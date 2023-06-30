УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11011 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
1 386 9

Вчителі-колаборанти на окупованій Луганщині перевірятимуть соцмережі дітей, - ОВА

школа,вчитель,росія,окупація

На тимчасово захопленій ворогом частині Луганської області вчителі, які співпрацюють з окупантами, будуть перевіряти сторінки учнів у соцмережах.

Про це повідомили в Луганській обласній держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний "наказ" вчителі отримали з так званого "міністерства освіти і науки лнр".

"Їм необхідно на постійній основі моніторити всі публічні записи учнів, вираховувати, які із них можуть нести "терористичну ідеологію"", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Депутат Держдуми РФ Картаполов про удар по Краматорську, під час якого загинули 3 дитини: "Это шик, песня, сердце радуется". ВIДЕО

В ОДА зазначили, що тепер, щоб здійснити тиск на дорослого, достатньо думки вчителя і дзвінка у так звані "правоохоронні органи".

Автор: 

діти (5130) окупація (6740) соціальні мережі (1188) Луганська область (4890)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надіти на них вериги і пішки хай ідуть до расєї, курви
Скільки вже дітей вони встигли морально покалічити
показати весь коментар
30.06.2023 11:28 Відповісти
Там які батьки, такі і діти.
показати весь коментар
30.06.2023 11:32 Відповісти
Це після війни скільки цієї гидоти по кутках вишкрябувати! І що з ними робити? По десятці лагерів? Задовбимось утримувати..один варіант - майно кофісковувати, а там - або за порєбрік викидувати, або трудові лагери - відбудовувати Україну.
показати весь коментар
30.06.2023 11:32 Відповісти
Навіщо винаходити велосипед? Досвід балтійських країн в поміч.
показати весь коментар
30.06.2023 13:17 Відповісти
Вони викинули?
показати весь коментар
30.06.2023 14:05 Відповісти
Доречі, яка відповідальність викладачів-колаборантів? Яка чекає їх доля після звільнення? Нагороди від зеленського чи пожиттева заборона роботи у освітніх закладах з попередньою відсідкою у в'язниці років 20? Чи мені самому буде потреба пристрелити їх?
показати весь коментар
30.06.2023 11:44 Відповісти
Перевіряти соцмережі майже неможливо
Бо якщо людина має декілька мобільних чи ноутбуків.
І там різні облікові записи
Перевірять той телефон з яким діти ходять
Є багато людей які таємно звонять і спілкуються з підконтрольною територією
Це тільки ті люди які не залишають жодних слідів в інтернеті
показати весь коментар
30.06.2023 11:45 Відповісти
Якщо просто працювали -- це не злочин
Вісім років - потрібно жить істи піднмать вчить дітей
Поставте себе на їх місце
Просто після війни потрібно тим громодянам дати вибір які не скоіли злочіни
Залишиться в Україні або виїхати -куди їхнє право
Щоб не повторилась ситуація при оформленні --допуска
Ваші батьки були в окупації -
показати весь коментар
30.06.2023 11:46 Відповісти
колаборантами їх насамперед називають ті, хто допустив таку ситуацію...лисичанськ сєвєродонецьк визволили і повторно здали...хіба тамтешні вчителі не з цієї причини продовжили працювати за фахом...
тих, хто обзиває колаборантами, варто перевіряти на причетність до створення таких умов
показати весь коментар
30.06.2023 12:04 Відповісти
 
 