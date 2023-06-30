РФ збільшує витрати на війну в Україні, - розвідка Великої Британії
Росія збільшує військові видатки свого бюджету, зокрема на оборонні заходи у регіонах, що межують з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Так, у червневому звіті Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) оцінив, що бюджет Росії на військові витрати у 2023 складає близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів США).
"Це близько 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.
Водночас реальні військові витрати Росії точно невідомі через нестачу прозорості у цьому питанні, у тому числі використання засекречених позицій у бюджеті, що складає приблизно 22% усього бюджету російського уряду.
"Хоча лише частина військового бюджету витрачається на війну в Україні, збільшені витрати відображають ціну дій РФ в Україні. Крім того, Росія майже точно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на війну, у тому числі на заходи на окупованих територіях та оборонні заходи у прикордонних з Україною районах", - додали там.
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З такою владою, ми навіть з допомогою всього Заходу НЕ ПЕРЕМОЖЕМО!
Полное торговое эмбарго невозможно, пока весь мир не осознает, а главное НЕ УБЕДИТСЯ, что путин - это Гитлер нашего времени. Путин это прекрасно понимает. Поэтому старательно демонстрирует, что миру россия не угрожает, а "война в Украине - это локальный конфликт, и не более".
Точно так же вел себя Гитлер перед Второй мировой войной. И, к сожалению, мир не извлек уроков из истории.
Йому б ще песіка завести, у гітлера була вівчарка
Нам усім гарно розповідали протягом року, що на кацапії усе закінчується - ракети, дрони, ресурси, гроші, нафта та газ продають у збиток, промисловість зупинилася бла-бла-бла...
А насправді витрати на війну кацапи збільшують, виробництво впк - ракет, БК, дронів - нарощують, вербування до пвк вагнер продовжуть, війська збільшують
Хто кого на@обує?