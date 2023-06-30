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Новини Війна
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На Півдні знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed", - Повітряні сили

шахед,шахєд

Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворог завдав ударів 13-ма дронами-камікалдзе іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько - Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131". Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, над Миколаєвом вночі збили ворожу ціль, уламки спричинили пожежу, яку вже ліквідували рятувальники.

За даними Генштабу, вночі ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Запоріжжя "Шахедами", - Повітряні сили

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знищення (7483) дрони (4850) Повітряні сили (2733)


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росія лупе по нам ракетами, а США і НАТО ні ракет не дають щоб відповідати і ще й не дозволяють чим дають, де справедливість
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30.06.2023 08:43 Відповісти
Ані Атакамсів ані іншої залізної сволоти дальньої дії та Ф16 не поступає...."но ви дєржитєсь!". Це я так розумію? І потім ще хтось каже : якщо Україна не звільнить території за 3-4 місяці, то ми скоріше за все заморозимо конфлікт. На цьому все ? То нашо тоді нас мучити вже 1.5 роки. Віддали б одразу на растєрзаніє .
Думаю, Дуда перший зрадіє , коли цапи будуть на кордоні з поляками.
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30.06.2023 08:46 Відповісти
З усіх боків - донать на покупку дронів, рушниць, гармат, гранатометів, ліків, шоломів та інше .... і це все прості люди. Питається, нахрен нам держава на чолі ідіотів, які так нічого і не навчилися робити, як продовжувати грабувати????!!!!
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30.06.2023 12:28 Відповісти
Протягом пiвтора року в краïнi виробляють вселякi лелекi- калекi, а спромогтися зробити Шахед не можуть. Дивно.
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30.06.2023 08:53 Відповісти
тому що наша держава не зацікавлена в виробництві дронів, все тримається на волонтерах та небайдужих громадянах, а там де виробляються шахеди є пряма зацікавленість держави, тому є гроші й успіх..., а в нас вважають за краще рік без успіху просити далекобійні ракети, але вперто не налагоджувати власне виробництво хоч чогось...
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30.06.2023 08:59 Відповісти
На всю страну осталось 2 конструктора, 20 инженеров и 40 технологов. И это не ракетчики и авиаконструкторы.....Ну, ещё 1 млн чудо-мастеров на СТО, которые не знают, чем отличается левая резьба от правой
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30.06.2023 09:20 Відповісти
Дякуємо рідненькі. Бог у поміч
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30.06.2023 09:21 Відповісти
Иранцы наверное новую партию дронов поставили, по идеи нумерация должна быть другой.
Рейс 25 июня Тегеран-Москва-Тегеран https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ep-pus https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ep-pus

25 Jun 2023Tehran https://www.flightradar24.com/data/airports/thr (THR) https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ep-pus Moscow https://www.flightradar24.com/data/airports/vko (VKO) https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ep-pus -4:14
25 Jun 2023Moscow https://www.flightradar24.com/data/airports/vko (VKO) Rasht https://www.flightradar24.com/data/airports/ras (RAS) -2:59
Получается на 1,15 час меньше летел, разгрузился по полной
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30.06.2023 10:32 Відповісти
 
 