ЗСУ, ймовірно, готуються до більш масштабних дій на Бахмутському напрямку, - ISW
Сили оборони, ймовірно, готуються використати ініціативу на Бахмутському напрямку ще більшою мірою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
"Українські офіційні особи, ймовірно, тепер визнають, що ініціатива належить українським силам, щоб показати, що українські сили мають намір використати її більшою мірою", – йдеться у ньому.
Аналітики звертають увагу, що і Генштаб ЗСУ, і головнокомандувач Валерій Залужний заявляють про "стратегічну ініціативу" на Бахмутському напрямку та підтверджують широкі наступальні дії у цьому районі.
Сказано також, що ЗСУ перехопили ініціативу практично на всьому фронті.
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Деніс Войцеховський
показати весь коментар30.06.2023 10:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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