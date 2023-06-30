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У аеропорту міста Кишинів один з пасажирів почав стрілянину

аеропорт,кишинів

У Кишинівському аеропорту один із пасажирів відкрив стрілянину. Прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко підтвердила інформацію про постріли, що з’явилася в ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молдовське видання NM.

Персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Правоохоронці перебувають на місці події. Пізніше обіцяли надати подробиці.

Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова рекомендує не відвідувати регіони РФ на кордоні з Україною

Автор: 

аеропорт (1854) Молдова (2086) стрілянина (1794) Кишинів (35)


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Топ коментарі
+32
Іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови? Давайте я угадаю його громадянство?))
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30.06.2023 18:16
+18
Шерше ля кацап
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30.06.2023 18:29
+15
Або рєпоєд , або рєпоєдофіл. Третього не дано.
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30.06.2023 18:16
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Опять эта политкорректность "иностранный гражданин"😁
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30.06.2023 18:13 Відповісти
Шерше ля кацап
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30.06.2023 18:29 Відповісти
Іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови? Давайте я угадаю його громадянство?))
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30.06.2023 18:16 Відповісти
Або рєпоєд , або рєпоєдофіл. Третього не дано.
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30.06.2023 18:16 Відповісти
Так постріляти закортіло, не втерпів!
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30.06.2023 18:17 Відповісти
аеропорт КИШИНЕУ
і пдр кцап !
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30.06.2023 18:19 Відповісти
вагнер не на той рейс сів
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30.06.2023 18:19 Відповісти
Цікаво інше... якщо йому заборонили в'їзд через аеропорт, значить він туди прибув повітряним судном??? Зі зброєю?!!
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30.06.2023 18:21 Відповісти
відібрав у погранца
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30.06.2023 18:51 Відповісти
Значить погранець лошара
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30.06.2023 19:01 Відповісти
мирная страна - расслабили булки молдоване....временно
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30.06.2023 19:03 Відповісти
то він зі стволом прилетів чи шо?
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30.06.2023 18:22 Відповісти
З безпекою там проблеми якщо пасажир вільно возить зброю.
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30.06.2023 18:25 Відповісти
з безпекою скрізь проблеми, якщо пасажир з раші.

тут вже написали: якщо він стріля. в аеропорту тому, що йому заборонили вьїзд до молдови, значить він прибув літаком з іншої країни ЗІ ЗБРОЄЮ.

а в якій країні можуть дозволити сісти в літак озброєним?
в нормальних країнах це заборонено.
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30.06.2023 18:30 Відповісти
зброю забрав у прикордонника, летів зі Стамбула...в Стамбулі з безпекою все на найвищрму рівні
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30.06.2023 18:55 Відповісти
Та не там, в Кишиневі, а там, звідки прилетів.
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30.06.2023 18:30 Відповісти
З проблемою я так розумію в тій точці де він сів не рейс
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30.06.2023 18:38 Відповісти
Турок
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30.06.2023 18:25 Відповісти
Стрелявший в аэропорту Кишинева по предварительной информации - гражданин рф, - местные СМИ.

Яка бл... несподіванка!
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30.06.2023 18:25 Відповісти
По логіці,його тормознули на контролі в аеропорту.Тоді виходить,що він прилетів туди якимось рейсом(чи є в Молдову рейси з кацапії?).Питання-як його пропустили зі зброєю на посадку в аеропорту відправлення?
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30.06.2023 18:32 Відповісти
так само як ледь не пустили до москви банду важкоозброєних. і пустили б, якби бандити не передумали
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30.06.2023 18:36 Відповісти
Якщо летів з козломордії,то все логічно.Але чи приймає Молдова кацапські рейси?Міг з Білорашки летіти,тих поки що в світі приймають,хоч давно треба було виперти звідусіль
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30.06.2023 18:39 Відповісти
написали вже - летів з турції. топто мої прогнози підтверждуються: застосовують очевидний маршрут мінськ-стамбул-кудись_інде
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30.06.2023 18:46 Відповісти
Пишуть, з Туреччини рейс...
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30.06.2023 18:42 Відповісти
Вагнерівець їхав у Придністров'я чи що?
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30.06.2023 18:26 Відповісти
не важливо куди він їхав. важливо що з раші.
спочатку в польщі спортсмени-шпигуни. тепер оце. казав же: виганяйте тих рососіянців під три чорти звідусіль. бо вони або шпигуни або терористи
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30.06.2023 18:32 Відповісти
Кацапюра якась. Політкоректнсіть тут ні до чого. Чувак має стати калікою з простріленими кінцівками. Але живий
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30.06.2023 18:31 Відповісти
Откуда, интересно, у него оружие взялось?
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30.06.2023 18:31 Відповісти
Кстати граждане Молдовы давно имеют право на владения оружием и у них преступность упала в половину.Зато наши трусливые и жуликоватые депутаты тормозили этот вопрос до самого начала российского вторжения и совесть за безоружных расстрелянных патриотов их совсем не мучает.
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30.06.2023 18:32 Відповісти
В коментарях в телеграмі пишуть:

"Стрілець - таки громадянин рф, що прибув з Туреччини, вагнерьонок кста.

