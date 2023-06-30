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Новини Війна
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РФ збільшує витрати на війну в Україні, - розвідка Великої Британії

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Росія збільшує військові видатки свого бюджету, зокрема на оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, у червневому звіті Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінив, що бюджет Росії на військові витрати у 2023 складає близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів США).

"Це близько 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Водночас реальні військові витрати Росії точно невідомі через нестачу прозорості у цьому питанні, у тому числі використання засекречених позицій у бюджеті, що складає приблизно 22% усього бюджету російського уряду.

"Хоча лише частина військового бюджету витрачається на війну в Україні, збільшені витрати відображають ціну дій РФ в Україні. Крім того, Росія майже точно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на війну, у тому числі на заходи на окупованих територіях та оборонні заходи у прикордонних з Україною районах", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитий "вагнерівцями" Іл-22М вплине на проведення російських повітряних та наземних операцій, - британська розвідка

Автор: 

Велика Британія (5643) росія (65883) зовнішня розвідка (475)


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Топ коментарі
+5
А ЗЕ-мразі збільшують КОРУПЦІЮ, РОЗКРАДАННЯ, власні статки.
З такою владою, ми навіть з допомогою всього Заходу НЕ ПЕРЕМОЖЕМО!
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30.06.2023 10:03
+3
Без полного торгового эмбарго, лишить РФ доходов невозможно.
Полное торговое эмбарго невозможно, пока весь мир не осознает, а главное НЕ УБЕДИТСЯ, что путин - это Гитлер нашего времени. Путин это прекрасно понимает. Поэтому старательно демонстрирует, что миру россия не угрожает, а "война в Украине - это локальный конфликт, и не более".
Точно так же вел себя Гитлер перед Второй мировой войной. И, к сожалению, мир не извлек уроков из истории.
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30.06.2023 10:21
+2
Эти п*дары смогут воевать, пока узкоглазые и индусы будут их жижу покупать.
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30.06.2023 10:03
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Радянський Союз теж збільшував...збільшував...
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30.06.2023 09:59 Відповісти
Часть в Украине **********, а часть от голода повысдыхают
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30.06.2023 10:03 Відповісти
А ЗЕ-мразі збільшують КОРУПЦІЮ, РОЗКРАДАННЯ, власні статки.
З такою владою, ми навіть з допомогою всього Заходу НЕ ПЕРЕМОЖЕМО!
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30.06.2023 10:03 Відповісти
Эти п*дары смогут воевать, пока узкоглазые и индусы будут их жижу покупать.
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30.06.2023 10:03 Відповісти
Ну, заради 14 трильйонів доларів можна і вкластись.
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30.06.2023 10:12 Відповісти
Без полного торгового эмбарго, лишить РФ доходов невозможно.
Полное торговое эмбарго невозможно, пока весь мир не осознает, а главное НЕ УБЕДИТСЯ, что путин - это Гитлер нашего времени. Путин это прекрасно понимает. Поэтому старательно демонстрирует, что миру россия не угрожает, а "война в Украине - это локальный конфликт, и не более".
Точно так же вел себя Гитлер перед Второй мировой войной. И, к сожалению, мир не извлек уроков из истории.
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30.06.2023 10:21 Відповісти
Ну гітлер-не гітлер, а свого генерала Роммеля, що вдало воював у Європі та Африці, а далі вмер від отруєння через замах на фюрера, ху@ло вже має.
Йому б ще песіка завести, у гітлера була вівчарка
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30.06.2023 11:27 Відповісти
Ну вы сравнили Пригожина с Роммелем Вы еще Зеленского с Черчилем сравните ...
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30.06.2023 12:11 Відповісти
Одне запитання: а звідки кацапи беруть гроші?
Нам усім гарно розповідали протягом року, що на кацапії усе закінчується - ракети, дрони, ресурси, гроші, нафта та газ продають у збиток, промисловість зупинилася бла-бла-бла...
А насправді витрати на війну кацапи збільшують, виробництво впк - ракет, БК, дронів - нарощують, вербування до пвк вагнер продовжуть, війська збільшують
Хто кого на@обує?
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30.06.2023 10:22 Відповісти
И сильно им это помогает? Чем больше денег будет улетать на войну, тем ближе гражданка на московии.
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30.06.2023 11:17 Відповісти
 
 