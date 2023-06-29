Українці і поляки спільно вшанують жертв Волинської трагедії, - Дуда

Польща й Україна зближують свої позиції у розумінні складних історичних питань і планують спільні заходи з вшанування в липні жертв Волинської трагедії.

Про це в інтерв’ю польському виданню Interia.pl заявив після візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив Дуда, зараз польська сторона вже може проводити пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому. За його словами, "це показує якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння всієї справи, ніж її попередники кілька років тому".

Дуда зазначив, що під час візиту до Києва він обговорював питання складної історії з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"У нас тут є різні заходи, які знаходяться на підготовчому етапі: ми домовилися з українською стороною, що ми поки не розголошуємо подробиці у ЗМІ. Тому вибачте, що я не розкриваю подробиць, але так, 80-ті роковини "Волинської різанини" принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів",- заявив Дуда.

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Він висловив думку, що тема Волинської трагедії повертатиметься, але важливо збудувати відносини між обома народами, які спиратимуться на "історичній правді, елементарній справедливості, взаєморозумінні і взаємовибаченні".

У Польщі 80-ту річницю Волинської трагедії на державному рівні відзначатимуть 11 липня.

Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін відрізняються. Тему Волинської трагедії в минулі роки і зараз активно використовує російська пропаганда, аби посварити Україну і Польщу.