЕКП (1819) вода (1187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
А ось ще одне виконання найвеличнішим свої обісцянок! Це ж воно казало, що ціни на комірне не підвищуватимуться? Нє?
Хтось може пригадати хоч одну виконану обіцянку цього недолугого? Ну окрім стадіонного "Я ваш вирок" - це правда: воно - вирок Україні.

Ну про досягнення (окрім "знов обіср@вся") я навіть питати не буду
показати весь коментар
17.03.2023 19:20 Відповісти
+20
показати весь коментар
17.03.2023 19:15 Відповісти
+17
Давайте будемо чесні і неупереджені, одну обіцянку він виконав - "кінець епохи бідності". Просто всі чомусь вирішили, що мова йде про народ України загалом, а не про його невеликий список друзів, спонсорів і соратників. Погодьтесь - у них епоха бідності скінчилась.
показати весь коментар
17.03.2023 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мовби було шо до поки військовий стан, то неможно підвищувати таріфи. Можливо я шось провтикав
показати весь коментар
17.03.2023 19:11 Відповісти
Так наша влада-злочинна!
показати весь коментар
17.03.2023 19:14 Відповісти
А ще є частина людей,які сумніваються за режим Зе - Єрмака?
показати весь коментар
17.03.2023 20:09 Відповісти
оно официально есть это военное время? Если есть почему тогда законы не выполняются. Не только права населения, но есть еще и обязанности.
показати весь коментар
17.03.2023 19:53 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 19:15 Відповісти
Беня, ты зачем бороду сбрил, дурик ?
показати весь коментар
17.03.2023 20:17 Відповісти
Приколяси, чому не ржотє????
показати весь коментар
17.03.2023 19:19 Відповісти
я ось наприклад неможу стриматись з висновків НАБУ по факту розкрадання з 16 по 17 роки 19 мільярдів гривень на схемі Ротердам+,кажуть буде ще продовження за 18,19 роки десь на таку суму.так всі пом"ятають як нам розповідів карманич за справедливість тієї оборутки.
показати весь коментар
17.03.2023 19:35 Відповісти
я смотрю сидение без света от роттердам+ ничему тебя не научило) ааа, сори бот-свежачок)
показати весь коментар
17.03.2023 20:04 Відповісти
А ось ще одне виконання найвеличнішим свої обісцянок! Це ж воно казало, що ціни на комірне не підвищуватимуться? Нє?
Хтось може пригадати хоч одну виконану обіцянку цього недолугого? Ну окрім стадіонного "Я ваш вирок" - це правда: воно - вирок Україні.

Ну про досягнення (окрім "знов обіср@вся") я навіть питати не буду
показати весь коментар
17.03.2023 19:20 Відповісти
Давайте будемо чесні і неупереджені, одну обіцянку він виконав - "кінець епохи бідності". Просто всі чомусь вирішили, що мова йде про народ України загалом, а не про його невеликий список друзів, спонсорів і соратників. Погодьтесь - у них епоха бідності скінчилась.
показати весь коментар
17.03.2023 19:29 Відповісти
А ублюдки из НКРЭКУ не боятся повиснуть на каштанах Киева ? Суд Линча еще никто не отменял!
показати весь коментар
17.03.2023 19:20 Відповісти
певно що ні, цю НКРЕКП створив сивочолий із 144 реформами разом
показати весь коментар
17.03.2023 19:29 Відповісти
Комісія була утворена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента України від https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року № 694/2014https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#cite_note-u-3 [3] .

Комісія утворена на виконання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Законів України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%C2%BB «Про природні монополії» , «Про електроенергетику» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%C2%BB «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» .

Цим же указомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#cite_note-u-3 [3] головою комісії був призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Демчишин Володимир Васильович .

Натомість Указами Президента України від https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року № 692/2014 та № 693/2014 були ліквідовані попередні комісії: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 НКРКП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#cite_note-4 [4] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 НКРЕ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#cite_note-5 [5] .

ви говорите хєрню, зміна назви не поміняла суті
показати весь коментар
17.03.2023 19:44 Відповісти
нкрекп створив зеленский с 1000 голов професионалами
показати весь коментар
17.03.2023 20:06 Відповісти
Створив саме Зеленський та ще на чолі поставив своїх корешів,як і всіх навкруги!Так що лохи- "зеленоплісняві": не переключайте увагу на попередників!
показати весь коментар
17.03.2023 20:14 Відповісти
Слава богу скiнчилася эпоха бiдностi.
Настае эпоха злиднiв.
Оце так перемоги властi i пана президента.
показати весь коментар
17.03.2023 19:23 Відповісти
Сподіваюсь, зелене стадо баранів насьорбається водички від зелених шмарклів.
показати весь коментар
17.03.2023 19:24 Відповісти
Деякі всеодно кричатимуть що хоч він дороги побудував.
показати весь коментар
17.03.2023 20:46 Відповісти
Чому Ви так переймаєтесь, цим? Розслабтесь, подумаєш 12 а потім ще 14% на воду, не обіднієте від 60 додаткових гривень........Перейматись і напружуватись будете, коли озвучать остаточно, зростання ціни на газ, опалення, електроенергію. От тоді здригнеться майже вся Україна, крім тих звісно, хто буде отримувати ці гроші. І там теж буде 2 етапи жаху - перший, коли зростуть ці тарифи і другий, за пару тижнів, коли це відобразиться в цінах, бо виробники і торгові мережі закладуть ці витрати в ціни.
показати весь коментар
17.03.2023 19:25 Відповісти
Ну то завжди так було..спочатку електрика, потім вода (насоси ж електричні), газ, паливомастильні, продукти харчування, всі інші товари й послуги..потім просинаєть монетний двір..
показати весь коментар
17.03.2023 19:36 Відповісти
Знаєте анекдот
- Девіз нашої партії, землю робітникам, а заводи селянам.
- А може навпаки?
- Навпаки вже пробували, повна фігня вийшла.
От і тут, порядок порушено, спочатку монетний двір, потім продукти, потім пальне, тоді вода, електрика, газ. Минулого ж разу, починали з електрики - повна фігня вийшла, тепер новий експеримент.
показати весь коментар
17.03.2023 19:48 Відповісти
я їм капусту, а сусід мясо..в середньому ми їмо голубці
показати весь коментар
17.03.2023 19:41 Відповісти
Коли вже ви наїстеся?
показати весь коментар
17.03.2023 19:42 Відповісти
А що ж ви хотіли подивіться які яйця і яблука дорогі🤦🤦🤦
показати весь коментар
17.03.2023 20:14 Відповісти
То все фігня. Цибуля, цукор, сіль, огірки на салат та помідори. Без цього точно не обійтись. А яблука можуть почекати.
показати весь коментар
17.03.2023 20:46 Відповісти
Яблука по 15 грн валом.
показати весь коментар
17.03.2023 21:36 Відповісти
мається на увазі ціна яблук для армії...
показати весь коментар
17.03.2023 23:12 Відповісти
Всі прості громадяни мусять "затягнути паски" бо в країні війна, а тим часом за рік війни в Україні продано 18 Bentley та 11 Rolls-Royce, бо одним військовий обов'язок та збільшення цін та тарифів, а іншим надприбутки. Це дуже "стимулює" біженців повертатися в Україну з ЄС, США, Канади і додає людям впевненості у майбутньому країни.
показати весь коментар
17.03.2023 20:15 Відповісти
если беженец есть украинец, то его стимулировать ничем не нужно, он приедет. А остальные пусть не приезжают ждут стимуляции.
показати весь коментар
17.03.2023 20:22 Відповісти
Куда приезжать и что и за что - делать? За 6700 грн в месяц завалы разбирать и на минах подрываться? Если война затянется лет на 10 - пока Куйло не сдохнет - что будет в остатке? Только название.
показати весь коментар
17.03.2023 21:02 Відповісти
