Зафіксовано запуск "шахедів" з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано пуск ворожих ударних дронів в бік України із напрямку Азовського моря.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години.

При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

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