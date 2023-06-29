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Новини
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Спецпредставник Ватикану зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою, на арешт якої видав ордер МКС

львова-бєлова,дзуппі

Спецпредставник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою. Ордер на її арешт видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

За словами Львової-Бєлової, вони обговорили гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей.

"Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні", – зазначила Львова-Бєлова.

Дивіться: Дитячий омбудсмен РФ Львова-Бєлова намагається виправдати викрадення українських дітей: "Я мати, і цим все сказано. Який я військовий злочинець?". ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

Ватикан (167) Львова-Бєлова Марія (16) Дзуппі Маттео (10)


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Топ коментарі
+23
Ноту в Ватикан і хай ці полупокери відповідають якого вони зустрічались з воєнною злочиницею.Нам в очі плюють, а ми дурня клеємо.Наших дітей викрадають ми знову дурня клеємо.Задовбало це вже
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29.06.2023 22:22
+18
А попы тоже любят деньги. И не важно, что на этих деньгах кровь Украинских детей.
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29.06.2023 22:19
+17
И полизал ей между ног. И извинился, что не долизал, потому что старенький. И попросил денежки из банка Ватикана не забирать и не переводить в банк Венесуэлы.
*****, конченые *****...
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29.06.2023 22:22
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А попы тоже любят деньги. И не важно, что на этих деньгах кровь Украинских детей.
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29.06.2023 22:19 Відповісти
Слуга Божий, накинь цій суці на головешку рясу і передай до Міжнародного трибуналу. Ця курва повинна сидіти на шконці разом з ху....лом і рештою кацапської мразоти.
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29.06.2023 22:20 Відповісти
"нет такого преступления на которое не пошёл бы ватикан, если это обещает ему хоть один цент прибыли" (к. маркс) )))
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29.06.2023 22:21 Відповісти
И полизал ей между ног. И извинился, что не долизал, потому что старенький. И попросил денежки из банка Ватикана не забирать и не переводить в банк Венесуэлы.
*****, конченые *****...
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29.06.2023 22:22 Відповісти
Ноту в Ватикан і хай ці полупокери відповідають якого вони зустрічались з воєнною злочиницею.Нам в очі плюють, а ми дурня клеємо.Наших дітей викрадають ми знову дурня клеємо.Задовбало це вже
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29.06.2023 22:22 Відповісти
Слуга слуги дьявола
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29.06.2023 22:27 Відповісти
Якби тема справді працювала, то екзорцист Ватикану був би доречнішим в цьому випадку.
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29.06.2023 22:28 Відповісти
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29.06.2023 22:29 Відповісти
Перед повішанням бонзів ІІІ Райху їх всіх відвідував спецпредставник Ватикану, чи протестантський пастор. Дехто з цих майбутніх трупів каявся і просив прощення. Дехто - ні. Але порядок візитів дотримувався чітко.
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29.06.2023 22:33 Відповісти
.
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29.06.2023 22:39 Відповісти
Релігійні піда..аси
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29.06.2023 22:40 Відповісти
Краще б повернув ХОЧА Б ОДНУ ДИТИНУ на Батьківщину.
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29.06.2023 22:42 Відповісти
Представители Ватикана в своем большинстве это педофилы. Зачем он с ней встречался?? Присматривает для Ватикана украденных украинских детей????
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29.06.2023 22:46 Відповісти
Мария и Маттео = 2 сапога лифчик. Оборотень в рясе ватиканский сепаратист и приблуда кацаспкая оккупантка - оба педофилы, любители чужих детей.
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29.06.2023 22:49 Відповісти
Фільм ʼХрещений батько ʼ усе пояснив
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29.06.2023 22:57 Відповісти
Здається для святих отців з Ватикану вибір між сумлінним служінням Богу та маніхейством за брудні гроші від лукавого не був занадто складним. Виключно за ради дітей.
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29.06.2023 22:58 Відповісти
🤮
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29.06.2023 23:00 Відповісти
дно
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29.06.2023 23:01 Відповісти
Ватикан и Люцифер. Найдите разницу
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29.06.2023 23:03 Відповісти
+ РПЦ і різниці ніякої
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29.06.2023 23:15 Відповісти
Исповедовалась надеюсь. А если серъезно - жесть, чем маштабней преступление, тем круче покровители
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29.06.2023 23:09 Відповісти
Злочинців в рясах у Ватикані хоч відбавляй, звісно до Кацапської РПЦ далеко, але ....
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29.06.2023 23:13 Відповісти
Через Ватикан йде процес легітимізації геноциду українського народу, зокрема викрадення, депортації та стирання української ідентичності українських дітей рашистами.
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29.06.2023 23:15 Відповісти
Це не представник престолу, а посланник Зла. Чомусь до України не їдуть, підтримати людей в тяжкі часи. А завтра Гундяя в дупу обцілуй.
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29.06.2023 23:17 Відповісти
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29.06.2023 23:19 Відповісти
Папа Пій 12-Папа Війни, а не Папа Гітлера.Причитати історію не з комуністичних джерел,релігія не дозволяє?
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29.06.2023 23:27 Відповісти
Бідне ти тупе чмо
В мене немає поваги до популістів яким аби перднути
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30.06.2023 03:20 Відповісти
20 липня 1933-Пій 11 підписує договір про співпрацю з Третім Рейхом.
1935-підписання расистські законів в Нюрнберзі нацистами.
1938-підисання расистських законів фашистами.
Людей вже поділено на сорти і почалися переслідування.
1936-Олімпіада в Берліні.
1938-Гітлер людина року за версією Tame.
А чоловік на фото твоєї художньої літератури це Євгеній Пачеллі,який стане Папою Пієм 12 тільки у 1939,коли всі договора вже попідписувані і суспільству є в сраці,що існує нижчий сорт людей.
Пій 12 був антикомуніст до мозку костей,тому нікчемні писаки мерзили його ім'я по смерті придумавши поганяло "Папа Гітлера" і чомусь стидливо замовчували факт операції "Rabbat", яка мала відбутися в кінці 1943,ціллю якої,мало бути викрадення Папи і перевезення його в Берлін.Після війни,коли італійське правління було в хаусі,Пій 12 переконав американців залишитися на території держави у ролі поліцейського і всі видатки по утримуванні американців взяв на себе Ватикан.
P.S.Тобі вислати список імен історичних журналістів,які повидавали книжки в ціну 30€ за штуку,в яких українці і росіяни це один народ,розділені моголами в 1240? Що росіяни будували Київ,а україці в той момент коровам хвости крутили?Якщо ти не вмієш відрізнити де історичний факт,а це авторська фантазія на замовлення зацікавленої особи,то хто тобі дохтор.
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30.06.2023 10:35 Відповісти
Для всього світу це Папа Гітлєра, а для тебе кацап це гарна людина
Пішов нах
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Я не кацап,рагулю ти,з п'ятами порепаними.Для цілого світу Пій 12-Папа Гітлера?Нещасне,крипта цього Папи знаходиться на самому вході в Соборі Св.Петра.Вона є декоровані гігантською бронзовою статуєю в образі Папи Пія 12 і, якщо ти подивитися на правий черевик цієї статуї,то ти побачиш,що він є майже повністю стертий,тому що існує легенда,що доторкнувшись до статуї власне цього Папи,людина дістає благословення на добро.Статуя висока і стоїть на високому постаменті, люди можуть дістати тільки цей черевик.Ти розумієш,скільки людей доторкнулося то цього бронзового черевика,щоб стерти його майже всього?Чому твою увагу не привернули листи Альберта Енштейна,Голли Мейєр і Мойше Шерета до Пія 12,якщо ти так любиш історичнв правду?Але,якщо ти хочеш,то сиди в своїй пропагандистський макулатурі,але за весь світ не розписуватися не треба.
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30.06.2023 12:01 Відповісти
існує легенда,що доторкнувшись до статуї власне цього Папи,людина дістає благословення

