Україна забезпечує себе "певним обсягом" зброї власного виробництва, - Данілов
Україна забезпечує себе "певним обсягом" зброї власного виробництва, але цього "менше, ніж хотілося б".
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми забезпечуємо себе певним обсягом продукції, але це не так багато, як хотілося б з урахуванням того, що ворог великий, підступний і має величезну кількість зброї після СРСР", – зазначив він.
Данілов стверджує, робота йде максимально активно.
"Підприємства ВПК набирають обертів. Але протягом тривалого часу ця галузь не була в пріоритеті, то не так просто це все зараз повертати. Що стосується нашої ракетної програми, програми боєприпасів, виробництва бойових дронів, це зрушилось з мертвої точки", – наголосив Данілов.
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A от цього взагалі НЕ треба було казати, бо це ганьба!
Він розуміе що він каже?
Наші ,по крадійству в ВПК Рашку обставлять на сто очок вперед.
А коли це зелені заробляти намагалися?
А тепер - дайте хоч шось.
Дуже дякуемо за ваше рішення ( після початку війни 2014) за відмову від літаків F-16, які тоді пропонувала Україні Канада.
Ваш аргумент що це нам зараз за рано, та що ми ще не готові був дуже далекоглядний.
- Не волнуйтесь, доктор Джонс: ковчег будет внимательно изучен соответствующими специалистами высокой квалификации.
- Кем?
- Соответствующим специалистами. Высокой квалификации!
(хф "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега")
А цікаво : А хто на цю "мертву точку" загнав ракетні програми та ін?... І пан Данілов тут не при чому?
Тільки Юлечку не читайте!
Вона зараз працюе у полях. З народом. В Дубаї.
Та і прихильників у неі нацьому сайті багато.
5 танкоремонтних заводів та колгосп ім.Малишева?
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною." (Газета "Голос України).
Але це ж саме він за три роки з 2019 приймаючи бюджети України , виділив на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ракети і ППО - нуль !