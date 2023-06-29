Підозрюваного у хабарництві голову Тернопільської облради Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн

За голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого НАБУ підозрює у хабарництві, вже внесли заставу у розмірі 805 тис. грн і його звільнили з-під варти.

Про те, що Головко вже перебуває на волі, повідомив один з його адвокатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Після внесення застави Головко зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Також посадовець не повинен залишати межі Тернополя, з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду. Також не спілкуватися з фігурантами справи.

Під вартою залишаються ще два заступники начальника Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук. Чи внесли за них заставу, наразі не відомо.

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Нагадаємо, 26 червня САП повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці мають змогу сплатити грошову заставу або ж перебуватимуть під арештом. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень.

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