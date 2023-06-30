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Новини
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Для укриттів Солом’янського району "слуги" з РДА закупили двері в туалет по $600 кожна

двері

Для укриттів Солом’янського району Києва райдержадміністрація закупила за бюджетні кошти дверні коробки для туалетів по 23 000 грн за штуку та лавочки з націнкою понад 60%. Такі факти виявила Тимчасова контрольна комісія Київради під час чергової виїзної перевірки столичних укриттів.

Про це повідомив у Facebook депутат Київради Леонід Ємець, передає Цензор.НЕТ.

"Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій, ми продовжили практику раптових виїзних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району. Але в процесі огляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів. В договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки на 120 тисяч грн. Цікавимось, а де ж вони. А ось вони, 5 шт. Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є. В туалет. В підвалі. По 600 доларів штука! Знаходимо виробника і ставимо йому заявлені в договорі параметри. Отримуємо рахунок – 25 800 за всі 5, а не за кожну. 400 відсотків навару!!!" - повідомив Леонід Ємець.

Лавочки для укриттів, за словами Ємця, Солом’янська РДА закупила "лише" за подвійною ціною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Дніпровської РДА, призначений "слугами", вирішив відмовитися від барабанів в укриттях

"Щоб не бути голослівними, ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, — різниця в ціні десь 900 тисяч грн зверху. Націнка 62.5%. Майже "по божескі", - іронізує депутат Київради.

Led-лампи в заявленій кількості депутати не змогли знайти в жодному укритті, зазначив Ємець.

"Висновок. Ми не можемо як окремі депутати, експерти і навіть вся ТКК перевірити всі закупівлі, але те, що ми бачимо, це жахливий кошмар. Гроші киян, бюджетні кошти з наших податків через такі закупівлі, мабуть (і кажу мабуть, — бо ми і не прокурор і не суд і нам просто не можна казати що тут страшна корупція, хоча на неї все прям дуже схоже!) Так от, бюджетні гроші використовують, щоб за подвійною, потрійною, четверною бляха ціною закупати на саме болюче сьогодні — на укриття!!! Продовжуємо копати далі, здається нам, в інших районах ситуація не краща", - наголосив Леонід Ємець.

Раніше Леонід Ємець повідомляв, що Тимчасова контрольна комісія виявила закуплені для укриттів електричні овочерізки за 130 тис. грн. кожна. А Дніпровська РДА придбала для укриттів електричні сковорідки з тачскріном за 720 тисяч штука та мала намір придбати понад 300 барабанів вартістю близько 1 млн грн. "для психологічного розвантаження".

Як відомо, голів РДА призначає і звільняє президент. 9 з 10 керівників райдержадміністрацій Києва – висуванці "слуг народу".

Автор: 

Київ (19633) Київрада (800) Ємець Леонід (88) закупівлі (3424) укриття (305)


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Топ коментарі
+35
Молодцы какие. Придерживаются своего лозунга не смотря ни на что.

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30.06.2023 16:51
+26
Лохи секты 73% - как оно вам? Хоть поржали? Или уже не до смеха?

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30.06.2023 16:53
+26
Ждем на марафоне к концу года

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30.06.2023 17:14
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Молодцы какие. Придерживаются своего лозунга не смотря ни на что.

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30.06.2023 16:51 Відповісти
"Нє імєй мозгов но імєй нахальную морду".
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30.06.2023 17:05 Відповісти
Я так понимаю, Г+Г это всё подаёт как вину Кличка? Просто неоднократно уже попадались люди, которые рассказывали, какой Кличко мудак, т.к. покупает барабаны в укрытия.
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30.06.2023 17:54 Відповісти
Кінець епохи бідності
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30.06.2023 18:41 Відповісти
Це з серіі -- почім опіум для народу .
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30.06.2023 16:52 Відповісти
Та да. Хапуги у нас были при любой власти. Где больше, где меньше - такова природа людей совка. Но чтобы вся власть на 99,9% была из прожженных барыг - такого не была не при ком. В 3-4 раза! Зеля по размаху и аппетитам даже Яныку фору дал. Тот на его фоне как дитя малое.
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30.06.2023 16:57 Відповісти
Та, ні.

Прохіесорр Януковощ брав у ху&ло мілліардами $.
А тепер виявляється що Україна винна ху&лу ці гроші.
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30.06.2023 17:49 Відповісти
А сколько миллиардов набрал Зеля. Как собака блох, он вообще шиковал исключительно взаймы. У нас один Укравтодор должен погасить миллиарды и миллиарды за дороги .
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30.06.2023 17:56 Відповісти
Той хоч у ***** брав (на *** ці борги послали), а зеленодупі у українців крадуть.
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30.06.2023 18:45 Відповісти
Лавочки золоті? Гепа-стайл!
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30.06.2023 16:52 Відповісти
янык нервно курит в сторонке...
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30.06.2023 17:25 Відповісти
Янык не курит, он в обмороке
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30.06.2023 17:43 Відповісти
Есть встречное предложение: двери использовать в качестве крышки главного ритуального атрибута для слуг всенародных. Дорого, аккуратно и со вкусом. Им понравится.
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30.06.2023 16:53 Відповісти
Двери и лавочки оставить на месте. Хоронить придурков с барабанами на голове. Ведь это их все.
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30.06.2023 16:57 Відповісти
Барабани на голову і барабанити поки самі не полізуть під двері та лавочки
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30.06.2023 17:06 Відповісти
Лохи секты 73% - как оно вам? Хоть поржали? Или уже не до смеха?

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30.06.2023 16:53 Відповісти
Палюбому.
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30.06.2023 17:03 Відповісти
А как там 2%-ные поживают?
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30.06.2023 21:19 Відповісти
Ну нормально - 400% навара, скажите спасибо, что не 900%!
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30.06.2023 16:53 Відповісти
Скоро они в один голос будут требовать себе любимым огромное спасибо что Киев не сдали. Ну и, как обычно, зеледент ну совершенно не причем к этим "розбійникам"...
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30.06.2023 17:01 Відповісти
Ждем на марафоне к концу года

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30.06.2023 17:14 Відповісти
А скільки за унітаз?
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30.06.2023 16:54 Відповісти
Що з цього приводу пишуть наближені до Притули депутати Київради з "Голосу", зокрема Аліна Михайлова, яка з дня в день кляне Віталія Кличка?

Чи злочинів мародерів із партії презедента її вибірковий зір не бачить?

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30.06.2023 16:56 Відповісти
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30.06.2023 16:59 Відповісти
За это не заплачено. А даром они не голосят.
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30.06.2023 17:16 Відповісти
СД слуги диявола!Страшно включати каНкулятор по скільки-ж вони встановлювали двері у своїх кабінетах...
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30.06.2023 16:56 Відповісти
Versace - найвідоміший в світі виробник дверей, вибрали недорогі, а шо ту такого
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30.06.2023 16:57 Відповісти
виділення коштів на облаштування укриттів - це був чудовий розпил..., але ми всі посміялися та розійдемося, а, цікаво, когось хоч накажуть?
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30.06.2023 16:58 Відповісти
"Кличко і Порошенко під суд!" (с)
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30.06.2023 17:20 Відповісти
А до чого тут Клічко, коли ціх діячів назначав на посаду презідент
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30.06.2023 17:51 Відповісти
сарказм...
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30.06.2023 21:34 Відповісти
Зелені підари. Таке ж саме лайно як опзж
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30.06.2023 16:59 Відповісти
та таке в кожному місті...в нас хочуть для 10 малоліток..встановити скейт площадку за 1 800 000 грн..норма..під час війни
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30.06.2023 17:03 Відповісти
А золоті унітази ще не вспливли?
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30.06.2023 17:03 Відповісти
Вже був такий випадок.

У США боло оприлюднено що «влада» закупало туалети по 800$….
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30.06.2023 17:53 Відповісти
Відкриття зробили! В межах країни багато років державники пиз.....ть все що тільки можуть.
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30.06.2023 17:03 Відповісти
Вот потому их в 19-ом и сменили?
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30.06.2023 17:50 Відповісти
Розстріл і ще раз розстріл тільки так зараз можна спасти країну.
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30.06.2023 17:18 Відповісти
в порівнянні з якубовичем піздінг від зелених це просто ЩОСЬ, такого розгула корупції тупо не було напевно ніколи.... а якубович нагадаю - вантажівка вивозив в кузова яких падали як в мусоропровод в підїзді... ******* на всьому що криво лежить чи стоїть.... кого впіймали - звільними і "тихенько в ліс" і потім на нову посаду, а когось не звільнили і навіть на повторному спіймали і тиша.... Зате звичайних людей обклали новими тарифами, інфляція шалена, закручують гайки тупо де тільки можна а ще навіть не 1 липня, саме цікаве тільки починається...
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30.06.2023 17:19 Відповісти
Зрозумійте нарешті:
Зе-влада - КЛЕПТОМАНИ!
Вони НЕ МОЖУТЬ перестати КРАСТИ!
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30.06.2023 17:20 Відповісти
Розкажи мені, як не крали при Пороху, Янеку, Ющу-Юльці, чи може при Кучмо-Кравчуках не крали????
Карати треба усіх.
Але хто?
Ми--народ-терпіли.
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30.06.2023 17:28 Відповісти
А сам почитати не можеш?
Наприклад, ось так:

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30.06.2023 17:34 Відповісти
?????
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30.06.2023 17:38 Відповісти
Значить - не можешь.
Або розуму (IQ) не вистачає.
То що з тобою говорити?
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30.06.2023 17:39 Відповісти
війну не зауважили?
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30.06.2023 18:48 Відповісти
"Війна в моїй голові вже давно завершилася" (с) Зеленський 2019 рік.
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30.06.2023 19:01 Відповісти
яку ******,та що з 14 року? не рвись ********,не заплатять
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30.06.2023 21:36 Відповісти
Крадут веде и при всех временах. Иначе не нужны бы были суды. Но такого пи@деца с первого дня при власти - не было не при ком. Чинуши "брали" где 5%, где 10-20%. И были какие-то табу. Но чтобы гешефт был на всем абсолютно в 300-900% или, как на флягах для армии, в 1200% - это просто не помещается в голове. Зато денег на форму и экипировку солдатам нет и покупать все приходится за свои или волонтерские.
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30.06.2023 17:37 Відповісти
Я здаюся правда, так втомилася вже від усього цього, розуміючи, що наші депутати такі ж свинячі, як і рашисти. Я настільки втомилася що готова щоб нас поглатила та ж Польща, або ще хтось, просто щоб ми могли прибрати все це свиняче сміття з нашої землі!
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30.06.2023 17:22 Відповісти
До речі-про сміття:
На Західній УСІ лісосмуги та ліси вщент засрані.
Зрозуміло, що то нам москалі насмітили, бо ми ж білі та пухнасті....
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30.06.2023 17:31 Відповісти
Від крадіїв так не позбавляються. Купували через "Дію" ? У чинуш відпрацьовані СХЕМИ. Діляться з контролерами.
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30.06.2023 20:38 Відповісти
У яныка в Хонке двери дешевле были но сантехника дороже
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30.06.2023 17:23 Відповісти
сантехніку янелохи ще не закуповували
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30.06.2023 17:55 Відповісти
Доки в Україні не запрацюють народні суди Лінча, нічого не зміниться....
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30.06.2023 17:26 Відповісти
Пора бы им уже перестать прятать воровство под видом закупок.Уже нужно прямо заявить,что они грабят лохов и так им ничего не сделают,зато честно будут красть на законных основаниях.Слава Україні!
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30.06.2023 17:26 Відповісти
Так зелёные с самого начала у власти,этой законностью и занимаются. Они себя через проведенную законность себя делают олигархами.Предыдущее были беспредельщиками для индивидуального обогащения (ахметов,коломойский,юля,яник и пр.) А у этих будет закон.Так нагло,тупо и примитивно никто не поступал.У предыдущих был простой *гоп-стоп*. Не удивляйтесь о повышении цен на комуналку,а за ней инфляция будет стремительнее.Другого выхода у зелени не будет,как непомерно воровать и обворовывать народ.
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30.06.2023 18:40 Відповісти
двері є,сховищ нема.Дайте,вороги народу,хоч одну дверцю,Кличку,щоб він зробив нокаут дверима цим не українцям.
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30.06.2023 17:28 Відповісти
Как вам объяснить? Понимаете, Украина не такая богатая страна. Тут уж приходится выбирать. Или бомбоубежища или двери.
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30.06.2023 17:56 Відповісти
Яких осіб відібрали та призначили з ОПУ Указами ПУ, такі і маємо результати, для вступу до ЄС!!
Чим більше вони відверто таке роблять, тим менше довіри до України!!
Це і є Оманщина в конкретних особах, для дискредитації України!!
Пильнуймо Україну від ворога!
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30.06.2023 17:45 Відповісти
А без Кличка могло бути 4000% навару. Він має за це відповісти!
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30.06.2023 17:50 Відповісти
9 з 10 керівників райдержадміністрацій Києва - висуванці "слуг народу".

треба цих висуванців вже якось позасовувати. і їм самим у цікаве місце - по саме нехочу.

якщо так піде далі, то скоро їх почнуть відлавлювати після комендантського часу, коли вони повертатимуться бухі з ресторанів. і натягуватимуть їм їхні закупівлі на вуха. так щоб і їхня дурна макітра відкрутилася.

поки парочку таких висуванців не повісять на київських світлофорах - нічого не допоможе.

коли ми вже будемо застосовувати "відповідальність за воєнним часом"?
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30.06.2023 17:52 Відповісти
"слуга народу", ну або держслужбовець в перекладі на зрозумілу мову, має декларувати отримані грошові перекази і подарунки на суму більше $10.

бо зрозуміло що купляють дорожче, а потім їм цю надбавку заносять.
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30.06.2023 17:53 Відповісти
вибачаюся, а ви про що? хтось отримав подарунок за 10 доларів за двері ціною в 800?
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30.06.2023 18:08 Відповісти
Одічалая Отара 73%,ви зробили це разом!
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30.06.2023 17:58 Відповісти
Потопити цих покидьків в унітазах!
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30.06.2023 17:59 Відповісти
Це мабуть фейк. Не може представник самої чесної партії в Україні красти у держави. Це мабуть БЮТ, або ЕС крадуть, а слуги народу ні ні, нівякому разі.
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30.06.2023 18:00 Відповісти


... і дивиться такими чесними-причесними очима: це не я!
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30.06.2023 18:14 Відповісти
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30.06.2023 18:45 Відповісти
Кто будет виноват интересно - Кличко или Порошенко?😂
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30.06.2023 18:09 Відповісти
Байден
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30.06.2023 20:09 Відповісти
У відомому науковому закладі США прибиральник відключив від електрики морозильну камеру (його дратував звуковий сигнал застереження, що прилад ремонтується), де зберігалися культури клітин, і звів нанівець дослідження, яке тривало 20 років.

Я чомусь тут згадав одного американського президента, який подавав неприємні сигнали і одного «простого хлопця», котрому вони заважали.
Карл Волох
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30.06.2023 18:11 Відповісти
Так там і молотки по 5 тис. баксів і цвяхів по 1000 баксів, а ви як думали??? В них зарплати маленькі треба якось виживати!!!!!
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30.06.2023 18:26 Відповісти
ніщеброди і тупі,однако
порівняно з міськрадою Львова.

Котра взяла кредит 1 млрд грн "на підтримання господарки Львова у час війни"

у цю суму включено не одні такі двері(
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30.06.2023 18:43 Відповісти
на протезування воінам грошей немає?икус кончені,де громада?де суспільна думка,ініціатива,в Києві крутяться млрд.,з яких млн.крадуться щомісяця.
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30.06.2023 19:05 Відповісти
Твою... Це ж мій рідний район!
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30.06.2023 19:25 Відповісти
Дверні коробки і двері це начебто різні речі?
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30.06.2023 20:08 Відповісти
Нафтогаз-лише один приклад. Із прибуткових в збиткові перетворили також Енергоатом, Центренерго, Укрзалізницю та інші державні підприємства, що після сарани януковича лише відновили свою фінансову сталість
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30.06.2023 20:10 Відповісти
виродки і скоти а криміналу нема бо 3елені недоторканні
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30.06.2023 20:10 Відповісти
Дверна коробка коштує до 1000 грн. Купити 1000 коробок, і стаєш мільйонером в РДА. І підприємець рік працювати не буде.
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30.06.2023 20:30 Відповісти
Чому тут дивуватися? Все йде за планом- гроші ********* і дерибаняться,стадо мовчить і терпить.
А якби це "стадо" прозріло і взяло владу у свої руки- от тоді б боялися не те що мільйон- копійку вкрасти!
А так...Все правильно,панове,так і має бути
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30.06.2023 21:16 Відповісти
И шо, по 630 тысяч за штуку, при курсе 8. Теперь парк хотят назвать в честь этого. Это было в 2010
Если вы читаете этот пост в 2050 году, как много изменилось))
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30.06.2023 22:06 Відповісти
А где "посадки"???!!!Кто же у нас откажется от воровства, зная что его за это ,-если поймают,_ просто выгонят с насиженного места, а он , вместо того, чтобы получить срок с конфискацией,найдет себе новую синекуру для пид-ра у власти и будет растаскивать бюджет на новом месте.Это что у нас правовое государство по намибийскому макету?! Зеленский, где судебная реформа????!!
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02.07.2023 12:42 Відповісти
 
 