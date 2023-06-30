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Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний. Кожен метр дається кров’ю, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ йде повільно, адже кожен метр визволеної землі дається кров’ю українських захисників.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що його "дратує", коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. 

За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед - навіть якщо це лише 500 метрів.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Щоб український контрнаступ просувався швидше, сказав Залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

"Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми", - підсумував він.

Читайте: Про Головнокомандуючого ЗСУ Залужного вийде книга

Автор: 

Залужний Валерій (726) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+72
Не варто навіть подих на йолопів які таке кажуть витрачати.
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30.06.2023 12:22
+59
Отім хто таке каже та кого дратуе повільний наступ - повістку у ріло, зброю у руки та вперед, прискорювати наступ. Вони впораються, як шо тількі від діареі не помрут.
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30.06.2023 12:23
+55
Хто хоче наступати швидше - нехай злізає з дивана і наступає.
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30.06.2023 12:35
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Ни один ни другой не являются экспертами в области, действия сухопутных сил и вообще вооружённых сил, в данных обстоятельствах,счас аналитиков расплодилось, Швец гэбня, что он понимает в военном искусстве.
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30.06.2023 17:34 Відповісти
поняття про наступ нав'язують ті,які без поняття коли і як його робити.для мене наступ -це як чапай на білому коні і з сашкою наголо.а ось для цього потрібна зачистка в радіусі 300км.тобто потрібна спочатку робота атасмs.і тому до Залужного я не маю претензій.просто прошу Байдена якнайскоріше дати ЗСУ атасмs, хоч би.
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30.06.2023 16:37 Відповісти
ХУ... - скажіть спасибі БОГУ, що з двох Вовочок ВІН все таки оцінив вас вище, аніж рашу. Перше, що написав Путін******* - мову ангелів пам.ятає) ******* Росії, бо вихляста лінія згори вниз(як він її вів) та на південний схід каже, що все, що йшло до БОГА(в правому оці цифри 1, та римська 5) - кількість ЗАПОВІДЕЙ що виконували ********* тупо в шкури минулого, по невиконанню їх. Прямі лінії - ХЛІБНІ пол та потолок. В лівому оці цифри початку. Три лінії вихлясті зверху - часовий шлях. Те, що рот - човен з веслом. Дебіли споглядачі поаплодували й похіхікали над тим, як їх обЇбав Путін. Щож до Залужного - менше читай шмар світу та працюй головою, зі шмарами світу є кому займатись. Всі інші вчать ШЛЯХ БОГА, та те, чому він вчив народи, - від Египту, АБО НЕ ВЧАТЬ, ТА ********* ЗА ПУТІНИМ, - ДУАЛЬНІСТЬ СВІТУ. ШАРИ НЕ БУДЕ, БО ВЕСЬ ХЛІБ БОГОМ ТА АНГЕЛОМ ЙОГО ДАВНИМ ДАВНО ВИДАНИЙ. АРХ М
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30.06.2023 16:58 Відповісти
"Дратує, коли кажуть, що контрнаступ повільний".
Отже,по порядку.
Тема наступу-контрнаступу обговорювалась ще з лютого на єдинихзеновинах в формі телешоу,отже люди щось обговорують.
Початок наступу офіційно не можна було повідомляти,а неофіційно пишуть-6 червня.
Наступ повільний,бо з лютого кацапи вже встигли підготуватись: великі території по шляху наступу заміновані плюс,стоять укріпрайони по шляху наступу-це якраз те,що мало бути назустріч російським військам на Півдні на початку вторгнення.
Оригінально висловився І.Лапін,типу,ми росіянцям з півночі і півдня по шляху наступу-нові автомагістралі,вони нам-заміновані дороги.
А коли заборонять коментувати дії влади-це буде ознака того,що країна сповзла на "білорусь" на чолі з ермаком.
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30.06.2023 17:01 Відповісти
Відкрию секрет наступ по справжньому ще навіть не почався більшість бригад які готували до наступу ще не кинули в бій
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30.06.2023 18:14 Відповісти
Це не є секретом.
Секретом є суттєві втрати через мінні поля і укріпрайони,а також,чи докладував Буданов,як начальник військової розвідки про численні ворожі мінні поля і укріпрайони ,а чи не помітив,так як займався улюбленою справою-блогерством.
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30.06.2023 18:32 Відповісти
Про те що там є численні мінні райони там знає навіть мій дід на пенсії не треба бути будановим
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30.06.2023 18:43 Відповісти
Дехто з мудаків зразу би запитав,а де "лінки", де докази?
На жаль так воно є,як і те,що будували автомагістралі в напрямку Криму і Білорусі-від Києва,ніби спеціально для рос.бронетехніки,яка пройшлася маршем з Криму і і Білорусі до околиць столиці.
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30.06.2023 19:10 Відповісти
Нельзя рисковать жизнями украинских воинов, пока полностью не экипируют армию самолётами и ракетами атамс
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30.06.2023 17:03 Відповісти
Абсолютно верное суждение, ув. Кирилл Пешков. Нынешняя война не может быть каким-то блицкригом: намного больше походит на многолетнюю ирано-иракскую войну. Поэтому, не следует требовать от ВСУ темпа наступления по 50 км в сутки. Превосходство орков в численности авиации пятикратное:

