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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожого обстрілу Чугуєва. ФОТОрепортаж

29 червня приблизно о 1:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв.

 Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, трьома ракетами типу С-300, випущених з Бєлгородської області РФ. Дві ракети влучили у центрі Чугуєва, ще одна - у передмісті", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоповерхівки, магазинів, приватних автомобілів.

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Наслідки ворожого обстрілу Чугуєва 01
Наслідки ворожого обстрілу Чугуєва 02
Наслідки ворожого обстрілу Чугуєва 03
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Автор: 

обстріл (29006) Харківщина (6054)


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Саме цікаве що кацапи Харків особливо не обстрілюють ні днем ні ноччю, один два прильоти в три дні, а то і в тиждень.
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01.07.2023 00:02 Відповісти
 
 