Чмо тупе, лікуй голову і не задвигай тут теорії Чумака і Кашпировського
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30.06.2023 12:06 Відповісти
Переживай за себе,нещасне прямоходяче,якому скажеш,що осли літають-буде дивитися на небо,історик десятигривневий.
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30.06.2023 12:30 Відповісти
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30.06.2023 16:28 Відповісти
Olivier Piergiovanni - ціную ваші зусилля, але це сізіфова праця. До таких тупих комуністів нічого не доходить. Коли йому на партійній підготовці чекістів сказали, що весь Захід - фашисти, він уперто повторюватиме, тупий баран.
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30.06.2023 19:22 Відповісти
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30.06.2023 03:21 Відповісти
Бідне,обмежене,схильне до бути маніпульованим, чмо -це є ти.
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30.06.2023 10:37 Відповісти
Нах це туди лішнєхромосомний
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30.06.2023 10:44 Відповісти
Свій свояка бачить здалека! Дивно якось. Все ж таки особа духовного звання. І раптом рашист чи фашист, біс його знає...
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29.06.2023 23:20 Відповісти
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29.06.2023 23:21 Відповісти
В ЦЕРКВИ ГДЕ ЗВЕНЯТ МОНЕТЫ , БОГА НЕТУ
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29.06.2023 23:26 Відповісти
Дзуппи оказался козлищем
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29.06.2023 23:32 Відповісти
Оказался? Да он родился таким.
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29.06.2023 23:44 Відповісти
Там ще невідомо,хто кого зашкварив.
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29.06.2023 23:43 Відповісти
Жах. Це просто сором.
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29.06.2023 23:51 Відповісти
сходив би ще до зеків якихось
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30.06.2023 00:29 Відповісти
Поїхав підібрати собі за дешево гарненьких хлопчиків?
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30.06.2023 00:33 Відповісти
Ще один поплічник і співучасник злочинів х**ла.