успешно наступать можно либо при равенстве либо при наличии превосходства в авиации. Ведь даже ввод в бой 80-90 самолётов Ф-16 не решает проблему равенства или превосходства.

Проблему решает поставка и ввод в бой 300-400 современных самолетов.
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01.07.2023 01:34 Відповісти
Ця босота слідує наративу- ізмордуєм і обплюйом. Основна протиотрута - Караван іде, а моські нехай брешуть.
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30.06.2023 17:17 Відповісти
Я м'яко кажучі в шоці з тих хто тут критикує Залужного, який зробив неможливе навесні минулого року, захистивши Київ від кількасоткілометрових колон орків.
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30.06.2023 17:29 Відповісти
правда,перед цим хтось оголив оборону Києва до нуля...Хтось перед нападом вивів з Гостомеля бригаду НГУ,хтось прибрав війська з північної половини області,аж до кордону з бульбашнею....Цікаво,хто ж цей всемогутній і таємничий хтось...Його прізвище не на літеру З???
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30.06.2023 20:28 Відповісти
Ага, в резерві ж мабуть було 100500 батальйонів, а він їх відправив в санаторії відпочивати замість того щоб Київ боронити 🤭
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30.06.2023 20:47 Відповісти
Їх там двоє на Z.
Тепер рашисти через трампона кричать щоб їм залишили те, що вони "заваєвалі"
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30.06.2023 21:42 Відповісти
-«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--------скільки життів українців це забрало?----а для гнид це просто помилка.
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01.07.2023 07:57 Відповісти
Зебіли ж сказали що новий рік пройдешній в Криму будуть зустрічати...
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30.06.2023 17:34 Відповісти
Поки вони півроку пи@діли про контрнаступ ,рашисти понабудовували глибоко ешелоновану оборону ,яку дуже важко прорвати і вини ЗСУ в повільному наступі немає , нехай з зебілів формують штурмові роти і відправляють на фронт ,тоді наступ буде швидшим.
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30.06.2023 17:55 Відповісти
ага.а тепер вони з гордістю хваляться: ми з кров"ю її прогризаємо по метру! правда,вони і далі сидять в бункерах в Києві...
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30.06.2023 20:29 Відповісти
Нехай тепер Залужний насправді очолює ЗСУ і вперед на білому Леопарді перший веде всіх в наступ.
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30.06.2023 21:45 Відповісти
Нехай твій палкаводєц зеля не суне свого носа і брудні руки куди не треба ,Очолювати ЗСУ повинен військовий, а не "кварталівський" клоун.
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01.07.2023 18:58 Відповісти
Який же він мій? Та нехай не суне, обрубай йому того носа з руками. Мені завжди було цікаво, чому Залужний досі не заарештував цього зрадника. Але ж Z-колун - це керівник Залужного, який завжди справно виконує всі завдання цього клоуна, навіть якщо вони зрадницькі і злочинні. Хіба ж останні пів року війни це не показали?
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01.07.2023 19:31 Відповісти
Вибач, що назвав тебе зебілом ,а Залужному дійсно не вистачає рішучості , це історично, бо наші військові ще з совітських часів звикли до субординації ( будьмо реалістами до 2014 української армії де-факто не існувало ,бо її в 1991-92 році зліпили з Київського ,Одеського і Прикарпатського округів зі шматка старої совітської армії ) ,коли виконувались всі накази начальства , які б вони безглуздими не були ,але надіюсь , що з часом це пройде.
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01.07.2023 19:47 Відповісти
Переклад із "Вашінгтон пост" , де йдеться про "дратує",або що мав на увазі Залужний:

"Залужний сказав, що його війська також мали б випустити принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки їх ворог, але через обмежені ресурси іноді їх перегравали в десять разів.
Тож це мене «злить», - сказав Залужний, коли він почув, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося - думку, яку публічно висловили західні офіційні особи та військові аналітики, а також президент Володимир Зеленський https://www.bbc.com/news/world-europe-65971790 , хоча Залужний не мав на увазі Зеленського. За його словами, його війська щодня досягають певної позиції - навіть якщо це лише 500 метрів"-К.Худов.
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30.06.2023 17:47 Відповісти
На начало наступления Украине остро не хватает F-16 (с ракетами AIM-120 -260) и Атакамс!
Погода США дали время подготовиться наРФии к обороне, создать несколько эшелонов обороны.
Танки и бмп на минные поля, что будет? Будут большие потери. Неожиданно для НАТО?
Даете танки, давайте и прикрытие с воздуха - это логично! Не дали. Вопросы?
Минные поля. Вот самы острый вопрос в нынешних условиях. Есть у НАТО решения? Дайте. Нет решений - закройте рот и не нойте, что медленно.
Вам сравнивать просто не с чем!
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30.06.2023 17:56 Відповісти
а де ви діли українські танки,РСЗВ,САУ,бомби,ракети?
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30.06.2023 20:30 Відповісти
Своих танков было не много, и те в основном, на экспорт.
РСЗВ,САУ,бомби,ракети - все передали российским оккупантам.
Никто не успел пожаловатьс даже.
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30.06.2023 22:56 Відповісти
Ми 7 місяців не мали контрдій ,готувалися, але і 7 місяців ворог теж готувався.
Тому питання ,якісь намагання шось пришвидшити це ,або дурні ліплять ,або кончені.
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30.06.2023 17:56 Відповісти
Даже Залужный уже прямо намекает, мол дают недостаточно оружия и не вовремя....нужно всей страной орать об этом на весь мир....смысл об этом молчать....
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30.06.2023 18:11 Відповісти
Залужный намекает, что нехрен было трындеть на едином марахфоне за контрнаступ и за 2-3 недели
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30.06.2023 21:45 Відповісти
Залужний натякає що США і Європка багато ******* але мало роблять
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30.06.2023 21:47 Відповісти
От я й чекаю (з минулого літа), хто ж з зе-уряду, військових, політиків, писацьких хвойд, які верещать і називаються себе "журналістами" та інших грантоїдних пропагандистських морд це озвучить.

Тим більше, коли ця вся сволота (військових не рахуємо, окремі висловлювалися, але це не висвітлювалося широко) підло брехала про ленд-ліз і казала, що він - не потрібен.

Кров українських воїнів на руках у цих продажних скотів.
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01.07.2023 00:24 Відповісти
А все тому що зелені курви півроку ''підігрівали'' наступ таким чином підганяли кацапів до будування оборонних укріплень , а за стільки часу даже мавпа могла б щось збудувати. Так що ''оманські договорняки'' ЗЄбуїни косо-криво але виконують. Так що Залужний не винний що в ОПі сидять вороги України!
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30.06.2023 18:21 Відповісти
?? він хто? денщиком служив чи головнокомандувачем ЗСУ всі ці роки?
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30.06.2023 20:31 Відповісти
Яка необхідність була всю зиму і весну тримати під ворожими обстрілами військових, де вони масово гинули, забороняючи їм атакувати рашистів? Чи це теж лише в компетенції зрадника боневтіка?
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30.06.2023 21:52 Відповісти
західні "аналітики" пишуть що для застосування F16 потрібно створювати інфраструктуру, ремзаводи, запчастини, склади

отакі "аналітики"

під час наступу на територію ворога там ніколи не буде тієї інфраструктури, ремзаводів, запчастин та складів - все прийдеться тягнути за собою

а раз західні "аналітики" мислять тільки в контексті оборони своїх ресторанів та готелів, то вони ніколи не переможуть орду, бо кращий захист це атака, і ворога треба бити на його території, де нема пресловутої інфраструктури ...

