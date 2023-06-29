Спецпредставник Ватикану зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою, на арешт якої видав ордер МКС

Спецпредставник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою. Ордер на її арешт видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Львової-Бєлової, вони обговорили гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей.

"Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні", – зазначила Львова-Бєлова.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.