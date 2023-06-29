Українці і поляки спільно вшанують жертв Волинської трагедії, - Дуда
Польща й Україна зближують свої позиції у розумінні складних історичних питань і планують спільні заходи з вшанування в липні жертв Волинської трагедії.
Про це в інтерв’ю польському виданню Interia.pl заявив після візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначив Дуда, зараз польська сторона вже може проводити пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому. За його словами, "це показує якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння всієї справи, ніж її попередники кілька років тому".
Дуда зазначив, що під час візиту до Києва він обговорював питання складної історії з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
"У нас тут є різні заходи, які знаходяться на підготовчому етапі: ми домовилися з українською стороною, що ми поки не розголошуємо подробиці у ЗМІ. Тому вибачте, що я не розкриваю подробиць, але так, 80-ті роковини "Волинської різанини" принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів",- заявив Дуда.
Він висловив думку, що тема Волинської трагедії повертатиметься, але важливо збудувати відносини між обома народами, які спиратимуться на "історичній правді, елементарній справедливості, взаєморозумінні і взаємовибаченні".
У Польщі 80-ту річницю Волинської трагедії на державному рівні відзначатимуть 11 липня.
Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін відрізняються. Тему Волинської трагедії в минулі роки і зараз активно використовує російська пропаганда, аби посварити Україну і Польщу.
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Тож давайте і ми максимально будемо друзями для них.
Не було би УПА, не було би військового українського опору радянський владі а а ширшому розумінні не було би опору рашистський імперії...
******* Україна була би на кшталт Білорусі.
Повністю совкова та поглинена ''руssким миром''.
І зараз пуйло напав би не на Україну а на Польщу з території нинішньою Білорусі та України.
Так звичайно, в польсько-українських відносинах були важкі моменти.
Але треба просто вибачитатися та простити один одного.
І дивитися вперед і дружити.
Бо ворог у нас спільний, це імперія зла рашистів, ворогів роду людського.
І в принципі, це не погано.
Поляків в Польщі 98%, вони ревності католики - 98%, польська мова - 100% в Польщі.
Вони мали славну історію - Річ Посполиту.
Першу демократичну конституцію в Європі, ітд.
Але не треба їм возвеличуватися за рахунок інших націй, зокрема за рахунок українців.
От просто їх запитати, ви хочете зараз чубитись з нами по історичних подіях, на потіху москалям?
Маю надію, що вони правильно відповідять, бо не дураки.
Так була така трагічна сторінка у нашій історії, але це не привід псувати стосунки з сусідами. А тепер давайте згадаємо хоча б те що кацапські підери вбили в Маріуполі за скромними підрахунками більше 20 000 цивільних. ****** гниди і рак планети -це росія.
"Тему Волынской трагедии в прошлые годы и сейчас активно использует российская пропаганда, чтобы поссорить Украину и Польшу."
В твоем случае, со всеми твоими "*******, суки, зомби, идут наху, дебилы", сраиськая пропаганда свою задачу выполнила.
Щоби зупинити це, і були прийняті Заключний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінські угоди від 1975 року), які декларували нерушимість кордонів між державами, і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314 резолюція ООН 3314 , яка визначила що треба вважати агресією, і що жодні аргументація не може слугувати підставою і виправдвнням агресії! Отже, світ завдяки цьому став цивілізованішим.
І тільки Московія залишилась у своєму розвитку на рівні Середньовіччя, і досі вважає що хто сильний, той і правий.
Всі інші країни всі суперечливі моменти історії вирішують мирно, і задля того, аби такі момкенти більше ніколи не виникали між країнами!
Саме зараз, попри військові дії та ракетні обстріли всієї території країни? Інакше як історичними мародерами «шукачів доказів польської інтерпретації правди» назвати неможливо. І доречі, впевнений, вони навіть не згадають про операцію «Вісла». Така вона вибіркова історична памʼять.
Наша пісня гарна, нова... "Волинська різанина", бачите... А може пан Дуда пояснити, що поляки взагалі робили на Волині? Тобто, як вони там опинилися в такій кількості.
О ДА, МАЛОРОС ДУЖЕ ГАРНО ЗНАЄ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ І ВІДСТОЮЄ ІЇ ІНТЕРЕСИ
Поляки гнойовики, знову суки користуючись моментом принижують Україну.
Яка "Волинська трагедія" ідіоти - це відповідь УПА на польский нацизм на землях України.
Замість того щоб все забути і зарити сокиру, поляки ідіоти підігрують кремлю і його пропаганді.
Волинська трагедія затіяна німцями і кацапами, вигідна була лише Гітлеру і Сталіну.
Гинули як поляки так і українці. І винні були з усіх сторін. Ми знаємо, що більше винна АК, поляки думають по своєму. Але і ми і вони знають, що головні винуватці Йоська й Адік.
А от розпалювати ненависть між союзниками зараз вигідно лише *****.
І ті, хто грають кацапам на руку, або прямі його прибічники або просто корисні ідіоти.
Є такі як в Україні так і в Польщі. Справа не в гонорі, а в виживанні націй і держав, як України, так і Польщі.
Що не подобається? Може вони ще й Польщу не ділили і війну не починали в 39-му?
Німці з кацапами війну затіяли а винні українці й поляки?
Не було б Йоськи і Адіка - не було б десятків мільйонів жертв по всьому світу.
Цікаво те, що Дуда і Порошенко терпіти один одного не могли. При цьому Порошенко дружив із ліваком Туском, який сильно підігравав хуьлу.
Зараз ворог у Польщі та України один - Рашиська *********.