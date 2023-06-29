Україна забезпечує себе "певним обсягом" зброї власного виробництва, - Данілов

Україна забезпечує себе "певним обсягом" зброї власного виробництва, але цього "менше, ніж хотілося б".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми забезпечуємо себе певним обсягом продукції, але це не так багато, як хотілося б з урахуванням того, що ворог великий, підступний і має величезну кількість зброї після СРСР", – зазначив він.

Данілов стверджує, робота йде максимально активно.

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"Підприємства ВПК набирають обертів. Але протягом тривалого часу ця галузь не була в пріоритеті, то не так просто це все зараз повертати. Що стосується нашої ракетної програми, програми боєприпасів, виробництва бойових дронів, це зрушилось з мертвої точки", – наголосив Данілов.