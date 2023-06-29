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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Підозрюваного у хабарництві голову Тернопільської облради Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн

головко

За голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого НАБУ підозрює у хабарництві, вже внесли заставу у розмірі 805 тис. грн і його звільнили з-під варти.

Про те, що Головко вже перебуває на волі, повідомив один з його адвокатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Після внесення застави Головко зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Також посадовець не повинен залишати межі Тернополя, з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду. Також не спілкуватися з фігурантами справи.

Під вартою залишаються ще два заступники начальника Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук. Чи внесли за них заставу, наразі не відомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голову Тернопільської облради Головка та двох його замів затримано за підозрою в одержанні 1,8 млн грн хабаря - НАБУ (оновлено). ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 червня САП повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці мають змогу сплатити грошову заставу або ж перебуватимуть під арештом. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень.

Читайте: Антикорупційний суд арештував голову Тернопільської облради Головка з можливістю внесення 805 тис. грн застави

Автор: 

хабар (4727) Головко Михайло (18) Тернопільська область (600)


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Топ коментарі
+22
пішов готуватися до вступу у Євросоюз, а тим часом Одеський воєнком готується до вступу в НАТО
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29.06.2023 20:27
+20
Треба вже вводити хабарну економіку - тільки цей вид потужно росте, при цьому інші економіки види жалюгідно жевріють.
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29.06.2023 20:22
+19
Хабарників і посадовців корупціонерів під заставу випускати ні в якому разі не можна! Це дає їм можливість знищувати докази, впливати на свідків і тікати від правосуддя. Ці злочини за воєнного часу мають розглядатися як "злочини проти держави", а злочинці мають бути суворо ізольовані протягом слідства. Закони явно писали хабарники та корупціонери "під себе". Це потрібно змінити!
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29.06.2023 20:35
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Треба вже вводити хабарну економіку - тільки цей вид потужно росте, при цьому інші економіки види жалюгідно жевріють.
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29.06.2023 20:22 Відповісти
Щоб було зрозуміло по простому - гандон вкрав 5 кг мяса, а відпустили за 2 кг.
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29.06.2023 21:06 Відповісти
Зрозуміло вже давно , а тих , хто грабує мілліарди під час війни в МО не рухають зовсім
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30.06.2023 08:58 Відповісти
хай нажереться тим мясом! Проблема не в тому...Я ,наприклад, з "Свободою" завязав ще в 2009,чи 2010 році... тягнибок@ спаплюжив національну ідею.
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30.06.2023 12:52 Відповісти
---
Укрфїна - це "Поле чудес"...

Можете забути про ЄС
...
Скоро з листом від "неназванної силової структури" перетне кордон
..
Засудять заочно і відсидить заочно
...
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29.06.2023 22:48 Відповісти
Спижженим поділився...
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29.06.2023 20:22 Відповісти
Головка від чого?
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29.06.2023 20:23 Відповісти
Саме так.
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29.06.2023 21:37 Відповісти
Ну шо, пора гінця з чумаданом долярів в Київ відправляти )))
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29.06.2023 20:27 Відповісти
А кошелька нет....
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29.06.2023 20:33 Відповісти
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина! Нету!(с)
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29.06.2023 20:46 Відповісти
Иди-иди, у нищих слуг нет....
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29.06.2023 21:32 Відповісти
пішов готуватися до вступу у Євросоюз, а тим часом Одеський воєнком готується до вступу в НАТО
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29.06.2023 20:27 Відповісти
Та він вже мабуть вступив, с таким то інвестуванням.
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29.06.2023 20:38 Відповісти
Насосав?
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29.06.2023 20:29 Відповісти
Одна буква лишня.
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29.06.2023 21:39 Відповісти
Хабарників і посадовців корупціонерів під заставу випускати ні в якому разі не можна! Це дає їм можливість знищувати докази, впливати на свідків і тікати від правосуддя. Ці злочини за воєнного часу мають розглядатися як "злочини проти держави", а злочинці мають бути суворо ізольовані протягом слідства. Закони явно писали хабарники та корупціонери "під себе". Це потрібно змінити!
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29.06.2023 20:35 Відповісти
Так, але хабарники та корупціонери в нинішній Раді не будуть змінювати написане «колегами»…
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30.06.2023 09:19 Відповісти
Та цьому пройдисвіту, на 24 серпня ще і Героя України вручать!!!
Тому ми і не в НАТІ, бо крадуть і брешутьпархаті…
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29.06.2023 20:39 Відповісти
опять? да...шо же это такое...только охранника выпустили...теперь этого
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29.06.2023 20:43 Відповісти
ЧомуминевЄСіневНАТО?
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29.06.2023 20:46 Відповісти
Нужно ввести цыфровую гривну шобы не была карупцыи, да гребаная шавурма? Зе-мрази переплюнули всех корупционеров в кубе, а то и в квадралионе. Ох когда начнется кровавый Майдан, кишки прямые из жоп будут намотаны на палю!!!
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29.06.2023 21:00 Відповісти
В урну вас будут кидать, это да, но будут поливать бензином цена которого с первого июля подымется на 20% но и спичку кто-то поднесет люстрируют и кастрируют. А данилу гетманца ждет личный котел в серной кислоте
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29.06.2023 21:01 Відповісти
Шоб отетого урода осталось ДНК только ввиде полюций на простыне когда он в бане шлюху сношал за деньги хозяев нарота
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29.06.2023 21:02 Відповісти
факти можна? чи лиш попукати в муку?
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30.06.2023 01:39 Відповісти
Угу, і запис у церковній книзі православної церкви також підробив.
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30.06.2023 08:38 Відповісти
правильно, теперь он занесет всем, кому надо и все будет окей
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29.06.2023 21:05 Відповісти
Знаю випадок, коли злодія, який вкрав велосипед за кілька тисяч гривень посадили в тюрму на 5 років, а тут корупція в промислових масштабах, крадуть мільйонами, беруть відпускають, і спускають справу на гальма.
В теперішній час, коли десятки українців гинуть кожен день, я ненавиджу корупціонерів в десятки разів більше ніж росіян. Ці підери збагачуються на крові, поки гине цвіт нації 😡
Та ж сама реакція на віллу воєнкома з Одеси, нуу давайте його звільнимо і усе 😡
****, за таке конфіскація майна, воєнкома на передок окопи рити , а міністра оборони у відставку, просто ******* уже, немає сил терпіти це ********. 🤬
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29.06.2023 21:16 Відповісти
20 тисяч євро застави для хабарника такого рівня, як голова облради, це неадекватна сума. Тому він так швидко її заплатив і вийшов з сізо.
Не буде здивування, якщо він найближчим часом вирішить чкурнути за кордон і в нього це вийде. А перед цим видасть довіреність якомусь з родичів для переоформлення нерухомого майна на інших родичів, допоки до слідства дійде, що на все його майно і його родини потрібно накласти арешт.
От такі на Тернопіллі депутати - одні, як Барна, гинуть в бою при штурмі ворожих позицій, а є молоді та ранні корупціонери, що ловлять момент, щоби збагатитись по максимуму й потім здриснути в теплі краї.
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29.06.2023 21:17 Відповісти
Та до слідства це дуже добре доходить, не повні ж ідіоти туди залізли. Проблема в тому що саме слідство та/або суд при слідстві мало чим відрізняється від того злочинця
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30.06.2023 01:12 Відповісти
як випускали гопника то, хоч хтось попросив у ньoго вибачення чи знову поступили по хамськи??
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29.06.2023 21:28 Відповісти
вибачитися не забули?
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29.06.2023 21:36 Відповісти
Дякую сказали?
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29.06.2023 21:40 Відповісти
Нагадаю Вам дещо.
"12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка."

"Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета)."

