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Новини Волинська трагедія
4 879 74

Українці і поляки спільно вшанують жертв Волинської трагедії, - Дуда

дуда

Польща й Україна зближують свої позиції у розумінні складних історичних питань і планують спільні заходи з вшанування в липні жертв Волинської трагедії.

Про це в інтерв’ю польському виданню Interia.pl заявив після візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив Дуда, зараз польська сторона вже може проводити пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому. За його словами, "це показує якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння всієї справи, ніж її попередники кілька років тому".

Дуда зазначив, що під час візиту до Києва він обговорював питання складної історії з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"У нас тут є різні заходи, які знаходяться на підготовчому етапі: ми домовилися з українською стороною, що ми поки не розголошуємо подробиці у ЗМІ. Тому вибачте, що я не розкриваю подробиць, але так, 80-ті роковини "Волинської різанини" принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів",- заявив Дуда.

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Він висловив думку, що тема Волинської трагедії повертатиметься, але важливо збудувати відносини між обома народами, які спиратимуться на "історичній правді, елементарній справедливості, взаєморозумінні і взаємовибаченні".

У Польщі 80-ту річницю Волинської трагедії на державному рівні відзначатимуть 11 липня.

Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін відрізняються. Тему Волинської трагедії в минулі роки і зараз активно використовує російська пропаганда, аби посварити Україну і Польщу.

Автор: 

Волинська трагедія (136) Дуда Анджей (778)


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Топ коментарі
+19
Всіх загиблих, а не тільки поляків. І згадати роль СРСР і нацистів у розпалюванні цього конфлікту.
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29.06.2023 20:22
+13
А вбивства армією крайовою українців ?! Це теж геноцид українців!
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29.06.2023 20:29
+11
***, як мене вже ******* поляки зі своєю "волинською різаниною" і ненавистю до УПА і Бандери! Я вже стільки з ними сперечався на цю тему і в фб, і в ютубі, я їм факти, документи, а їм **** як пороблено. Замість того аби надати документальні факти, вони як зомбі парять свої "100 тис жертв поляків від рук українських націоналістів". я взагалі не бачу сенсу з ними обговорювати цю тему. Хай ідуть нахєр. Дебіли.
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29.06.2023 20:23
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29.06.2023 20:12 Відповісти
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29.06.2023 21:16 Відповісти
Це добре.
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29.06.2023 20:18 Відповісти
Поляки довели, що вони є нашими справжніми друзями.
Тож давайте і ми максимально будемо друзями для них.
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29.06.2023 21:32 Відповісти
Всіх загиблих, а не тільки поляків. І згадати роль СРСР і нацистів у розпалюванні цього конфлікту.
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29.06.2023 20:22 Відповісти
Читав хроніки одного українського села під Перемишлем. Там армія крайова не тільки вирізала все українське населення, а й етнічних поляків під шумок.
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29.06.2023 20:29 Відповісти
А після цього, з сусідніх польських сел, полізли поляки грабувати хати вбитих українців.
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29.06.2023 20:33 Відповісти
З приводу таких текстів на порталах слово «Польща» в назві приваблює в коментарях стадо проплачених московських тролів. Їх мета - нацькувати українців на поляків. (хоча трапляються також люди просто дурні). Вони не знають історії - прочитали дві дурні статті і один ще дурніший памфлет. ніде не були, нічого не бачили...
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30.06.2023 03:05 Відповісти
Поляки, як наші друзі повинні зрозуміти просту історичну логіку.
Не було би УПА, не було би військового українського опору радянський владі а а ширшому розумінні не було би опору рашистський імперії...
******* Україна була би на кшталт Білорусі.
Повністю совкова та поглинена ''руssким миром''.
І зараз пуйло напав би не на Україну а на Польщу з території нинішньою Білорусі та України.
Так звичайно, в польсько-українських відносинах були важкі моменти.
Але треба просто вибачитатися та простити один одного.
І дивитися вперед і дружити.
Бо ворог у нас спільний, це імперія зла рашистів, ворогів роду людського.
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29.06.2023 20:23 Відповісти
Прикол у тому, що поляки не вбачають у вбивстві армією крайовою і іншими місцевими патріотами, 30 тис цивільних українців як власний злочин. Вони бачать тільки "геноцид" поляків українцями і крапка. Я не знаю, як можна з цими довпойопами вести якийсь діалог.
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29.06.2023 20:27 Відповісти
Загально відомо, що поляки дуже гонорова нація.
І в принципі, це не погано.
Поляків в Польщі 98%, вони ревності католики - 98%, польська мова - 100% в Польщі.
Вони мали славну історію - Річ Посполиту.
Першу демократичну конституцію в Європі, ітд.
Але не треба їм возвеличуватися за рахунок інших націй, зокрема за рахунок українців.
От просто їх запитати, ви хочете зараз чубитись з нами по історичних подіях, на потіху москалям?
Маю надію, що вони правильно відповідять, бо не дураки.
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29.06.2023 20:44 Відповісти
Вам есть смысл еще раз прочесть статью и особенно слова Дуды. И не надо будет задавать этого вопроса.
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29.06.2023 20:51 Відповісти
Брехня, перша конституція у Європі була написана Пилипом Орликом. Поляків у польщі 98% просто фізично не може бути, бо одних етнічних українців там не менше 10%, а ще є білоруси, литовці, німці та інші.
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30.06.2023 06:28 Відповісти
а з ким вести діало? з кацапами, які не один десяток мільйонів українців заморили голодом і репресіями чекістів?
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29.06.2023 20:45 Відповісти
Не було б УПА, була б інша партизанська організація. Справа в тому, що це було передусім антипольське збройне формування, а Бандера був антипольським політиком і поляки на це звертають увагу.
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30.06.2023 03:17 Відповісти
Росія постійно сіяла міжнаціональну ворожнечу між українцями та поляками.
Так була така трагічна сторінка у нашій історії, але це не привід псувати стосунки з сусідами. А тепер давайте згадаємо хоча б те що кацапські підери вбили в Маріуполі за скромними підрахунками більше 20 000 цивільних. ****** гниди і рак планети -це росія.
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29.06.2023 20:23 Відповісти
***, як мене вже ******* поляки зі своєю "волинською різаниною" і ненавистю до УПА і Бандери! Я вже стільки з ними сперечався на цю тему і в фб, і в ютубі, я їм факти, документи, а їм **** як пороблено. Замість того аби надати документальні факти, вони як зомбі парять свої "100 тис жертв поляків від рук українських націоналістів". я взагалі не бачу сенсу з ними обговорювати цю тему. Хай ідуть нахєр. Дебіли.
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29.06.2023 20:23 Відповісти
Це краще чим 9 мая, дєди насіловалі/убівалі, можем повторіть.
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29.06.2023 20:30 Відповісти
********, вот специально для таких как ты написано:

