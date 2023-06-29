США близькі до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS, - WSJ

Сполучені Штати Америки наближаються до погодження рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.

Джерела видання у США та у Європі повідомляють, що Штати близькі до того, щоб українські військові отримали ATACMS.

Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалась внутрішня боротьба військового керівництва.

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