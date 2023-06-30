Вчителі-колаборанти на окупованій Луганщині перевірятимуть соцмережі дітей, - ОВА

На тимчасово захопленій ворогом частині Луганської області вчителі, які співпрацюють з окупантами, будуть перевіряти сторінки учнів у соцмережах.

Про це повідомили в Луганській обласній держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний "наказ" вчителі отримали з так званого "міністерства освіти і науки лнр".

"Їм необхідно на постійній основі моніторити всі публічні записи учнів, вираховувати, які із них можуть нести "терористичну ідеологію"", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА зазначили, що тепер, щоб здійснити тиск на дорослого, достатньо думки вчителя і дзвінка у так звані "правоохоронні органи".