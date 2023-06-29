Підозрюваного у хабарництві голову Тернопільської облради Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн
За голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого НАБУ підозрює у хабарництві, вже внесли заставу у розмірі 805 тис. грн і його звільнили з-під варти.
Про те, що Головко вже перебуває на волі, повідомив один з його адвокатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Після внесення застави Головко зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Також посадовець не повинен залишати межі Тернополя, з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду. Також не спілкуватися з фігурантами справи.
Під вартою залишаються ще два заступники начальника Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук. Чи внесли за них заставу, наразі не відомо.
Нагадаємо, 26 червня САП повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці мають змогу сплатити грошову заставу або ж перебуватимуть під арештом. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень.
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Укрфїна - це "Поле чудес"...
Можете забути про ЄС
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Скоро з листом від "неназванної силової структури" перетне кордон
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Засудять заочно і відсидить заочно
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Тому ми і не в НАТІ, бо крадуть і брешутьпархаті…
В теперішній час, коли десятки українців гинуть кожен день, я ненавиджу корупціонерів в десятки разів більше ніж росіян. Ці підери збагачуються на крові, поки гине цвіт нації 😡
Та ж сама реакція на віллу воєнкома з Одеси, нуу давайте його звільнимо і усе 😡
****, за таке конфіскація майна, воєнкома на передок окопи рити , а міністра оборони у відставку, просто ******* уже, немає сил терпіти це ********. 🤬
Не буде здивування, якщо він найближчим часом вирішить чкурнути за кордон і в нього це вийде. А перед цим видасть довіреність якомусь з родичів для переоформлення нерухомого майна на інших родичів, допоки до слідства дійде, що на все його майно і його родини потрібно накласти арешт.
От такі на Тернопіллі депутати - одні, як Барна, гинуть в бою при штурмі ворожих позицій, а є молоді та ранні корупціонери, що ловлять момент, щоби збагатитись по максимуму й потім здриснути в теплі краї.
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."
"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."
І шо ? Отак буде і з "справою Головка".
лучшая работа в мірє
Зрадник зраднику, корупціонер корупціонеру не ворог, кармани не вичистить, на нари не запроторить.
Відпустить щє Тандира для більшого "задоволення".
За $50 тис доларів депутат обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції і порішати питання через суд. СБУ задокументувала отримання коштів.
Сьогодні ж вночі СБУ, ОГП та ДБР прийшли до Сергія Алєксєєва в гості. Йому вручили підозру за ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).
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Павло Нусс:
Голову Тернопільської облради затримано на хабарі.
На гарячому затримали голову облради, екс-нардепа від Свободи Михайла Головка та двох заступників голови ВЦА.
Викривач корупції - бізнесмен і волонтер, з якого качали гроші, щоб закрити акт виконаних робіт на роботи, які виконало його підприємство для Тернопільської обласної ради.
Чи буде заява партії Свобода та партії Слуга народу?
А, ну і до слова: 2018 році Михайло Головко збирав підписи за імпічмент президента Порошенка. Найбільше тоді його обурювала нібито "корупція в оточенні" глави держави.
Час все розставив по місцях.