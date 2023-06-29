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Новини Допомога Україні
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Мешканці підтоплених територій почали отримувати фінансову допомогу від ООН, - Мінреінтеграції

гес,каховська

Постраждалі від підриву росіянами Каховської ГЕС почали отримувати фінансову допомогу від ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграції.

Зокрема, фінансову допомогу вже почали отримувати мешканці Миколаївщини.

"За 29 червня одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції (МОМ) виплатили на загальну суму 105 600 гривень", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Південна Корея надасть постраждалим від підриву Каховської ГЕС допомоги на $1 млн

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що, якщо з боку європейських лідерів і країн не буде потужної реакції на злочин РФ на Каховській ГЕС, це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС.

ООН (3369) гуманітарна допомога (1002) Міністерство реінтеграції (500) Каховська ГЕС (567)


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на загальну суму 105 600 гривень

щедро однако. какой потужный ООН
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29.06.2023 21:47 Відповісти
Пiдпитий Макаркi, Якщо не треба - вiддай кому треба
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29.06.2023 22:00 Відповісти
******* стыд. Лучше б такие новости вообще не показывали даже
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29.06.2023 21:53 Відповісти
нiчого собi.
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29.06.2023 21:58 Відповісти
Вам не стыдно об этом писать ,это 16 человек ,в день по 16 человек за год получат может все ,а где наше правительство ,где его помощь ,ах да зе и его шобло это не касается
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29.06.2023 22:21 Відповісти
 
 