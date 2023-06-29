Наслідки ворожого обстрілу Чугуєва. ФОТОрепортаж

29 червня приблизно о 1:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущених з Бєлгородської області РФ. Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна - у передмісті", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів, приватних автомобілів.

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