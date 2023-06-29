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Україна забезпечує себе "певним обсягом" зброї власного виробництва, - Данілов

данілов

Україна забезпечує себе "певним обсягом" зброї власного виробництва, але цього "менше, ніж хотілося б".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Ми забезпечуємо себе певним обсягом продукції, але це не так багато, як хотілося б з урахуванням того, що ворог великий, підступний і має величезну кількість зброї після СРСР", – зазначив він.

Данілов стверджує, робота йде максимально активно.

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"Підприємства ВПК набирають обертів. Але протягом тривалого часу ця галузь не була в пріоритеті, то не так просто це все зараз повертати. Що стосується нашої ракетної програми, програми боєприпасів, виробництва бойових дронів, це зрушилось з мертвої точки", – наголосив Данілов.

Данілов Олексій (1259) українська зброя (182)


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Топ коментарі
+27
С*ука зелена, ракетна програма рухалася поки ви її не заморозили! А тепер воно розповідає про ''рухи з мертвої точки''!
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29.06.2023 22:00
+19
Авжеж, в пріоритеті був асфальт-там легко можна красти!
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29.06.2023 21:57
+11
чим? за 10 років навіть патронного заводу не збудували
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29.06.2023 22:00
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А дронiв особливо "менше, ніж хотілося б".
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29.06.2023 21:56 Відповісти
Підтверджую-хіба ми такі сракожопі, що дрони не можемо выпускать? Щоб не в подвалі, а державно? Аж бісить!
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29.06.2023 22:17 Відповісти
"Предприятия ВПК набирают обороты. Но в течение длительного времени эта отрасль не была в приоритете, поэтому не так просто это все сейчас возвращать. Что касается нашей ракетной программы, программы боеприпасов, производства боевых дронов, это сдвинулось с мертвой точки", - подчеркнул Данилов."

A от цього взагалі НЕ треба було казати, бо це ганьба!