а не на своїй
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30.06.2023 18:24 Відповісти
По сути сейчас идет война ресурсов ,многие об этом пишут, наши союзники по твердили 1оо -5оо % гарантию поставок оружия и боеприпасов. Поэтому на сегодня самое важное медленно и системно душить ,как делает удав . Просто нужно время и терпение всем нам. А там лапти и сами сделают кирдык.
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30.06.2023 18:45 Відповісти
танки ми вам не дамо, стратегічної авіації (та й взагалі будь-якої авіації) ми вам ТАКОЖ не дамо, про флот навіть і не думайте, але ви там наступайте! Успіхів.... а ми тут подивимось з другого кінця світу.

лицемірність "партнерів" зашкалює!
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30.06.2023 19:35 Відповісти
ух ти, апетити уже які пішли. Стратегічна авіація, флот. Далі що? Бомбардувальники Б-2, ядерну зброю дайте, Звєзду Смэрті нам в космосі побудуйте. А ми все просрем і будем і далі вас лайном поливати, і кричати "мало" і "не те"
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30.06.2023 19:41 Відповісти
Ты явно не на фронте, раз такое пишешь. Наши парни лезут на минные поля, сидя в картонных м113 и стареньких бредли. Установок разминирования нам дали мало. У нас нет преимущества ни в чем, только в мотивации воинов. Но минным полям и бетонным дотам как-то пофигу на нашу мотивацию.
И я не понимаю, почему вдруг заскулил Залужный? Разве рядовые граждане Украины виноваты, что их полгода накачивали сообщениями, какое мощное у нас будет контрнаступление и уже в начале лета мы будем у крыма. Разве не Резников, Зеленский и Буданов лили эту херню в уши с каждого угла? Так чему пан Залужный удивляется? Нужно было сразу готовить народ к тяжелейшей мясорубке и долгому освобождению, а не такому блицкригу, который получился в харьковской области. А так, наши клоуны, сами и нагадили на репутацию Залужного. Потому как Залужный, стратег и реалист. А Зеленский и Буданов, популисты.
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30.06.2023 20:55 Відповісти
Хіба не Україна сама дозволила рашистам побудувати у себе на півдні та сході ці бетонні доти минулого року під час т.з. "зернового перемир'я", замінувати величезні території протягом 7-місячного замороження війни? Хоча перед цим всі кричали, що цього ніколи не станеться, не дозволять рашистам перегрупуватися, переозброїтися чи заморозити війну.
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30.06.2023 21:59 Відповісти
Україна дозволила??7 ти взагалі про що? а ну давай розпиши тут як КОНКРЕТНО Україна мала забороняти копання окопів і мінування? і яке взагалі відношення має порт в Одесі до якогось окопу за 300км від нього?
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30.06.2023 22:16 Відповісти
ну якщо Україна здала ядерну бомбу і стратегічну авіацію сша і кацапії, то на заміну ЯК МІНІМУМ має бути щось аналогічне! чи як?
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30.06.2023 21:20 Відповісти
Так и есть.
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30.06.2023 20:45 Відповісти
Слава ЗСУ! И земной уклин всем, кто приближает нашу победу! Кацапам смерть
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30.06.2023 20:25 Відповісти
спасибо зеленскому, что не рыл окопы и сдал за пару суток,
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30.06.2023 21:19 Відповісти
Медленное контрнаступление? Так говорит всякое быдло на броньках, колхозная рагульня и прочая шушваль, коей увы всё ещё дохера в нашей стране. Нормальные люди всё понимают и подобного себе не позволяют.
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30.06.2023 21:28 Відповісти
--- Так ! Ніхто із нас (вкючаючи диванних засідателів ) навіть подумки НЕ наважиться сумніватися у військовому таланті Залужного... Хоч знає . що один генерал може бути генієм оборони . а інший яскравим стратегом наступу-- це як в спорті ( показово в шахах ...) Натомість щоб бути успішним в контрнаступі .окрім оснащеного війська. техніки. обов*язково потрібно мати досвідчену( та особливо надійну розвідку. як внутрішню так і зовнішню ...) А вона у нас як кривонога так і кособока ... Судіть самі : на старті контр-наступу ( НЕ маючи карт мінувань " Леопарди "-- поперли на мінні поля --- 5(п*ять) висококласних машин перетворилися на металобрухт) Що викликало іфорію у кремлівських трубадурів !!! А ми почули блеєння заступниці командувача ЗСУ Маляр :--- Ще НЕ винайшли таких танків. яких зброя НЕ брала б ... А щодо зовнішньої розвідки--тут краще взагалі промовчати... Бурба.який вивів на чисту воду ЗЕ--чудотворця щодо визволення (останнім) мерзенних вбивць вагнера-- безслідно зникає із горизонту чесних .вірних Україні розвідників ... Завуальовано впроваджуються " надійні кадри " Керманич Зовнішньої розвідки--О. Литвиненко ( Випускник Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації; 119602. Москва. .Мічурінський пр.70 ) А у екс .заступника Служби Зовнішньої Розвідки України--Семечкіна---вся рідня ( як з*ясувалося ) із паспортами РФ !!! Можете уявити : як Залужному ( маючи таку розвідку ) наступати ?! Слава Богу .що підстраховують розвідки США. Великобританії ( Щоправда із туманного АЛьбіону невсе видко. навіть із супутників...)
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30.06.2023 22:05 Відповісти
Було втрачено тільки 2 леопарда і то один на ремонт пішов і 3 бредлі все
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01.07.2023 06:11 Відповісти
Пане Залужний чого американські бронєвики та хамери жовті як в пустелі, жовті, шо це бл.ь за бл.я.дське демаскування , про хлопців про їх життя тільки на інтерв'ю переживаєте, їде жовта машина на проти зеленки, це що, щоб кацапським дронам краще видно було, як це розуміти, пане Залужний???????!!!!!!
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30.06.2023 22:41 Відповісти
Дякую пане Генерале за все те, що ви робите для перемоги нашої країни над людожерами-кацапами! Хай Бог дає вам здоров'я і сил! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.07.2023 00:04 Відповісти
Дякую, що озвучили цю тему і проблему, пане Залужний.