Гидота.
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30.06.2023 00:41 Відповісти
Багато дурних коментарів... А між тим, цей візит не має жодного значення (хоча бридкий і тупий).
Зрозуміло, що коментатори не мають уявлення про те, що насправді важливо у Ватикані.
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30.06.2023 02:11 Відповісти
А що важливо у Ватикані, розкажи, ти ж там мабуть кардиналом працюєш.
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30.06.2023 03:24 Відповісти
Ти, мабуть, клоуном у цирку працюєш ?
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30.06.2023 05:27 Відповісти
Що язик у дупу втянуло подоляцький
Відповідай на питання, що ти знаєш про Ватикан,
а краще йди по адресі руского корабля
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30.06.2023 10:46 Відповісти
Що язик у дупу Путіна втянуло? йди по адресі свого корабля
а краще йди *****...
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30.06.2023 18:41 Відповісти
козломордий, тобі туди
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30.06.2023 23:54 Відповісти
І що ж? Гроші путіна?
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30.06.2023 03:30 Відповісти
Гроші тут не грають ролі - це звичайна дурість (і частково агентура впливу високого рівня ) Вони вважають московське православ'я справжньою церквою (!!!)
Загалом політичні дії Ватикану не мають значення для віруючих католиків. Тобто мали б, якби папа впливав на події особливою силою особистoro авторитетy. Але латиноамериканський лівий поняття не має про європейську політику. (Тільки офіційні документи з питань віри мають значення. А заяви папи про політику можна ігнорувати.)
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30.06.2023 05:24 Відповісти
Плюс доктрина "натворив - покаявся - прощений". В принципі можна витворяти будь-що, головне потім "покаятися". В середні віки, навіть можна було купити вперед прощення майбутнім злодіянням гріхам.
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30.06.2023 07:44 Відповісти
Немає такої доктрини (і взагалі це не так просто). По-перше, грішник повинен відшкодувати завдану шкоду. А потім попросити вибачення.
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30.06.2023 18:53 Відповісти
Вбив, заплатив сім'ї, вибачився, вільний?
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01.07.2023 07:44 Відповісти
То б то дебіл ти вважаєш що у папи римського Бергольо немає автортету у світі ?
Свої документи з питань віри засунь собі у дупу разом зі своїм папой який судячи по всьому тобі рідний
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30.06.2023 10:51 Відповісти
В Германии из за этих педофилов в этом году люди пачками повыходили с катол. церкви. Ходь одного ребёнка вернул бы в Украину.
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30.06.2023 02:18 Відповісти
Змільчали папи римські.
Їх прощення дешевше за судове
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30.06.2023 08:59 Відповісти
Вони завжди такими були - кардинали обирали папу римського в залежності від задач які треба було виконати Ватикану по його багаторічним планам. Коли Пій 12 відмовився міняти курс Ватикану на зближення з комуністами перед Другим Ватиканським Собором, його просто прибрали, є гепотеза що це була "чаша Борджіа", то б то банальне отруєння, а чєл був бодрячок, їв здорову їжу і виконував фізичні вправи кожен день. Потім був Павла 23 і другий чувак і нарешті вибрали папу - комуніста Войтилу Івана Павла Другого якого всі нахвалюють. А то що він у Другій Світовій працював у Польщі хіміком на концерн Іген Фарбе по виготовленню газу Циклон Б для канцтаборів, то не згадують.
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30.06.2023 11:06 Відповісти
І шо, покаялась?
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30.06.2023 09:09 Відповісти
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30.06.2023 10:52 Відповісти
ДОВІДКА ДЛЯ ДЕБІЛІВ

Бенедикт XV
Керував із 3 вересня 1914 до 22 січня 1922 року. Помер від запалення легень.

Пій XI
На кафедрі з 6 лютого 1922 року до 10 лютого 1939 року.

Пій XII
Обраний 2 березня 1939 року. Закінчив своє служіння та земний шлях 9 жовтня 1958 року.

Іван XXIII
 Обраний папой 28 жовтня 1958 року. Займав свою посаду до смерті 3 червня 1963 року.

Павло VI
Керував церквою з 21 червня 1963 року до 6 серпня 1978 року.

Іван Павло І
На кафедрі з 26 серпня 1978 року. Іван Павло І керував Церквою всього 33 дні, його знайшли мертвим, за офіційним висновком, від серцевого нападу.

Іван Павло ІІ
 Вибраний на кафедру 16 жовтня 1978 року. Закінчив служіння та свій земний шлях 2 квітня 2005 року.

Бенедикт XVI
 На Святому престолі з 19 квітня 2005 року до 28 лютого 2013 року. Перший тато за останні 600 років, що добровільно зрікся престолу.

Франциск
Початок служіння папой 13 березня 2013 року
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02.07.2023 15:23 Відповісти
соромно і я думаю чи в3агалі xристияни вони
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02.07.2023 20:31 Відповісти
 
 