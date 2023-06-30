ЗСУ, ймовірно, готуються до більш масштабних дій на Бахмутському напрямку, - ISW

Сили оборони, ймовірно, готуються використати ініціативу на Бахмутському напрямку ще більшою мірою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Українські офіційні особи, ймовірно, тепер визнають, що ініціатива належить українським силам, щоб показати, що українські сили мають намір використати її більшою мірою", – йдеться у ньому.

Аналітики звертають увагу, що і Генштаб ЗСУ, і головнокомандувач Валерій Залужний заявляють про "стратегічну ініціативу" на Бахмутському напрямку та підтверджують широкі наступальні дії у цьому районі.

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Сказано також, що ЗСУ перехопили ініціативу практично на всьому фронті.