"Тему Волынской трагедии в прошлые годы и сейчас активно использует российская пропаганда, чтобы поссорить Украину и Польшу."

В твоем случае, со всеми твоими "*******, суки, зомби, идут наху, дебилы", сраиськая пропаганда свою задачу выполнила.
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29.06.2023 20:54 Відповісти
польське шовіністичне лайно, моя дружина і діти в нормальній країні, а не в у твоїй сраній расистській гівнокраїні. У вас клятих імперських виродків проблеми з усіма сусідами, а не тільки з українцями - Німеччина, Литва, Білорусь і тд. І тут питання зовсім не в УПА, які ******* вас клятих окупантів на нашій святій українській землі, а у вас самих - клятих нацистах які дружили спочатку з гітлером, а після війни - з кремлем. Так що іди у дупу, тварина.
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30.06.2023 06:08 Відповісти
В Європі, та й не тільки, нема країн, які абсолютно безневинні перед сусідами - так повелось з давніх давен, що суперечки завжди вирішувались силою, і правий був той, хто має більшу силу!

Щоби зупинити це, і були прийняті Заключний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінські угоди від 1975 року), які декларували нерушимість кордонів між державами, і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314 резолюція ООН 3314 , яка визначила що треба вважати агресією, і що жодні аргументація не може слугувати підставою і виправдвнням агресії! Отже, світ завдяки цьому став цивілізованішим.

І тільки Московія залишилась у своєму розвитку на рівні Середньовіччя, і досі вважає що хто сильний, той і правий.

Всі інші країни всі суперечливі моменти історії вирішують мирно, і задля того, аби такі момкенти більше ніколи не виникали між країнами!
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29.06.2023 20:24 Відповісти
Принцип імперій і червоної і коричневої -розділяй і володарюй !
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29.06.2023 20:26 Відповісти
А вбивства армією крайовою українців ?! Це теж геноцид українців!
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29.06.2023 20:29 Відповісти
А Павлокома ?! А операція Вісла ?!
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29.06.2023 20:31 Відповісти
Мені якось один незазомбований поляк казав, що коли у Польщі загострюється питання пов'язане з волинською різаниною - це значить скоро вибори.
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29.06.2023 20:35 Відповісти
В нас також відволікають старими гучними справами
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29.06.2023 20:40 Відповісти
Совіти робили провокації і ропалювали варожнечу.
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29.06.2023 20:36 Відповісти
Все-таки "не маючих розуміння попередників нинішньої української влади" згадав, лях лукавий... Почав би уже з того, що чинила польська окупаційна влада на українських землях Волині в 40-ві роки. Сиділи б ляхи вдома - то і не було б "Волинської трагедії"...
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29.06.2023 20:36 Відповісти
Дуда не "лукавый лях", а президент одного из наиболее близких союзников в тяжелейшей войне Украины за свое выживание. Когда уже до вас, ********* дойдет, что не время сейчас кому-либо, и Польше в первую очередь, претензии предъявлять ((((
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29.06.2023 20:58 Відповісти
"Довбойоб", буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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30.06.2023 05:45 Відповісти
Національною гідністю не торгують, навіть у "важкій війні". Але таким як ти кацапоязиким під імпортним стягом не дотяпати, що таке н а ц і о н а л ь н а г і д н і с т ь.
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30.06.2023 19:09 Відповісти
У поляків завжди хтось винний окрім них самих, причетність до Холокосту поляків у Польщі теж не принято підіймати на поверхню .....
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29.06.2023 21:42 Відповісти
«Як зазначив Дуда, зараз польська сторона вже може проводити пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому.»

