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Вчителі-колаборанти на окупованій Луганщині перевірятимуть соцмережі дітей, - ОВА
На тимчасово захопленій ворогом частині Луганської області вчителі, які співпрацюють з окупантами, будуть перевіряти сторінки учнів у соцмережах.
Про це повідомили в Луганській обласній держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний "наказ" вчителі отримали з так званого "міністерства освіти і науки лнр".
"Їм необхідно на постійній основі моніторити всі публічні записи учнів, вираховувати, які із них можуть нести "терористичну ідеологію"", - йдеться у повідомленні.
В ОДА зазначили, що тепер, щоб здійснити тиск на дорослого, достатньо думки вчителя і дзвінка у так звані "правоохоронні органи".
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Скільки вже дітей вони встигли морально покалічити
Бо якщо людина має декілька мобільних чи ноутбуків.
І там різні облікові записи
Перевірять той телефон з яким діти ходять
Є багато людей які таємно звонять і спілкуються з підконтрольною територією
Це тільки ті люди які не залишають жодних слідів в інтернеті
Вісім років - потрібно жить істи піднмать вчить дітей
Поставте себе на їх місце
Просто після війни потрібно тим громодянам дати вибір які не скоіли злочіни
Залишиться в Україні або виїхати -куди їхнє право
Щоб не повторилась ситуація при оформленні --допуска
Ваші батьки були в окупації -
тих, хто обзиває колаборантами, варто перевіряти на причетність до створення таких умов