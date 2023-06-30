Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські загарбники завдали удару по селу Сергіївка на Донеччині, загинули 2 особи, 6 дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Близько 11:20 рашисти вдарили, ймовірно, з РСЗВ по с. Сергіївка Покровського району.
"Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.
Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.
На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Глибокі співчуття...
- ми знаємо гдє центри прінятія рішеній до міліметрів.
Це походу школи так ********???
І сидять кілька сотень ****** і слухає цю ***** 🤦🤦
Вічна пам'ять загиблим💔