Ворог обстріляв Харківщину, під вогнем Вовчанськ та Куп’янщина, - ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема,за його словами, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші.

Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила.

"Цієї вночі, близько 3:30, у смт. Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук після чого відбувся вибух. Госпіталізований з пораненнями", - йдеться у повідомленні.

У с. Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях" трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.

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Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 162 вибухонебезпечні предмети.