Він розуміе що він каже?
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29.06.2023 22:27 Відповісти
Авжеж, в пріоритеті був асфальт-там легко можна красти!
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29.06.2023 21:57 Відповісти
Ой ...а типу на зброї красти не можна..😂
Наші ,по крадійству в ВПК Рашку обставлять на сто очок вперед.
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30.06.2023 22:49 Відповісти
Певний обсяг може бути 0,00000000001 відсотка
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29.06.2023 21:58 Відповісти
Наша зброя-- це такии мізер - Данілов -- каися .
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29.06.2023 21:58 Відповісти
єто другое
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29.06.2023 22:12 Відповісти
Дурні, на зброї заробити можна було б набагато краще чим на будівництві.
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29.06.2023 21:59 Відповісти
Заробити - так, а вкрасти - ні!
А коли це зелені заробляти намагалися?
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30.06.2023 09:04 Відповісти
Суши сухарі, ****! Ти ж ще за півроку до війни чорну тужурку нап'ялив.
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29.06.2023 22:00 Відповісти
чим? за 10 років навіть патронного заводу не збудували
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29.06.2023 22:00 Відповісти
Ні разу не чув, щоб на фронті не вистачало патронів. Не вистачає снарядів, всіх типів беспілотників, всіх типів бронетехніки, гранатометів, мін, і взагалі, всього не вистачає, окрім патронів... Але такі, як ти, ще будуть 20 років вважати, що найважливіше для нас - це патронний завод
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29.06.2023 22:06 Відповісти
Але краще виготовляти самім, ніж шукати й клянчити по світу.
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29.06.2023 22:08 Відповісти
Майже 30 років продавали саму нову техніку. Не з складів. А знімали з бойових частин.
А тепер - дайте хоч шось.
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29.06.2023 22:29 Відповісти
зваісно що вигребли всі склади в країнах варшавського договору....якби не вони, то асфальтом закидували б...а таким як ти раджу зав*язувати з говномарафоном
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29.06.2023 22:13 Відповісти
Один чувачок колись вважав, що гроші краще потратити на дороги, ніж на армію. Зараз він вважає, що краще один танк, ніж 10 000 дешевих дронів-камікадзе. Другі ідіоти вважають, що краще сили і гроші потратити на патронний завод, ніж на виробництво дронів... Розплачуються за ці дурниці кровью і втраченими територіями
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29.06.2023 22:24 Відповісти
Наскільки я знаю, планований патронний завод повинен був випускати і снаряди і мини теж
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29.06.2023 22:48 Відповісти
дякую Богу що ти не ідіот та не втратиш нічого бо немає нічого взагалі
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29.06.2023 23:03 Відповісти
а я чув і бачив що наші бійці завжди шарять по розгрузкам вбитих орків в пошуках набитих патронами рожків. То мабуть я не в говномарафоні дивлюсь... тому таке
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29.06.2023 22:19 Відповісти
Добре що бачиш як шарять , а шарять тому , що кацапські патрони нового зразка мають більшу пробивну здатність .
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29.06.2023 23:02 Відповісти
С*ука зелена, ракетна програма рухалася поки ви її не заморозили! А тепер воно розповідає про ''рухи з мертвої точки''!
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29.06.2023 22:00 Відповісти
Это он про боевые барабаны,они хоть не китайские?
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29.06.2023 22:00 Відповісти
Завалили весь Оборонпром,твари зеленского
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29.06.2023 22:01 Відповісти
його вже прикрили з призначенням нового молодого дарування від зешобли
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29.06.2023 22:24 Відповісти
Пане секретар, давайте виробляти те, що нам дійсно потрібно
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29.06.2023 22:06 Відповісти
Брехун на брехуні.. Але в'юнкі, верткі, гнучкі, динамічні - як і пасує бути вужам на пательні.
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29.06.2023 22:07 Відповісти
мовчав би краще
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29.06.2023 22:08 Відповісти
Чекайте коли яйцекрад почне щось добре про данілова казати. Наприклад як він все ніяк не може цапськи активи арештувати.
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29.06.2023 22:08 Відповісти
Завдяки Пашинському робимо Стугни і таким, як він ще дещо. І ніхто не вибачився перед ним за те, що клювали з 2019 по 2022 рік.
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29.06.2023 22:10 Відповісти
Його активно клювали с 2014-го по завданням кацапів, оскільки він був одним из тих, хто очолив опір кацапам (Я б сказав, що він входив в першу десятку керівництва опором, разом з Турчиновим, Яценюком, Порошенком, Зоряном і Шкіряком... і, як не дивно, з Аваковим и Антоном Геращенко)
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29.06.2023 22:16 Відповісти
Вибачення « ворошіловському стрілку» із особистої зборі Сергію Пашінському:

Дуже дякуемо за ваше рішення ( після початку війни 2014) за відмову від літаків F-16, які тоді пропонувала Україні Канада.

Ваш аргумент що це нам зараз за рано, та що ми ще не готові був дуже далекоглядний.
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29.06.2023 23:54 Відповісти
Замість будувати власну українську зброю, слуги кремля закатували її в асфальт. Кожен метр асфальту "великого крадівництва", яке влаштували зе-мародери, оплачений життям та кров"ю українців. Тими дорогами слуги кремля мостили москалям шлях до їхньої мрії про "роззброєну Україну за трі дня"...
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29.06.2023 22:10 Відповісти
Барабанами та бойовим асфальтом?
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29.06.2023 22:11 Відповісти
"протягом тривалого часу ця галузь не була в пріоритеті "- зелені гниди самі собі пишите вирок.
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29.06.2023 22:16 Відповісти
тепер, коли успішний 31-річний керівник ледь живого заводу імені Малишева очолви весь Укроборонпром - справа точно піде, зброєю завалені будемо!
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29.06.2023 22:20 Відповісти
шось дуже старого знайшли. треба було 15 річного назначити
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29.06.2023 22:29 Відповісти
Хочеться більше? А де поділись 9 мільярдів? Тварь ти ЗЕлена
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29.06.2023 22:21 Відповісти
Уже даже вторая САУ Богдана в строю ( на шасси МАЗ,что интересно).
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29.06.2023 22:22 Відповісти
Та ну! Не вірю.
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29.06.2023 22:22 Відповісти
"певним обсягом"

- Не волнуйтесь, доктор Джонс: ковчег будет внимательно изучен соответствующими специалистами высокой квалификации.
- Кем?
- Соответствующим специалистами. Высокой квалификации!

(хф "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега")
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29.06.2023 22:23 Відповісти
певний обсяг це скільки? 50 відсотків? 3 відсотка? 0.000001 відсотка?....
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29.06.2023 22:28 Відповісти
"Зрушило з мертвої точки..."
А цікаво : А хто на цю "мертву точку" загнав ракетні програми та ін?... І пан Данілов тут не при чому?
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29.06.2023 22:28 Відповісти
СРСР і Україні залишив 3-й збройовий потенціал у світі. То де та зброя? Може пора вже спитати у кузьмуків , гриценків у Кучми, Тимошенко.
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29.06.2023 22:30 Відповісти
Ой!

Тільки Юлечку не читайте!

Вона зараз працюе у полях. З народом. В Дубаї.

Та і прихильників у неі нацьому сайті багато.
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30.06.2023 00:01 Відповісти
" Луч" не фінансується, а скільки танків виробляють- ремонтуюють
5 танкоремонтних заводів та колгосп ім.Малишева?
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29.06.2023 22:35 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 #НевідривнийКалендар 29 червня 2016 року у бою з російськими окупантами біля с.Луганське загинув Василь Сліпак "Міф" (1974-2016) - Герой України, оперний співак, соліст Паризької національної опери, вояк ДУК ПС.

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29.06.2023 22:50 Відповісти
Героям Слава та низькій поклон..
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30.06.2023 00:02 Відповісти
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29.06.2023 23:10 Відповісти
й тут цей зелений ублюдок ******* - ми нічим вже себе не забезпечуємо. просто нічим.
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29.06.2023 23:23 Відповісти
Господи! Вони що, живуть в якомусь другому Всесвіті???
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29.06.2023 23:31 Відповісти
После слов этого зоотехника,что долгле время впк был не в приоритете,хочется сразу зедать ему вопрос.А почему ты зедебил со своей шоблой еще не тюрьме по статье гос.измена? Ведь это вы 3 года просто уничтожали впк ,именно ты рассказывал что войны не будет и дороги дружбы от донбасса и крыма нам нужнее чем ракеты ,танки и другая техника!! Сегодня просто бенефис зедебилов.Один урожает НАТО ,другой рассказывает как сам и его руководители ,не готовились к войне и уничтожали ,почти возродившееся ВПК.
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30.06.2023 00:05 Відповісти
Виступ Стефанчука в Риксдагу Швеції , 23.05.2023 :
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною." (Газета "Голос України).

Але це ж саме він за три роки з 2019 приймаючи бюджети України , виділив на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ракети і ППО - нуль !
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30.06.2023 00:27 Відповісти
За 1,5 роки війни не зробити Грім 2 нові БТР 4 коохи ,пізабол знатний,срань зелена міни начали виробляти через рік війни уроди,жидка очередного на укроборонпром посаділі
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30.06.2023 01:04 Відповісти
Читая коменты удивляешься. Да хоть кто нибудь разговаривал с солдатом, что только с фронта вернулся? Или в госпитале находится? Может пора? Реальность совсем иная.
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30.06.2023 07:03 Відповісти
розширюйте виробництво і беріть мене до цеху виготовлення *********** на роботу
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30.06.2023 11:29 Відповісти
 
 