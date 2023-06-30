Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров’ю, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ йде повільно, адже кожен метр визволеної землі дається кров’ю українських захисників.
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, що його "дратує", коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося.
За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед - навіть якщо це лише 500 метрів.
"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Щоб український контрнаступ просувався швидше, сказав Залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.
"Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Отже,по порядку.
Тема наступу-контрнаступу обговорювалась ще з лютого на єдинихзеновинах в формі телешоу,отже люди щось обговорують.
Початок наступу офіційно не можна було повідомляти,а неофіційно пишуть-6 червня.
Наступ повільний,бо з лютого кацапи вже встигли підготуватись: великі території по шляху наступу заміновані плюс,стоять укріпрайони по шляху наступу-це якраз те,що мало бути назустріч російським військам на Півдні на початку вторгнення.
Оригінально висловився І.Лапін,типу,ми росіянцям з півночі і півдня по шляху наступу-нові автомагістралі,вони нам-заміновані дороги.
А коли заборонять коментувати дії влади-це буде ознака того,що країна сповзла на "білорусь" на чолі з ермаком.
Секретом є суттєві втрати через мінні поля і укріпрайони,а також,чи докладував Буданов,як начальник військової розвідки про численні ворожі мінні поля і укріпрайони ,а чи не помітив,так як займався улюбленою справою-блогерством.
На жаль так воно є,як і те,що будували автомагістралі в напрямку Криму і Білорусі-від Києва,ніби спеціально для рос.бронетехніки,яка пройшлася маршем з Криму і і Білорусі до околиць столиці.
успешно наступать можно либо при равенстве либо при наличии превосходства в авиации. Ведь даже ввод в бой 80-90 самолётов Ф-16 не решает проблему равенства или превосходства.
Проблему решает поставка и ввод в бой 300-400 современных самолетов.
Тепер рашисти через трампона кричать щоб їм залишили те, що вони "заваєвалі"
"Залужний сказав, що його війська також мали б випустити принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки їх ворог, але через обмежені ресурси іноді їх перегравали в десять разів.
Тож це мене «злить», - сказав Залужний, коли він почув, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося - думку, яку публічно висловили західні офіційні особи та військові аналітики, а також президент Володимир Зеленський https://www.bbc.com/news/world-europe-65971790 , хоча Залужний не мав на увазі Зеленського. За його словами, його війська щодня досягають певної позиції - навіть якщо це лише 500 метрів"-К.Худов.
Погода США дали время подготовиться наРФии к обороне, создать несколько эшелонов обороны.
Танки и бмп на минные поля, что будет? Будут большие потери. Неожиданно для НАТО?
Даете танки, давайте и прикрытие с воздуха - это логично! Не дали. Вопросы?
Минные поля. Вот самы острый вопрос в нынешних условиях. Есть у НАТО решения? Дайте. Нет решений - закройте рот и не нойте, что медленно.
Вам сравнивать просто не с чем!
РСЗВ,САУ,бомби,ракети - все передали российским оккупантам.
Никто не успел пожаловатьс даже.
Тому питання ,якісь намагання шось пришвидшити це ,або дурні ліплять ,або кончені.
Тим більше, коли ця вся сволота (військових не рахуємо, окремі висловлювалися, але це не висвітлювалося широко) підло брехала про ленд-ліз і казала, що він - не потрібен.
Кров українських воїнів на руках у цих продажних скотів.
отакі "аналітики"
під час наступу на територію ворога там ніколи не буде тієї інфраструктури, ремзаводів, запчастин та складів - все прийдеться тягнути за собою
а раз західні "аналітики" мислять тільки в контексті оборони своїх ресторанів та готелів, то вони ніколи не переможуть орду, бо кращий захист це атака, і ворога треба бити на його території, де нема пресловутої інфраструктури ...
а не на своїй
лицемірність "партнерів" зашкалює!
И я не понимаю, почему вдруг заскулил Залужный? Разве рядовые граждане Украины виноваты, что их полгода накачивали сообщениями, какое мощное у нас будет контрнаступление и уже в начале лета мы будем у крыма. Разве не Резников, Зеленский и Буданов лили эту херню в уши с каждого угла? Так чему пан Залужный удивляется? Нужно было сразу готовить народ к тяжелейшей мясорубке и долгому освобождению, а не такому блицкригу, который получился в харьковской области. А так, наши клоуны, сами и нагадили на репутацию Залужного. Потому как Залужный, стратег и реалист. А Зеленский и Буданов, популисты.
