Мешканці підтоплених територій почали отримувати фінансову допомогу від ООН, - Мінреінтеграції

Постраждалі від підриву росіянами Каховської ГЕС почали отримувати фінансову допомогу від ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграції.

Зокрема, фінансову допомогу вже почали отримувати мешканці Миколаївщини.

"За 29 червня одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції (МОМ) виплатили на загальну суму 105 600 гривень", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Південна Корея надасть постраждалим від підриву Каховської ГЕС допомоги на $1 млн

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що, якщо з боку європейських лідерів і країн не буде потужної реакції на злочин РФ на Каховській ГЕС, це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС.