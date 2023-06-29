Спецпредставник Ватикану зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Львовою-Бєловою, на арешт якої видав ордер МКС
Спецпредставник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою. Ордер на її арешт видав Міжнародний кримінальний суд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Львової-Бєлової, вони обговорили гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей.
"Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні", – зазначила Львова-Бєлова.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.
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В мене немає поваги до популістів яким аби перднути
1935-підписання расистські законів в Нюрнберзі нацистами.
1938-підисання расистських законів фашистами.
Людей вже поділено на сорти і почалися переслідування.
1936-Олімпіада в Берліні.
1938-Гітлер людина року за версією Tame.
А чоловік на фото твоєї художньої літератури це Євгеній Пачеллі,який стане Папою Пієм 12 тільки у 1939,коли всі договора вже попідписувані і суспільству є в сраці,що існує нижчий сорт людей.
Пій 12 був антикомуніст до мозку костей,тому нікчемні писаки мерзили його ім'я по смерті придумавши поганяло "Папа Гітлера" і чомусь стидливо замовчували факт операції "Rabbat", яка мала відбутися в кінці 1943,ціллю якої,мало бути викрадення Папи і перевезення його в Берлін.Після війни,коли італійське правління було в хаусі,Пій 12 переконав американців залишитися на території держави у ролі поліцейського і всі видатки по утримуванні американців взяв на себе Ватикан.
P.S.Тобі вислати список імен історичних журналістів,які повидавали книжки в ціну 30€ за штуку,в яких українці і росіяни це один народ,розділені моголами в 1240? Що росіяни будували Київ,а україці в той момент коровам хвости крутили?Якщо ти не вмієш відрізнити де історичний факт,а це авторська фантазія на замовлення зацікавленої особи,то хто тобі дохтор.
Пішов нах
Чмо тупе, лікуй голову і не задвигай тут теорії Чумака і Кашпировського
Гидота.
Зрозуміло, що коментатори не мають уявлення про те, що насправді важливо у Ватикані.
Відповідай на питання, що ти знаєш про Ватикан,
а краще йди по адресі руского корабля
а краще йди *****...
Загалом політичні дії Ватикану не мають значення для віруючих католиків. Тобто мали б, якби папа впливав на події особливою силою особистoro авторитетy. Але латиноамериканський лівий поняття не має про європейську політику. (Тільки офіційні документи з питань віри мають значення. А заяви папи про політику можна ігнорувати.)
злодіяннямгріхам.
Свої документи з питань віри засунь собі у дупу разом зі своїм папой який судячи по всьому тобі рідний
Їх прощення дешевше за судове
Бенедикт XV
Керував із 3 вересня 1914 до 22 січня 1922 року. Помер від запалення легень.
Пій XI
На кафедрі з 6 лютого 1922 року до 10 лютого 1939 року.
Пій XII
Обраний 2 березня 1939 року. Закінчив своє служіння та земний шлях 9 жовтня 1958 року.
Іван XXIII
Обраний папой 28 жовтня 1958 року. Займав свою посаду до смерті 3 червня 1963 року.
Павло VI
Керував церквою з 21 червня 1963 року до 6 серпня 1978 року.
Іван Павло І
На кафедрі з 26 серпня 1978 року. Іван Павло І керував Церквою всього 33 дні, його знайшли мертвим, за офіційним висновком, від серцевого нападу.
Іван Павло ІІ
Вибраний на кафедру 16 жовтня 1978 року. Закінчив служіння та свій земний шлях 2 квітня 2005 року.
Бенедикт XVI
На Святому престолі з 19 квітня 2005 року до 28 лютого 2013 року. Перший тато за останні 600 років, що добровільно зрікся престолу.
Франциск
Початок служіння папой 13 березня 2013 року