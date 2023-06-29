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США близькі до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS, - WSJ

atacms

Сполучені Штати Америки наближаються до погодження рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.

Джерела видання у США та у Європі повідомляють, що Штати близькі до того, щоб українські військові отримали ATACMS.

Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалась внутрішня боротьба військового керівництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракети ATACMS, які здатні приносити вагомі результати, дуже потрібні Україні, - Ігнат

ракети (4056) США (23310) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+14
Корисні ідіоти сказали хуже нібудіт і обрали якогось дурачка президентом під час війни.
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29.06.2023 20:05
+12
"Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалась внутрішня боротьба військового керівництва."
=====
А я думав що "прискорення" пов'язано з тим що США бажають перемоги Україні у відбитті кацапської терористичної навали...
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29.06.2023 19:56
+10
залишилось порівняти ввп Польщі та України
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29.06.2023 19:59
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Мовчання Буданят
@SSamsonovy4
·
7 год
В стрічці періодично капають новини про військо польське.
У них там закупи типу 1000 танків з Кореї, десь під 1000 самохідної артилерії, пів тисячі хаймарсів і 6 дивізіонів патріотів.
"Велике будівництво" країни, яка "дуже дохуа вірить" в перемогу над раіссєй, ага.
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29.06.2023 19:55 Відповісти
залишилось порівняти ввп Польщі та України
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29.06.2023 19:59 Відповісти
Щоб зрозуміти що ми 30 років помилялись
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29.06.2023 20:23 Відповісти
Ріст ВВП Польщі був забезпечений вливаннями по лінії ЄС, а гроші там в основному німецькі. Питання у тому, що під загрозою війни поляки діють адекватно, "доріг" не будують та "барабанів" не купують, а озброюють власне військо. Позиція державницька, нам є чому повчитись.
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29.06.2023 20:44 Відповісти
Дороги в них давно збудовані.
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29.06.2023 20:47 Відповісти
Ви давно бачили польські дороги?
з початку побудували дороги - тепер купують танки
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29.06.2023 22:29 Відповісти
Спочатку вступили в НАТО, а потім будували дороги.
Ви не плутайте першочерговість.
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30.06.2023 08:24 Відповісти
вступили в нато, побудували дороги і вже потім будують армію
що тут плутати?
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30.06.2023 09:20 Відповісти
не в 1000 же разів менше
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29.06.2023 21:04 Відповісти
не було би нападу кацапів на Україну, поляки так би не укріплювали би обороноздатність своєї країни.
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29.06.2023 20:31 Відповісти
Але вони успішну державу і без кацапів побудували, а ми ні.
І видно чому.
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29.06.2023 21:06 Відповісти
тому що у Польщі 98% поляків і вони є єдині. а у нас на 91-й рік на момент розпаду совка було близько 22% етнічних кацапів в структурі населення. і ще не менша кількість, а може навіть і більша - манкуртів малоросів. І коли таке різношерстне населення у нас, то це клондайк для корупції. та ще й по сусідству з таким сусідом. До того ж поляки уже близько 30 років є членами ЄС і НАТО. От це і є головні причини чого у поляків на сьогодні так, а у нас не так. в Луцьку ж недарма назвали один із ринків Варшавським. бо на кінець совка, коли ще поляки були під кацапами, то там не було в них такого процвітання, як зараз. і вони до Луцька постійно їздили на закупи.
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29.06.2023 21:46 Відповісти
"Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалась внутрішня боротьба військового керівництва."
=====
А я думав що "прискорення" пов'язано з тим що США бажають перемоги Україні у відбитті кацапської терористичної навали...
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29.06.2023 19:56 Відповісти
А я думав що "прискорення" пов'язано з тим що США бажають перемоги Україні у відбитті кацапської терористичної навали.
Перепрошую.Ви такий наївний.Договрняки рулять світом.
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29.06.2023 19:59 Відповісти
Перепрошую, я такий наївний, що вважав що багато хто з Homo sapiens розуміє що таке сарказм.
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29.06.2023 20:04 Відповісти
Friendly fire, хлопці !
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29.06.2023 20:54 Відповісти
ATACMS, ну ок!, давайте!, ТА НІ! ВЖЕ ДАВАЙТЕ, а не "близькі до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS"!,
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29.06.2023 19:58 Відповісти
Передати то, може передадуть. Цікаво, які будуть обмеження на їх використання. Теж тільки на території України?
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29.06.2023 20:03 Відповісти
Звичайно, не можна по болотам бити, а то куйло образиться, і не можна щоб харошые рузкие у своїх домівках переживали.
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29.06.2023 20:08 Відповісти
Томагавки ні.
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29.06.2023 20:50 Відповісти
Бити можна буде не далі 20 км від Києва та під наглядом інспекторів з Червоного Хреста та ООН
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29.06.2023 21:13 Відповісти
"Сапсан" - це оперативно-тактичний ракетний комплекс, який почали розробляти ще 20 років тому, але так і не довели до логічного кінця. Було заявлено, що цей ОТРК буде здатен бити балістичними ракетами на 300-500 км. В умовах війни це був би потужний інструмент в руках ЗСУ.

Але станом на червень 2023 року досі не відомо, коли буде завершене виготовлення хоча б першого зразку цього комплексу.

"Укроборонпром" ,що мав стати ключовою ланкою в системі обороноздатності, став "чорною дірою", що лише поглинала державні фінанси, не даючи бажаного результату. Деякі з його колишніх керівників навіть отримали підозри в корупції і в державній зраді на користь Росії.

Крім того, об'єктивними причинами, чому підприємства української оборонки не змогли налагодити потужне виробництво під час війни, є те, що вони фактично стали головними мішенями для російських ракет.
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29.06.2023 19:59 Відповісти
Корисні ідіоти сказали хуже нібудіт і обрали якогось дурачка президентом під час війни.
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29.06.2023 20:05 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что американцы даже украинскими громами "рекомендовали" бы не бить по территории РФ
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29.06.2023 21:37 Відповісти
Будуть і ATACMS незабаром. А в кінці року і літаки F-16 від дядьки Сема Україні,
А в наступному році може і Тамагавки.
Все поступово. Терпіння. Все буде.
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29.06.2023 20:00 Відповісти
Щодо томагавків сумніваюсь, це ракети дальнього радіусу дії, єдиний сенс яких, це бити в глиб рашки. А для цього спочатку потрібно політичне рішення Заходу на дозвіл використання західної зброї по території рашки.
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29.06.2023 20:27 Відповісти
Нас до початку зими можуть за ''стіл переговорів'' всадовити, і невідомо чим те все закінчиться (особливо беручи до уваги позицію зеленої ОПи). Так що ще може так статися що вже не буде кому це все передавати.
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29.06.2023 20:34 Відповісти
Нужно быть не "будистом"(вiд слова "буде"),а реалистом...имхо
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29.06.2023 20:38 Відповісти
Когда уже у старика встанет и он кончит?
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29.06.2023 20:05 Відповісти
У політичних імпотентів - не встане ніколи. Бідон - це білий Обама. Ні риба, ні м'ясо. Аиериканський Брєжнєв, керований КДБ транснаціональними корпораціями.
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29.06.2023 20:34 Відповісти
наблизилися на 1/8 "
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29.06.2023 20:08 Відповісти
Стадії надання atacms:
------
1. на даному етапі війни є більш пріорітетне озброєння
2. США: вивчаємо таку можливість
3. зараз відсутні надлишки у запасах США
4. Конгрес США закликає Байдена надати атакамс
5. [ми зараз тут] США близькі до ухвалення рішення
6. ймовірність передачі дуже висока
7. США: Україна не зверталась з проханням про передачу atacms
8. ....
9. 2024 рік: США все ж таки нададуть atacms, коли вирішать питання [будь-яка причина]
10. Перемога України
11. 2025 рік: США нарешті надали atacms
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29.06.2023 20:16 Відповісти
1. 777 нам не дадут
2. Экскалибур нам не дадут
3.Хаймарс нам не дадут
4.Леопарды нам не дадут
5. Брэдли нам не дадут
6. Сторм Шадоу нам не дадут

Вы лично вот здесь: АТАСМS нам не дадут

8. ф16 нам не дадут.
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29.06.2023 20:27 Відповісти
та не дадут, угомонись.
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29.06.2023 21:00 Відповісти
Дадут, может весной 2024 - ближе к выборам, надо будет чтото решать

т.к. обвинений все больше и больше появляется на обитателя белого дома

И дадут например 10 штук - и что это решит?

Сколько времени обещают 31 Абрамс? Уже полгода, и может к концу года доедут.

Опаздывают...

Как то странно, Конгресс ЗА - а Администрация против.

Против лендлиза, против быстрых поставок, против всего.

В Афганистане похоже больше оставили, чем дали Украине.

И да - официально врут, что дали все, что нужно для победы

То что дали, не хватает ни по номенклатуре, ни по колличеству

Сравним Буря в пустыне против армии Ирака, и сейчас против 2й армии в мире

против Ирака за 3 месяца, в пустыне собрали, 2000 самолетов, 4000 танков, 3700 артилерии

За полтора года все союзники помогли Украине

самолетов 49

танков 539

артилерии 700

и это не одномоментная помощь, это понемного в течении полутора лет
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29.06.2023 21:27 Відповісти
A ты все равно будешь скулить . Тебе ф16 дадут, и то ты нашнешь скиглить "а чо так мала?", говноед.
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29.06.2023 22:12 Відповісти
К тому времени, как запад нам все пригонит и всем разрешит пользоваться без ограничений - у нас уже почти не останется людей 😭
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29.06.2023 20:20 Відповісти
Так на это и расчет.Или вы думаете это случайно все так происходит?
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30.06.2023 04:31 Відповісти
Чогось згадалася відома апорія Зенона, в якій Ахіллес ось-ось наздожене черепаху.
Ось-ось...
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29.06.2023 20:20 Відповісти
США наближаються до можливого початку розгляду імовірності вірогідної передачі ракет Україні. Але це не точно
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29.06.2023 20:27 Відповісти
після "близького рішення і швидкої передачі" Україні танків,а після і винищувачів F-16 все це смердить брехнею
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29.06.2023 20:29 Відповісти
Интересно, какой Block? А то там разная дальность. Надеюсь, речь идёт о самых дальнобойных...
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29.06.2023 20:32 Відповісти
Шо, исчо ближе???
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29.06.2023 20:41 Відповісти
Два з волосиною .....
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29.06.2023 20:46 Відповісти
УРААА!!!
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29.06.2023 21:13 Відповісти
нам дадуть зброї рівно скільки, щоб ми вбили як найбільше рашиків, а рашики вбили наших, щоб був паритет, і не більше і не менше.
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29.06.2023 21:33 Відповісти
Вспоминается старинная фраза "Когда на моей улице перевернётся грузовик с пряниками - у меня не останется зубов ими насладиться".
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29.06.2023 22:08 Відповісти
Передача атакмс.... 583 серия....
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29.06.2023 22:55 Відповісти
 
 