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США близькі до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS, - WSJ
Сполучені Штати Америки наближаються до погодження рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.
Джерела видання у США та у Європі повідомляють, що Штати близькі до того, щоб українські військові отримали ATACMS.
Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалась внутрішня боротьба військового керівництва.
Топ коментарі
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показати весь коментар29.06.2023 20:05 Посилання
+12 Сергей Трофимов #428890
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+10 Oleksiy Tym
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@SSamsonovy4
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7 год
В стрічці періодично капають новини про військо польське.
У них там закупи типу 1000 танків з Кореї, десь під 1000 самохідної артилерії, пів тисячі хаймарсів і 6 дивізіонів патріотів.
"Велике будівництво" країни, яка "дуже дохуа вірить" в перемогу над раіссєй, ага.
з початку побудували дороги - тепер купують танки
Ви не плутайте першочерговість.
що тут плутати?
І видно чому.
=====
А я думав що "прискорення" пов'язано з тим що США бажають перемоги Україні у відбитті кацапської терористичної навали...
Перепрошую.Ви такий наївний.Договрняки рулять світом.
Але станом на червень 2023 року досі не відомо, коли буде завершене виготовлення хоча б першого зразку цього комплексу.
"Укроборонпром" ,що мав стати ключовою ланкою в системі обороноздатності, став "чорною дірою", що лише поглинала державні фінанси, не даючи бажаного результату. Деякі з його колишніх керівників навіть отримали підозри в корупції і в державній зраді на користь Росії.
Крім того, об'єктивними причинами, чому підприємства української оборонки не змогли налагодити потужне виробництво під час війни, є те, що вони фактично стали головними мішенями для російських ракет.
А в наступному році може і Тамагавки.
Все поступово. Терпіння. Все буде.
КДБтранснаціональними корпораціями.
------
1. на даному етапі війни є більш пріорітетне озброєння
2. США: вивчаємо таку можливість
3. зараз відсутні надлишки у запасах США
4. Конгрес США закликає Байдена надати атакамс
5. [ми зараз тут] США близькі до ухвалення рішення
6. ймовірність передачі дуже висока
7. США: Україна не зверталась з проханням про передачу atacms
8. ....
9. 2024 рік: США все ж таки нададуть atacms, коли вирішать питання [будь-яка причина]
10. Перемога України
11. 2025 рік: США нарешті надали atacms
2. Экскалибур нам не дадут
3.Хаймарс нам не дадут
4.Леопарды нам не дадут
5. Брэдли нам не дадут
6. Сторм Шадоу нам не дадут
Вы лично вот здесь: АТАСМS нам не дадут
8. ф16 нам не дадут.
т.к. обвинений все больше и больше появляется на обитателя белого дома
И дадут например 10 штук - и что это решит?
Сколько времени обещают 31 Абрамс? Уже полгода, и может к концу года доедут.
Опаздывают...
Как то странно, Конгресс ЗА - а Администрация против.
Против лендлиза, против быстрых поставок, против всего.
В Афганистане похоже больше оставили, чем дали Украине.
И да - официально врут, что дали все, что нужно для победы
То что дали, не хватает ни по номенклатуре, ни по колличеству
Сравним Буря в пустыне против армии Ирака, и сейчас против 2й армии в мире
против Ирака за 3 месяца, в пустыне собрали, 2000 самолетов, 4000 танков, 3700 артилерии
За полтора года все союзники помогли Украине
самолетов 49
танков 539
артилерии 700
и это не одномоментная помощь, это понемного в течении полутора лет
Ось-ось...