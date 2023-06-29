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Новини Війна
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Зафіксовано запуск "шахедів" з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ

шахед

Зафіксовано пуск ворожих ударних дронів в бік України із напрямку Азовського моря.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години.

При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4296) Повітряні сили (2733) повітряна тривога (932)


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29.06.2023 23:39 Відповісти
Вже оголосили тривогу.
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29.06.2023 23:54 Відповісти
Вже тривога і в Дніпрі.
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30.06.2023 00:04 Відповісти
В Києві поки що тихо 😦
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30.06.2023 01:08 Відповісти
 
 