Бо дістали дебіли. Що українські, що імпортні.
Не соромтеся говорити і вимагати у "стурбованих" та "занепокоєних".
Нехай нарешті почнуть відповідати за свої слова та дії.
А не хочуть - тоді нехай так само відкрито визнають, що насправді вони не за перемогу України, просто тріщать на публіку.
Сил Вам ! І нехай Небо береже наших хлопців.
1. "Демократ" Франклін Делано Рузвельт - не хотів вступати в 2 світову війну, але був змушений після того, як США були атаковані і загинули громадяни США (незважаючи на відмову від участі у війні... а можливо, небажання Рузвельта воювати було розцінено ворогом як слабкість США).
2. "Демократ" Джон Кеннеді - "Карибська криза" - програш стратегічної ініціативи і різке збільшення ядерної загрози для континентальної території США. Кеннеді усунуто шляхом ліквідації.
3. "Демократ" Білл Клінтон - "Будапештський меморандум": ніби, нічого не сталося під час президентського терміну, але президент Клінтон сам особисто визнав у 2023 році, що "Будапештський меморандум" був помилкою. - Чому? - Бо схоже, що саме цей "документ" став одною з головних причин російсько-української війни, активні бойові дії в якій РФ почала не пізніше 2014 року і продовжує досі. ОДНАК! Назвавши той документ, ті рішення і дії ПОМИЛКОВИМИ, президент Клінтон так і не пояснив ЯВНО, ЧОМУ він вважає їх помилковими, і ЯКЕ РІШЕННЯ БУЛО БИ НЕ ПОМИЛКОВИМ, А ПРАВИЛЬНИМ! І ЧОМУ.
4. "Республіканець" Джордж Буш молодший суттєво допоміг зупинити російський наступ на Грузію і бомбардування міст, привівши в бойову готовність флот США і ракети в зоні досяжності Грузії. Напад РФ на Грузію і війну РФ почала за кілька місяців після того, як стало відомо, що на саміті НАТО 2008 року Україна і Грузія не отримають сигналу на зближення і перспективи майбутнього членства в НАТО (заради "умиротворення РФ").
5. "Демократ" Барак Обама не зробив практично НІЧОГО, щоб запобігти війні РФ проти України або, хоча би, щоб зупинити її. Віцепрезидент при Обамі - "демократ" Джо Байден теж ніяк не виділявся, окрім випадку його корупції, коли він шантажував Петра Порошенка, вимагаючи звільнити генпрокурора Шокіна, погрожуючи інакше заблокувати допомогу Україні на більш ніж 1 мільярд доларів США, - про цю історію розповів сам Джо Байден пізніше.
6. "Демократ" Джо Байден - одразу після початку його президентського терміну РФ почала значно більш агресивно погрожувати Україні, Європі і США, інтенсивність бойових дій на фронті в Україні і кількість загиблих збільшились приблизно в 10 разів порівняно з часом президентського терміну "республіканця" Дональда Трампа (який вперше поставив в Україну протитанкові засоби "Джавелін", які врятували Україну у перші дні після 24.02.2022, суттєво допомігши зупинити і відкинути бронетанкові колони від Києва та з півночі України). В кінці 2021 року РФ поставила фактично безальтернативні вимоги не тільки до України (вимагаючи "виконувати "мінські угоди""), але і до НАТО (вимагаючи повернутися до стану до 1997 року, тобто виключити зі складу НАТО декілька східноєвропейських країн, яких прийняли до НАТО після 1997 року). А на початку 2022 року РФ здійснила значно більш масований напад на Україну (порівняно з 2014-2021), що триває вже майже 1.5 років і кінця йому поки що немає. При "демократі" Джо Байдені США виділяють і постачають Україні зброї і *********** менше ніж просить Валерій Залужний як необхідний мінімум, змушуючи Україну втрачати значно більше захисників і цивільних, ніж можна було би, маючи необхідну зброю. Літаків F-16 "демократ" Джо Байден не дає (з часом дозволив іншим країнам передати Україні їхні такі літаки), в НАТО приймати Україну "демократ" Джо Байден не готовий, принаймні, до її перемоги. Зате "демократ" Джо Байден майже весь 2022 рік був готовий до таких "переговорів" між РФ і Україною, які передбачали втрати Україною окупованих територій і залишення їх під контролем РФ. Зараз на фоні регулярних нагадувань від США про те, що "загроза