На Півдні знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed", - Повітряні сили
Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, ворог завдав ударів 13-ма дронами-камікалдзе іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько - Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.
Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131". Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, над Миколаєвом вночі збили ворожу ціль, уламки спричинили пожежу, яку вже ліквідували рятувальники.
За даними Генштабу, вночі ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300.
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Думаю, Дуда перший зрадіє , коли цапи будуть на кордоні з поляками.
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Получается на 1,15 час меньше летел, разгрузился по полной