Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по селу Сергіївка на Донеччині, загинули 2 особи, 6 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 11:20 рашисти вдарили, ймовірно, з РСЗВ по с. Сергіївка Покровського району.

"Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

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