Бо дістали дебіли. Що українські, що імпортні.

Не соромтеся говорити і вимагати у "стурбованих" та "занепокоєних".

Нехай нарешті почнуть відповідати за свої слова та дії.

А не хочуть - тоді нехай так само відкрито визнають, що насправді вони не за перемогу України, просто тріщать на публіку.

Сил Вам ! І нехай Небо береже наших хлопців.
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01.07.2023 00:04 Відповісти
А в бункері ОП все просто - нюхнув засобу від нежиті з далекої колумбії і давай енергійно розтавляти бульбу як Чапаєв на мапах перед камерой
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01.07.2023 00:17 Відповісти
Це верховний головнокомандувач, а не шут криворожський
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01.07.2023 00:35 Відповісти
Хто перетворив війну у війну 500 метрів замість війни 500 кілометрів? Той, хто саботував ракетну програму. Хто саботував ракетну програму? Хабадна синагога зелених опаришів. Що зробив Залужний для нейтралізації саботажу?
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01.07.2023 00:47 Відповісти
Залужний краще знає що йому робити і він має право грати наших союзників як псів
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01.07.2023 06:10 Відповісти
Не має права,бо на західних поставках стоїть все і добре,що він цього не робить: не будь зах.поставок...місяць-все,початок кінця...
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01.07.2023 23:18 Відповісти
Може і має право бо він головнокомандувач і він не повинен терпіти те що західні поставки йдуть так повільно і в не тих кількостях як він хоче
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02.07.2023 08:31 Відповісти
Правда в тому,що якщо би щось зробив для нейтралізації саботажу,з ним би поступили,як з Кривоносом,чи Червінським.Спасибі і на тому,що зробив.
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01.07.2023 23:15 Відповісти
Президентам США від Демократичної партії не щастить - їм випадають більш важкі часи, приклади:
1. "Демократ" Франклін Делано Рузвельт - не хотів вступати в 2 світову війну, але був змушений після того, як США були атаковані і загинули громадяни США (незважаючи на відмову від участі у війні... а можливо, небажання Рузвельта воювати було розцінено ворогом як слабкість США).
2. "Демократ" Джон Кеннеді - "Карибська криза" - програш стратегічної ініціативи і різке збільшення ядерної загрози для континентальної території США. Кеннеді усунуто шляхом ліквідації.
3. "Демократ" Білл Клінтон - "Будапештський меморандум": ніби, нічого не сталося під час президентського терміну, але президент Клінтон сам особисто визнав у 2023 році, що "Будапештський меморандум" був помилкою. - Чому? - Бо схоже, що саме цей "документ" став одною з головних причин російсько-української війни, активні бойові дії в якій РФ почала не пізніше 2014 року і продовжує досі. ОДНАК! Назвавши той документ, ті рішення і дії ПОМИЛКОВИМИ, президент Клінтон так і не пояснив ЯВНО, ЧОМУ він вважає їх помилковими, і ЯКЕ РІШЕННЯ БУЛО БИ НЕ ПОМИЛКОВИМ, А ПРАВИЛЬНИМ! І ЧОМУ.
4. "Республіканець" Джордж Буш молодший суттєво допоміг зупинити російський наступ на Грузію і бомбардування міст, привівши в бойову готовність флот США і ракети в зоні досяжності Грузії. Напад РФ на Грузію і війну РФ почала за кілька місяців після того, як стало відомо, що на саміті НАТО 2008 року Україна і Грузія не отримають сигналу на зближення і перспективи майбутнього членства в НАТО (заради "умиротворення РФ").
5. "Демократ" Барак Обама не зробив практично НІЧОГО, щоб запобігти війні РФ проти України або, хоча би, щоб зупинити її. Віцепрезидент при Обамі - "демократ" Джо Байден теж ніяк не виділявся, окрім випадку його корупції, коли він шантажував Петра Порошенка, вимагаючи звільнити генпрокурора Шокіна, погрожуючи інакше заблокувати допомогу Україні на більш ніж 1 мільярд доларів США, - про цю історію розповів сам Джо Байден пізніше.
