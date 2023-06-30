Оголошено перші підозри за депортацію Росією українських дітей

За процесуального керівництва Ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом особам повідомлено про підозру за фактами депортації та примусового переміщення 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини. Їхні дії кваліфіковано, як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Подібні підозри оголошуються вперше.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Серед підозрюваних депутат державної думи федеральних зборів російської федерації, начальник незаконно створеного окупаційною владою "Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области" та виконувачка обов’язків головного лікаря "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка".

За даними слідства, депутат держдуми федеральних зборів рф безпосередньо керував процесом депортації та примусового переміщення дітей Херсонщини. Він був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в окупованому Криму.

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Спочатку херсонський псевдопосадовець та в.о. головного лікаря організували депортацію двох дітей до рф. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у московській лікарні. До цього діти утримувались у незаконно створеному окупаційною владою "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" на базі Херсонського обласного будинку дитини Херсонської обласної ради. Слідством встановлено, що за станом здоров’я діти не потребували окремого лікування.

2 вересня 2022 року невстановлені особи забрали та на авто депортували до рф двох українських дітей з Херсону.

У подальшому 21 жовтня 2022 року персонал незаконно створеного "дома ребенка" на чолі з в. о. головного лікаря за вказівкою псевдопосадовця передали 46 дітей невстановленим особам. Відбувалося це у присутності та під контролем депутата держдуми федеральних зборів російської федерації. Дітей вивезли на територію тимчасово окупованого рф Кримського півострова. Наразі їхня доля залишається невідомою.

Під час передачі дітей для їх подальшого переміщення саме депутат держдуми федеральних зборів рф контролював процес поміщення дітей в автобуси та їх переміщення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Службою безпеки України. Оперативний супровід здійснюють Департамент міграційної поліції та Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними ЗМІ, підозрюваними є депутат Державної думи РФ Ігор Кастюкевич, начальник незаконно створеного окупаційною владою "Департамента здравоохранения Херсонской области" Вадим Ільмієв та виконувачка обов’язків головного лікаря "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" Тетяна Завальська.

Також ЗМІ відзначають, що подібні підозри оголошуються вперше.