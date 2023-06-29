Наслідки ворожого обстрілу Чугуєва. ФОТОрепортаж
29 червня приблизно о 1:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущених з Бєлгородської області РФ. Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна - у передмісті", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів, приватних автомобілів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Grigor Sten
показати весь коментар01.07.2023 00:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль