Ворог вночі бив по Нікополю із важкої артилерії, - ОВА

Минулої ночі ворог обстріляв Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоночі агресор цілить по містах та селах Нікопольщини. Цього разу від вибухів здригався Нікополь. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Наслідки уточнюються", - зазначив він.

За словами Лисака, попри всі намагання російських терористів Україна рухається тільки в одному напрямку - до Перемоги!

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