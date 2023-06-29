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Мешканці підтоплених територій почали отримувати фінансову допомогу від ООН, - Мінреінтеграції
Постраждалі від підриву росіянами Каховської ГЕС почали отримувати фінансову допомогу від ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграції.
Зокрема, фінансову допомогу вже почали отримувати мешканці Миколаївщини.
"За 29 червня одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції (МОМ) виплатили на загальну суму 105 600 гривень", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що, якщо з боку європейських лідерів і країн не буде потужної реакції на злочин РФ на Каховській ГЕС, це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС.
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щедро однако. какой потужный ООН