можливого застосування з боку РФ ядерної зброї проти України реальна і серйозна", і повній бездіяльності США щодо протидії цій загрозі починаються чутки про те, що, начебто, США бояться можливого розпаду РФ в разі поразки путінського режиму і начебто тому роблять так (наприклад, постачають менше зброї Україні, ніж необхідно Валерію Залужному, і відмовляються прийняти Україну до НАТО), щоб путінський режим не отримав поразку, бо після такої події начебто "може бути ще гірше". - А що і чому "може бути ще гірше"? - Знову те ж саме, що було в основі ПОМИЛКОВОГО (див. п. 3 вище) "Будапештського меморандуму", а саме - ПРИПУЩЕННЯ про те, що НАЧЕБТО більш безпечно, коли ядерна зброя не буде доступна декільком меншим країнам, а замість цього їхня ядерна зброя буде передана в 1 більшу країну - в РФ. НАЧЕБТО, таким чином вдасться ЗАПОБІГТИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ПОШИРЕННЮ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - АЛЕ ЩО нам ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА? - САМЕ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - САМЕ РФ РОБИТЬ ЦЕ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!!! - Ця зброя ВЖЕ поширена на території, з яких її прибрали згідно "Будапештського меморандуму": півострів Крим (Україна) і Білорусь. - І це зробила РФ! - Це РФ, якій (згідно цього "меморандуму") було дано більше довіри ніж "якимось незрозумілим країнам" Україні і Білорусі... - "Демократ" Джо Байден вже назвав такі дії РФ (розміщення ЯЗ в Білорусі) "вкрай безвідповідальними"... - ОТЖЕ, ПРИПУЩЕННЯ про, що НАЧЕБТО більша країна буде більш відповідально ставитися до ядерної зброї ВИЯВИЛОСЬ ПОМИЛКОЮ!!! СТРАТЕГІЧНОЮ ПОМИЛКОЮ!!! - ФАКТИЧНО саме ЦЕ ВИЗНАВ "демократ" Джо Байден... АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ВІН ЗНОВУ ХОЧЕ ПОВТОРИТИ ЦЮ Ж САМУ ПОМИЛКУ!!! І він РОБИТЬ ЦЕ ЗНОВУ!!! - Знову відмовляється прийняти Україну до НАТО, відмовляється дати Україні достатню кількість і якість (види, типи, в т.ч. F-16) зброї... І НАВІТЬ ЗНОВУ наполегливо і постійно натякає, що хоче, щоб Україна відновила "переговори" з путінським режимом без звільнення всіх своїх територій...
- А ДЕ Ж РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ?! ДЕ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК?! Де Україна в НАТО?!
Чи знову президентам від Демократичної партії "випадатимуть" важкі часи? Чи їх це влаштовує?
Очевидно, ніхто не здивується, якщо виявиться, що путінський режим з РФ "поділився" ядерною зброєю з Іраном і/або Північною Кореєю. Або навіть "поділився" з ними технологіями її виробництва.
ВІДПОВІДЬ на це головне питання дуже проста:
1. НАТО може прийняти Україну до свого складу в межах її міжнародно визнаних кордонів у будь-яку мить часу, в тому числі, прямо зараз.
2. Той факт, що Україна ФАКТИЧНО перебуває у стані війни РФ проти України, а точніше, Україна захищає себе у цій війні, дуже просто і легко узгоджується зі Статтею 5 НАТО, а саме:
2.1. Стаття 5 не була задіяна РАНІШЕ, оскільки РАНІШЕ - до прийняття України в НАТО - Україна не була членом НАТО.
2.2. Оскільки Україна НЕ НАПАДАЛА на РФ, а навпаки - РФ НАПАЛА на Україну,
і оскільки Україна ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ НАПАДУ НА НЕЇ з боку РФ, тобто ця ситуація, цей ФАКТИЧНИЙ стан ТРИВАЄ ЗАРАЗ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ - вже ПІСЛЯ факту ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО,
то, очевидно, що Стаття 5 НАТО може і повинна бути задіяна Україною (для захисту від нападу, якщо стан нападу на Україну до того часу ще не зникне) ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО.
Про це він розповів в інтерв'ю https://www.economist.com/zaluzhny-transcript?fbclid=IwAR0CS0B0YCkvbgEPWUhIkyWHX9rIMuvwKONG3KB-gYkZnIh_vWNyONY9TVg The Economist , передає .
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - наголосив він."
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