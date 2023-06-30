Чехія надасть Україні 1,8 млн євро для допомоги ВПО та розмінування

Чехія надасть Україні 45 млн крон (приблизно 1,8 млн євро) для надання допомоги внутрішньо-переміщеним особам і розмінування деяких районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Уряд Чехії схвалив дві дотації для України. Першу, в розмірі 25 млн крон (майже 1 млн євро), отримає Дніпропетровська область. Кошти спрямують на допомогу тим, хто був змушений покинути свої будинки через російське вторгнення.

Друга - у розмірі 20 млн крон - пфде на розмінування українських територій. Передбачено, що проєкт сприятиме підвищенню безпеки жителів і дасть змогу людям повернутися у свої рідні домівки.

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