І шо ? Отак буде і з "справою Головка".
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29.06.2023 21:45 Відповісти
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29.06.2023 21:45 Відповісти
Я дуже радий за цього хлопця!!! Я б йому ще й грошей із бюджету насипав, мішка два чи три. Хай людина собі має!👍
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29.06.2023 22:03 Відповісти
Ніяких застав не повинно бути в принципі.
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29.06.2023 22:24 Відповісти
Ця Головка так на Порошенка батон крошила за корупцію. Ми то все пам'ятаємо. років на 10 треба садити перевертня в вишиванці.
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29.06.2023 23:19 Відповісти
норм схема: вкрав, відкупився, заникав решту і втік на гаваї

лучшая работа в мірє
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30.06.2023 00:32 Відповісти
Гаваї далеко, на Мальдіви краще

Зрадник зраднику, корупціонер корупціонеру не ворог, кармани не вичистить, на нари не запроторить.
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30.06.2023 01:22 Відповісти
Шо за срач тут розвели ляпи... Спить в хаті до рішення суду місяць-два, а далі може і на нари, а може і ні. Слідство покаже.
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30.06.2023 00:43 Відповісти
Це знущання над страною ті її людьми.
Відпустить щє Тандира для більшого "задоволення".
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30.06.2023 07:00 Відповісти
Тут хоча правосуддя намагаються симулювати, а мародера рєзнікова навіть не помічають
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30.06.2023 09:19 Відповісти
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30.06.2023 09:42 Відповісти
СБУ викрила депутата ЄС Алєксєєва на шахрайстві - в нього пройшли обшуки

За $50 тис доларів депутат обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції і порішати питання через суд. СБУ задокументувала отримання коштів.

Сьогодні ж вночі СБУ, ОГП та ДБР прийшли до Сергія Алєксєєва в гості. Йому вручили підозру за ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

https://t.me/operativnoZSU
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30.06.2023 10:12 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Павло Нусс:
Голову Тернопільської облради затримано на хабарі.
На гарячому затримали голову облради, екс-нардепа від Свободи Михайла Головка та двох заступників голови ВЦА.
Викривач корупції - бізнесмен і волонтер, з якого качали гроші, щоб закрити акт виконаних робіт на роботи, які виконало його підприємство для Тернопільської обласної ради.
Чи буде заява партії Свобода та партії Слуга народу?
А, ну і до слова: 2018 році Михайло Головко збирав підписи за імпічмент президента Порошенка. Найбільше тоді його обурювала нібито "корупція в оточенні" глави держави.
Час все розставив по місцях.
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30.06.2023 10:24 Відповісти
За хабар в два з половиною ляма застава 800 тисяч?
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30.06.2023 10:29 Відповісти
Ой, як гарно бути хабарником на державній службі: крадеш собі спокійно, а коли зловили-віддав частину з "нажитого тяжкою працею" і знову на свободі. А ось якби простий тудівник щось вкрав ну, наприклад, велосипед в того самого Головка, то де йому взяти 800 тис. щоб вийти під заставу.
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30.06.2023 10:38 Відповісти
А в нього 1 закордонний? Вже завтра не буде в Україні.
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30.06.2023 11:03 Відповісти
А хто "двадцятку" відкашляв ? Тягнибакс ?
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30.06.2023 11:14 Відповісти
Я і хабар? Та ви що? Нам Зеля не велить хабарничати...
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30.06.2023 11:20 Відповісти
ХАХАХАХАХ кто бы сомневался. Не удивляйтесь если и наводчика по Крамоторску выпустя "под залог"
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30.06.2023 11:47 Відповісти
ну цей гандон попався --- а скильки вован тихенько вже позвильняв по областях та районах таких крис коло корита , штук мабуть двадцять ??? то это уже бизнес на крови , или еще нет ??? не дуже хоче вова в вильнюс , а может и правда не надо --- будут снова мордой в нашу коррупцию тыкать на вопрос почему мы до сих пор не в НАТО
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30.06.2023 12:46 Відповісти
щодня нова зашкварна корупційна новина.... чи вистачить української крові змити всю цю гидоту? мабудь що ні, кращі сини віддали вже своє життя ,але толку немає і перспективи ніякі... не бачити нам ні нато ні ЄЕС, будемо сірою зоною -буфером з "ознаками демократії " ще багато років. тотальна корупція говорить що всі живуть останнім днем і "гори воно все синім пламенем "
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30.06.2023 12:56 Відповісти
 
 