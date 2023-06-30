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Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю, - Моравецький

матеуш,моравецький

Прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Про це він сказав після саміту у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду",

Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.

"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – зазначив польський прем’єр.

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Моравецький наголосив, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози".

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Автор: 

ядерна зброя (1166) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+29
Дивні якісь. Може треба заглянути у дупу до Путіна та пошукати там миру
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30.06.2023 17:16
+29
Оце так ***** геостратєг, всєхпєрєіграл. Ядерки будуть скільки там секунд до мацквабада летіти з Польщі?
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30.06.2023 17:21
+28
Поляки молодці.
Вони добре розуміють сітуацію.

НАТО у кожну хату
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30.06.2023 17:39
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це ти казковий а він патріот
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30.06.2023 19:49 Відповісти
Він звичайний клоун, який несе всяку хєрню аби подобатися місцевому бидлу.
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30.06.2023 20:02 Відповісти
..а кому како дело!!!Пусть воют мокши сутками...Надо и будет....
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30.06.2023 19:27 Відповісти
Это правильно!!!
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30.06.2023 21:08 Відповісти
оказывается в эту игру можно играть вдвоем! Гойда!
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30.06.2023 22:41 Відповісти
Россия повыходила из договоров про оружие средней дальности, про ядерные испытания и т.д.
Ну теперь пускай сама прочувствует как это - когда твои важнейшие стратегические центры
у поляков на ядерной мушке.
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30.06.2023 23:18 Відповісти
им по фиг. Захотят ударить - ударят
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01.07.2023 00:38 Відповісти
Молодці. Плюсую.

Бо "гегемон" втерся щодо того, що москальня плює на ДНЯЗ, тому Польша робить правильну заяву.
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01.07.2023 00:44 Відповісти
ТО К ЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА СТРЕМИТСЯ ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ ЕСЛИ ХОТЯТ ЖИТЬ В БЕЗ ОПАСНОСТИ
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01.07.2023 09:09 Відповісти
Молодці поляки. То не влада України яка тільки пздіти може
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01.07.2023 10:12 Відповісти
Клоуни твої поляки. Ядерна зброя ні від чого не захистить, лише знищить Європу.
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01.07.2023 10:32 Відповісти
Саме молодці поляки, а ти дебіл, який не розуміє того що відбувається в Україні, українців повільно знищує москальська орда звичайною зброєю бо переважає кількістю в усйому, а яз дає надію влаштувати апокаліпсис усім учасникам і не тільки...
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01.07.2023 11:02 Відповісти
Дебіл - це ти, який не розуміє, що країни заходу не будуть знищувати свої країни заради польского ідіота моравецького, який вирішив у війнушки погратися.
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01.07.2023 13:42 Відповісти
Олігофрен ти тупорилий, якщо усі будуть на заході мислити дупою, як ти, абинєбило вайны, москальня обов'язково прийде до них, це питання часу, недоумок ти висраний...
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02.07.2023 18:17 Відповісти
Якщо завтра парашия запустить одночасно 500 шахедів з території Білорусі по польщі і буде знищено третину промисловості і енергетичного комплексу країни, то яку отвєтку дасть польща при наявності ядерної зброї?! Запустить ядерні ракети по мінську і москві? Хєр! Країни-власники цих ракет не дозволять застосування такої зброї проти ядерної країни, бо самі будуть знищені вогнем у відповідь. Тому моравецький такий же довпойоп і квартал95, які славляться тоннами ура-патріотичних заяв для тупоголового люмпену.
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01.07.2023 10:54 Відповісти
Наші владні нездари що, чекають підриву заес, чи ядерних прильотів щоб вчергове "закликати світ до чергового обурення"? Вони хоч щось в стратегічному плані роблять, чи мовчки спостерігають за щоденними смертями українців.
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01.07.2023 11:15 Відповісти
в который раз пишу .большего чем путин для расширения нато. не сделал никто. даже само нато.
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01.07.2023 15:48 Відповісти
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