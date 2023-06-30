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Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по селу Сергіївка на Донеччині, загинули 2 особи, 6 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 11:20 рашисти вдарили, ймовірно, з РСЗВ по с. Сергіївка Покровського району.

"Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Читайте: Ворог обстрілює Донеччину, під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Красногорівка, по Костянтинівці вдарили зі "Смерчів", - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення 01
Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення 02
Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення 03
Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення 04
Рашисти вдарили по школі на Донеччині: Загинула вчителька та бухгалтерка, 6 осіб дістали поранення 05

Автор: 

обстріл (29006) Донецька область (8744) Офіс Генпрокурора (3272)


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30.06.2023 18:13 Відповісти
Яка нечисть.. воює зі школою.. Щоб вам, вашим дітям, і внукам-правнукам школи не бачити.. Смердючі болотники..
Глибокі співчуття...
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30.06.2023 21:36 Відповісти
четвертувати усих
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30.06.2023 21:44 Відповісти
Недавно бачив виступ підера луки і це чмо погрожує ядерною зброєю і говорить
- ми знаємо гдє центри прінятія рішеній до міліметрів.
Це походу школи так ********???
І сидять кілька сотень ****** і слухає цю ***** 🤦🤦
Вічна пам'ять загиблим💔
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30.06.2023 22:30 Відповісти
Кацапи!Це стратегічні об'єкти? Будьте ви прокляті до сьомого коліна! Амінь!
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01.07.2023 00:07 Відповісти
рашисти, як і їх недолугі нащадки, прокляті на століття вперед
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01.07.2023 02:51 Відповісти
 
 