6. "Демократ" Джо Байден - одразу після початку його президентського терміну РФ почала значно більш агресивно погрожувати Україні, Європі і США, інтенсивність бойових дій на фронті в Україні і кількість загиблих збільшились приблизно в 10 разів порівняно з часом президентського терміну "республіканця" Дональда Трампа (який вперше поставив в Україну протитанкові засоби "Джавелін", які врятували Україну у перші дні після 24.02.2022, суттєво допомігши зупинити і відкинути бронетанкові колони від Києва та з півночі України). В кінці 2021 року РФ поставила фактично безальтернативні вимоги не тільки до України (вимагаючи "виконувати "мінські угоди""), але і до НАТО (вимагаючи повернутися до стану до 1997 року, тобто виключити зі складу НАТО декілька східноєвропейських країн, яких прийняли до НАТО після 1997 року). А на початку 2022 року РФ здійснила значно більш масований напад на Україну (порівняно з 2014-2021), що триває вже майже 1.5 років і кінця йому поки що немає. При "демократі" Джо Байдені США виділяють і постачають Україні зброї і *********** менше ніж просить Валерій Залужний як необхідний мінімум, змушуючи Україну втрачати значно більше захисників і цивільних, ніж можна було би, маючи необхідну зброю. Літаків F-16 "демократ" Джо Байден не дає (з часом дозволив іншим країнам передати Україні їхні такі літаки), в НАТО приймати Україну "демократ" Джо Байден не готовий, принаймні, до її перемоги. Зате "демократ" Джо Байден майже весь 2022 рік був готовий до таких "переговорів" між РФ і Україною, які передбачали втрати Україною окупованих територій і залишення їх під контролем РФ. Зараз на фоні регулярних нагадувань від США про те, що "загроза можливого застосування з боку РФ ядерної зброї проти України реальна і серйозна", і повній бездіяльності США щодо протидії цій загрозі починаються чутки про те, що, начебто, США бояться можливого розпаду РФ в разі поразки путінського режиму і начебто тому роблять так (наприклад, постачають менше зброї Україні, ніж необхідно Валерію Залужному, і відмовляються прийняти Україну до НАТО), щоб путінський режим не отримав поразку, бо після такої події начебто "може бути ще гірше". - А що і чому "може бути ще гірше"? - Знову те ж саме, що було в основі ПОМИЛКОВОГО (див. п. 3 вище) "Будапештського меморандуму", а саме - ПРИПУЩЕННЯ про те, що НАЧЕБТО більш безпечно, коли ядерна зброя не буде доступна декільком меншим країнам, а замість цього їхня ядерна зброя буде передана в 1 більшу країну - в РФ. НАЧЕБТО, таким чином вдасться ЗАПОБІГТИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ПОШИРЕННЮ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - АЛЕ ЩО нам ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА? - САМЕ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - САМЕ РФ РОБИТЬ ЦЕ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!!! - Ця зброя ВЖЕ поширена на території, з яких її прибрали згідно "Будапештського меморандуму": півострів Крим (Україна) і Білорусь. - І це зробила РФ! - Це РФ, якій (згідно цього "меморандуму") було дано більше довіри ніж "якимось незрозумілим країнам" Україні і Білорусі... - "Демократ" Джо Байден вже назвав такі дії РФ (розміщення ЯЗ в Білорусі) "вкрай безвідповідальними"... - ОТЖЕ, ПРИПУЩЕННЯ про, що НАЧЕБТО більша країна буде більш відповідально ставитися до ядерної зброї ВИЯВИЛОСЬ ПОМИЛКОЮ!!! СТРАТЕГІЧНОЮ ПОМИЛКОЮ!!! - ФАКТИЧНО саме ЦЕ ВИЗНАВ "демократ" Джо Байден... АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ВІН ЗНОВУ ХОЧЕ ПОВТОРИТИ ЦЮ Ж САМУ ПОМИЛКУ!!! І він РОБИТЬ ЦЕ ЗНОВУ!!! - Знову відмовляється прийняти Україну до НАТО, відмовляється дати Україні достатню кількість і якість (види, типи, в т.ч. F-16) зброї... І НАВІТЬ ЗНОВУ наполегливо і постійно натякає, що хоче, щоб Україна відновила "переговори" з путінським режимом без звільнення всіх своїх територій...

