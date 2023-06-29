Зафіксовано запуск "шахедів" з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ
Зафіксовано пуск ворожих ударних дронів в бік України із напрямку Азовського моря.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години.
При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
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Алекс Скела
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