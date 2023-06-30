Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров’ю, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ йде повільно, адже кожен метр визволеної землі дається кров’ю українських захисників.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що його "дратує", коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося.

За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед - навіть якщо це лише 500 метрів.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Щоб український контрнаступ просувався швидше, сказав Залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

"Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми", - підсумував він.

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