- А ДЕ Ж РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ?! ДЕ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК?! Де Україна в НАТО?!

Чи знову президентам від Демократичної партії "випадатимуть" важкі часи? Чи їх це влаштовує?
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01.07.2023 02:50 Відповісти
+ до п. 6 щодо "неконтрольованого поширення" ядерної зброї:
Очевидно, ніхто не здивується, якщо виявиться, що путінський режим з РФ "поділився" ядерною зброєю з Іраном і/або Північною Кореєю. Або навіть "поділився" з ними технологіями її виробництва.
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01.07.2023 03:04 Відповісти
"Причина - у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. ... " -

ВІДПОВІДЬ на це головне питання дуже проста:
1. НАТО може прийняти Україну до свого складу в межах її міжнародно визнаних кордонів у будь-яку мить часу, в тому числі, прямо зараз.
2. Той факт, що Україна ФАКТИЧНО перебуває у стані війни РФ проти України, а точніше, Україна захищає себе у цій війні, дуже просто і легко узгоджується зі Статтею 5 НАТО, а саме:
2.1. Стаття 5 не була задіяна РАНІШЕ, оскільки РАНІШЕ - до прийняття України в НАТО - Україна не була членом НАТО.
2.2. Оскільки Україна НЕ НАПАДАЛА на РФ, а навпаки - РФ НАПАЛА на Україну,
і оскільки Україна ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ НАПАДУ НА НЕЇ з боку РФ, тобто ця ситуація, цей ФАКТИЧНИЙ стан ТРИВАЄ ЗАРАЗ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ - вже ПІСЛЯ факту ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО,
то, очевидно, що Стаття 5 НАТО може і повинна бути задіяна Україною (для захисту від нападу, якщо стан нападу на Україну до того часу ще не зникне) ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО.
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01.07.2023 03:28 Відповісти
"Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на кордони 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць.

Про це він розповів в інтерв'ю https://www.economist.com/zaluzhny-transcript?fbclid=IwAR0CS0B0YCkvbgEPWUhIkyWHX9rIMuvwKONG3KB-gYkZnIh_vWNyONY9TVg The Economist , передає .

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - наголосив він."
Джерело:
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01.07.2023 07:36 Відповісти
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