Справа в тому,що у нас не війна.Вона не стосується частини суспільства,а верхівка робить вигляд що все шашлик.Країна ,завдяки владі в анабіозі і не розуміе війни.Скажена реклама - купляйте смартфони,нерухомість та модний одяг!Для міліонів людей,які 5 місяців були в окупації та втратіли все - це вигідна пропозіція...Частина суспільства відкрито зневажає всіх навкруги.Немає ніякой солідарністі.Уряд не бажає бути урядом війни.
Маленький пріклад. В Амеріці під час другої світовой війни уряд заборонив виробникам хлібу нарізати хліб,бо це підвищує його ціну.(Війна - людям і так важко).У нас війна?
показати весь коментар
17.03.2023 20:27 Відповісти
Що за шум?! Сказав же "мудрий нарід" - "Гірше не буде"(С). Мовчати!!
показати весь коментар
17.03.2023 20:30 Відповісти
Ай вальодя малядець. А чому тоді не піднімає ЗП медикам? Значить моя дружина хєрячить по 8-м операцій вдень, та має ЗП 3600 грн. А якийсь мудак 100 000 грн? І оті ТПО понаїхали, працювати не хочуть сижять по кабакам і отримують в місяць за наші податко до 15 штук, щей житло їм компенсують. Піднімуть буде бунт. Народ вже не той.
показати весь коментар
17.03.2023 20:44 Відповісти
Ну про 3600 внукам розкажеш, а не нам.
показати весь коментар
17.03.2023 21:38 Відповісти
Твоя методичка по зарплатні відстає на кілька років, буряте.
показати весь коментар
18.03.2023 00:42 Відповісти
А мона скромненький вопрос НКРЕКП Вот тарифы повышаются и повышаются а когда с кранов пойдет вода а не то что оттуда вытекает И тарифы должны соответствовать качеству воды, в нынешнее время тарифы нужно понижать до уровня качества воды
показати весь коментар
17.03.2023 20:44 Відповісти
Так вода належить по КОНСТИТУЦІЇ виключно НАРОДОВІ УКРАЇНИ. Оті труби та підстанції, каналізація, заводи, порти, геси, та атомні. Це все надбання УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. А кому то все дісталось при чучмі? Бінго. Його синочку та парторгу з Дніпра.
показати весь коментар
17.03.2023 20:50 Відповісти
Да это понятно - если Минобороны закупает яйца по 17 грн за одно золотое яйцо, тогда почему же другие кашалоты не могут оторвать себе кусок от народа? Города уничтожены, села и поселки превратились в руины - а эти Слуги никак не нажрутся. Это Ахметовская схема с Укртелекомом - чем было меньше абонентов фиксированной связи, тем больше меньшинство платило абоненплату. Так сейчас и будет - 8 миллионов выехало, а оставшиеся будут покрывать «инвестсоставляющую» - кучерявые тачки и проституток на корпоративах
показати весь коментар
17.03.2023 20:57 Відповісти
Интересно,какой бюджет содержания этой комиссии и всех ей подобных,уверен что если их разогнать,то можно будет воду подавать в квартиры бесплатно на сэкономленые средства.
показати весь коментар
17.03.2023 21:36 Відповісти
аа зе тролить своїх виборців ,підвищення заплановано на день дурня))
показати весь коментар
17.03.2023 21:48 Відповісти
если там все такие умные и им именно за это деньги платят - почему расчеты не в открытом доступе? а то кажется как обычно с потолка и с откатами, причем - явно не на армию.
показати весь коментар
17.03.2023 21:49 Відповісти
от дуже цікаво чи піднімуть тарифи на воду в Миколаіві, в нас іі не має з 12 березня 22 року
в крані з липня солена вода з лиману а рахують іі в платіжках як нормальн
показати весь коментар
17.03.2023 22:38 Відповісти
не переживайте, еще и за соль брать будут. Вам теперь суп солить не надо.............
показати весь коментар
18.03.2023 07:43 Відповісти
вы не окуели? как подняли - так и опустите, хер я заплачу хоть на копейку больше!
показати весь коментар
18.03.2023 01:36 Відповісти
 
 