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Росіяни депортували ще 185 українських дітей з Херсонщини, - Соболевський

діти

На тимчасово окупованих частині Херсонщини загарбники продовжують викрадати українських дітей, вивозячи їх "на відпочинок" в РФ. Днями так вивезли ще 185 дітей.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі  перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжується історія із "оздоровчими таборами" десь в Адигеї чи деінде. Днями ще 185 дітей із Херсонщини відправили "відпочивати". Такий відпочинок — це викрадення. Росіяни продовжують підтверджувати факт, що це нація викрадачів дітей", - зазначив Соболевський.

Він наголосив, що окупаційна російська "влада" докладає дуже багато зусиль для "промивки мізків" та пропаганди на тимчасово захоплених територіях. Велика увага приділяється такій категорії, як діти й підлітки. Наприклад, в Генічеську росіяни провели конкурс дитячої творчості з пропагандистською назвою "Мы вместе!" З аналізу малюнків видно, що перевага надається тим, де зображена російська символіка і меседж, що "Херсонщина - це Росія", - зауважив Соболевський.

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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що українських громадян, які за допомогою волонтерів їдуть на територію РФ, щоб забрати своїх дітей, затримують і допитують.

діти (5130) воєнні злочини (1873) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5851)


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