Саме зараз, попри військові дії та ракетні обстріли всієї території країни? Інакше як історичними мародерами «шукачів доказів польської інтерпретації правди» назвати неможливо. І доречі, впевнений, вони навіть не згадають про операцію «Вісла». Така вона вибіркова історична памʼять.
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29.06.2023 20:38 Відповісти
це все дурниця і бред (І при чому тут операція «Вісла»?)
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30.06.2023 02:52 Відповісти
Операція вісла - це спільний злочин поляків і совєтів щодо українського народу. Чому поляки не вибачаються за цей злочин?
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30.06.2023 06:25 Відповісти
Воно подоляцький бот, чи лахтинський.
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02.07.2023 01:22 Відповісти
а польську операцію "Вісла" з депортації та геноциду українців теж разом?
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29.06.2023 20:38 Відповісти
jest to pomnik głównego sprawcy ludobójstwa Ukraińców w Polsce, zabójcy generała brygady Stefana Mossory (Warszawa)

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29.06.2023 23:43 Відповісти
Ты не поляк, а ******* с расистким говном в голове. Я написал ро русски, потому ты на стороне российской империи. И тебе не нужен польский язык. Валяй в рашку любимую.
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30.06.2023 02:04 Відповісти
Так бреше кацап Leon - цей пам'ятник зображує польського генерала, вбитого німцями в концтаборі Заксенхаузен у серпні 1944 року.
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30.06.2023 03:41 Відповісти
У Заксенгаузені, доречі, сидів і Провідник ОУН Степан Бандера.
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30.06.2023 19:03 Відповісти
Важливо щоб це було як каже Дуда "взаємовибачення",а не односторонній жест з нашої сторони.
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29.06.2023 21:03 Відповісти
За пацифікацію,армію Крайову,операцію Вісла ітд.
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29.06.2023 23:54 Відповісти
Пиши по-русски, чужак, любитель русского мира.
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30.06.2023 02:06 Відповісти


Наша пісня гарна, нова... "Волинська різанина", бачите... А може пан Дуда пояснити, що поляки взагалі робили на Волині? Тобто, як вони там опинилися в такій кількості.

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29.06.2023 21:25 Відповісти
Руснявый ******. Поляки пришли поздно.
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30.06.2023 02:07 Відповісти
Брехня, під час правління гітлерівського друга - пілсудського, на українські землі почали масово завозити поляків для етнічного знищення українських сел. Той же Перемишль і села навколо нього завжди були українськими. Те саме стосується багатьох інших регіонів які зараз під польщею.
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30.06.2023 06:23 Відповісти
Настя, ти ідіотка. ляхи самі нагнітають антиукраїнську істерію на державному рівні, прямо зараз під час війни.
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30.06.2023 06:10 Відповісти
Дуда зазначив, що під час візиту до Києва він обговорював питання складної історії з Президентом України Володимиром Зеленським Джерело:

О ДА, МАЛОРОС ДУЖЕ ГАРНО ЗНАЄ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ І ВІДСТОЮЄ ІЇ ІНТЕРЕСИ
Поляки гнойовики, знову суки користуючись моментом принижують Україну.
Яка "Волинська трагедія" ідіоти - це відповідь УПА на польский нацизм на землях України.
Замість того щоб все забути і зарити сокиру, поляки ідіоти підігрують кремлю і його пропаганді.
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29.06.2023 21:39 Відповісти
Усім, хто і досі хоче пред'являти претензії до поляків подіям 80-річної давнини раджу ще раз прочитати, що сказав Дуда.
Волинська трагедія затіяна німцями і кацапами, вигідна була лише Гітлеру і Сталіну.
Гинули як поляки так і українці. І винні були з усіх сторін. Ми знаємо, що більше винна АК, поляки думають по своєму. Але і ми і вони знають, що головні винуватці Йоська й Адік.
А от розпалювати ненависть між союзниками зараз вигідно лише *****.
І ті, хто грають кацапам на руку, або прямі його прибічники або просто корисні ідіоти.
Є такі як в Україні так і в Польщі. Справа не в гонорі, а в виживанні націй і держав, як України, так і Польщі.
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29.06.2023 21:45 Відповісти
А я раджу увімкнути здоровий глузд, і зрозуміти тодішню політику Польщі. І ось якраз тут москвини ні до чого. Не варто їх робити відбувайлами, там, де цього робити не варто. Просто заради справедливості. Польща між двома війнами 20 сторіччя -- типова імперія з жорстокими манерами поведінки. Нехай би Дуда наважився -- та сказав про це. Але де там. Бідолахи... жертви... Аж смішно. Кричать усі про німецькі концтабори. А "Береза Картузька" -- це що? І головне -- для кого?
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29.06.2023 22:52 Відповісти
Задовбали уже! Московини ні до чого? Сталін і Гітлер нє прічом?
Що не подобається? Може вони ще й Польщу не ділили і війну не починали в 39-му?
Німці з кацапами війну затіяли а винні українці й поляки?
Не було б Йоськи і Адіка - не було б десятків мільйонів жертв по всьому світу.
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30.06.2023 00:25 Відповісти
Ти взагалі не вчив історію 20ст, особливо Західноукраїнських земель, що були під польською окупацією. Почитай, що творила клята пілсудщина у 20-30-ті роки на наших землях.
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30.06.2023 06:20 Відповісти
"це показує якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння всієї справи, ніж її попередники кілька років тому".

Цікаво те, що Дуда і Порошенко терпіти один одного не могли. При цьому Порошенко дружив із ліваком Туском, який сильно підігравав хуьлу.
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29.06.2023 21:49 Відповісти
да, тема не из приятных, но, поднимать ее осторожно нужно, чтобы отсеялась вся шелуха, осталась только одна правда, и чтобы она постепенно "выгорела в пепел", и была похоронена в истории.
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29.06.2023 22:01 Відповісти
Треба визнати трагедію минулого як помилками та рухатися далі, розвиватися як цивілізовані країни.
Зараз ворог у Польщі та України один - Рашиська *********.
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29.06.2023 23:09 Відповісти
Проблема у тому, що поляки НІКОЛИ не визнавали свої злочини щодо цивільних українців у 30-40-роки. Ніколи не вибачалися за ці злочини. Я багато перечитав польської літератури з цієї теми, і ви завжди сприймали вбивство понад 30 тис українських дітей, жінок, стариків, цивільних чоловіків - як адекватну відповідь опір Української Повстанської Армії польській окупації. Так що іди нахєр - не тобі вирішувати кому бути героями в Україні.
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30.06.2023 06:16 Відповісти
А звертання "пані, пане" - до українців це ж теж мабуть з польської. Наче в нас не було панів з українців.
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29.06.2023 23:47 Відповісти
Слова "пан" появилось давно в белорусском, украинском языках. 500 лет назад.. Это обычное обращение вместо советского "товарищ".
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30.06.2023 02:10 Відповісти
Скорее вместо "господин". Не очень люблю дискутировать на подобные темы, так как открыть гугл - много разных версий и опять же споров. Может, это и украинское слово, но мои бабушки (точнее прабабушки) слово пані не употребляли. Чернигов, украинская глубинка...Не слышала от бабуль это слово. Но не спорю. Просто интересно изучать историю.
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30.06.2023 03:33 Відповісти
Понятно, что у многого уже концы не найдешь. И версии и мнения - кто на что горазд. Но интересно. Украинский похож все равно с польским. И не столько даже лексическим составом, как произношением. Именно произношением. Издалека, когда слов не слышно, а доносятся лишь звуки, - можно легко с польским спутать. Именно с польским. Не с русским.
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30.06.2023 03:37 Відповісти
У меня недавно такое тут было, в Германии. Слышу речь. Возле школы. Думаю - о, наши украинцы! Подхожу - прислушиваюсь - нет, это польский. Другой язык. Но издалека произношение очень схоже с украинским. Выговор слов, интонация, произношение.
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30.06.2023 03:41 Відповісти
Відповідальність за всі злочини на окупованих українських територіях несуть окупанти. На той час це московія, Німеччина і Польща.
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30.06.2023 06:07 Відповісти
Зате українська сторона не "може проводити пошуково-ексгумаційні роботи" українських жертв у Закерзонні (українські землі, які сталін віддав полякам). Вже було одне куЧМО, яке вибачалося перед поляками, а вони поблажливо прийняли вибачення (2003 рік).
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30.06.2023 09:04 Відповісти
 
 