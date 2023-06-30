У аеропорту міста Кишинів один з пасажирів почав стрілянину
У Кишинівському аеропорту один із пасажирів відкрив стрілянину. Прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко підтвердила інформацію про постріли, що з’явилася в ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молдовське видання NM.
Персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.
У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Правоохоронці перебувають на місці події. Пізніше обіцяли надати подробиці.
Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.
Топ коментарі
+32 Ned Stark
показати весь коментар30.06.2023 18:16 Посилання
+18 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар30.06.2023 18:29 Посилання
+15 Здоровенькі Були
показати весь коментар30.06.2023 18:16 Посилання
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і пдр кцап !
тут вже написали: якщо він стріля. в аеропорту тому, що йому заборонили вьїзд до молдови, значить він прибув літаком з іншої країни ЗІ ЗБРОЄЮ.
а в якій країні можуть дозволити сісти в літак озброєним?
в нормальних країнах це заборонено.
Яка бл... несподіванка!
спочатку в польщі спортсмени-шпигуни. тепер оце. казав же: виганяйте тих рососіянців під три чорти звідусіль. бо вони або шпигуни або терористи
"Стрілець - таки громадянин рф, що прибув з Туреччини, вагнерьонок кста.
Утримує заручників, поранив мінімум двох, спецпризначенці готуються до штурму."
Правда потім додають, що інфа попередня, і неперевірена!
Наразі 2 постраждалих підтверджено.
Жаль молдаван,вони й так давно страждають від мокші
Але я теж на 90% впевнений, що так воно і є!
В коментах молдовани, до речі, пишуть про необхідність введення візового режиму з Московією.
«43-летнему гражданину Таджикистана отказали во въезде в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для оформления процедуры возврата в страну происхождения, он застрелил из оружия, отобранного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Также он ранил пассажира, которому сейчас оказывают медпомощь», - сообщил премьер.
Набагато більше мені інтересно, чого ж він так намагався прорватись у Молдову. Щоби що? Невже щоби просто осісти в якомусь маленькому містечку, і наживати собі добра у спокійному провінційному житті, сховавших від Таджикського (чи якого там) Закону?
Яка була його ціль, чи завдання, якщо він діяв не сам? До речі - з'являлись коментарі у Молдовському сегменті ТГ, що в нього нібито були ще три поплічника, хоча я не схильний довіряти таким коментаторам, але ж така вирогідність таки існує. Чи пов'язано це якимось чином з Оркестром, і його "Асвабадитильным маршем"? А з Придністров'ям? І чи будуть найближчим часом ще подібні ексцеси? Тільки в Молдові, чи і в інших країнах?
Багато питань, і жодної наразі відповіді, лише купа припущень!
Вимагає мільйон доларів дрібними купюрами, 5 г гєрича і гвинтокрил до Тіраспаля?
Нападавший получил ранение, ему оказывают медпомощь.
Напомним, что ранее в МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.
Новость дополняется..."
виходить ердоган таки вирішив проблему - випер вагнера до молдови
Нападавший получил ранение, ему оказывают медпомощь.
Ранее в МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.
Во время его сопровождения в стерильную зону для оформления запрета на въезд, он схватил пистолет пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек.
Из здания аэропорта всех эвакуировали.
Сотрудники правоохранительных органов продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту.
Через що і почалось...