Утримує заручників, поранив мінімум двох, спецпризначенці готуються до штурму."

Правда потім додають, що інфа попередня, і неперевірена!
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30.06.2023 18:32 Відповісти
Дивно.В Туреччині в аеропортах з безпекою наче порядок.Так було до корони і війни,у всякому разі.Як його пропустили зі зброєю?
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30.06.2023 18:35 Відповісти
Пишуть, що можливо відібрав в погранця.

Наразі 2 постраждалих підтверджено.
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30.06.2023 18:38 Відповісти
Кацапня тероризує весь світ.Привіт тим країнам,що не визнають кацапський смітник терористами.Колись і до них прилетить такий "голуб миру",якщо будуть і далі шмарклі жувати.
Жаль молдаван,вони й так давно страждають від мокші
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30.06.2023 18:47 Відповісти
Ну, якщо чесно, то наразі інфа про росіянина, і тим більше вагнерівця, ніким не підтверджена, принаймі офіційно - це все слухи в коментах.

Але я теж на 90% впевнений, що так воно і є!

В коментах молдовани, до речі, пишуть про необхідність введення візового режиму з Московією.
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30.06.2023 18:52 Відповісти
Стрелком, убившим в Кишиневском аэропорту пограничника и сотрудника охраны, оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову. Об этом сообщил премьер Дорин Речан.

«43-летнему гражданину Таджикистана отказали во въезде в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для оформления процедуры возврата в страну происхождения, он застрелил из оружия, отобранного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Также он ранил пассажира, которому сейчас оказывают медпомощь», - сообщил премьер.
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30.06.2023 19:25 Відповісти
Хотів потрапить у Молдову? Потрапив! Тепер буде відбувать довічне у молдовській тюрмі Після смерті відправлять тіло на батьківщину (якщо буде куди відправлять - бо там таліби вже давно до Таджикистану придивляються А 201 дивізія РФ, що прикривала кордон його з півдня, вже давно "черв"яків годує" в степах України...)
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01.07.2023 04:23 Відповісти
Та мене його доля, а тим більше доля його тіла, мало цікавить.

Набагато більше мені інтересно, чого ж він так намагався прорватись у Молдову. Щоби що? Невже щоби просто осісти в якомусь маленькому містечку, і наживати собі добра у спокійному провінційному житті, сховавших від Таджикського (чи якого там) Закону?

Яка була його ціль, чи завдання, якщо він діяв не сам? До речі - з'являлись коментарі у Молдовському сегменті ТГ, що в нього нібито були ще три поплічника, хоча я не схильний довіряти таким коментаторам, але ж така вирогідність таки існує. Чи пов'язано це якимось чином з Оркестром, і його "Асвабадитильным маршем"? А з Придністров'ям? І чи будуть найближчим часом ще подібні ексцеси? Тільки в Молдові, чи і в інших країнах?

Багато питань, і жодної наразі відповіді, лише купа припущень!
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01.07.2023 04:57 Відповісти
Та варіантів купа! Особливо коли мінімум інформації Просто в Росії (після "петушинава бунта") для "вагнерівців"-зеків "неспокійно" Або в тюрму повернуть, або на смерть поженуть в перших рядах - під наші снаряди І Європа для них закрита Можливо, вирішив через Молдову прорваться в Придністров"я? Та там "пересидіть"? А, можливо, й "заслужить пращение" в рядах "армии ПМР"
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01.07.2023 05:07 Відповісти
відлітають в родніє края вагнера вагнера вагнера
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30.06.2023 18:35 Відповісти
'Утримує заручників, поранив мінімум двох...'
Вимагає мільйон доларів дрібними купюрами, 5 г гєрича і гвинтокрил до Тіраспаля?
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30.06.2023 18:38 Відповісти
Миллион вертолетов и один доллар...
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30.06.2023 20:51 Відповісти
"...Сотрудникам спецназа удалось задержать мужчину, который открыл огонь в Кишиневском аэропорту. В результате стрельбы два человека погибли, сообщили в Fulger.

Нападавший получил ранение, ему оказывают медпомощь.

Напомним, что ранее в МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.

Новость дополняется..."
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30.06.2023 18:39 Відповісти
Ну і де можна вжяти пасталєта в літаку ? Підозрюю що кацап , алеж зброя ?
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30.06.2023 18:40 Відповісти
ердоган обіцяв ***** допомогти вирішити проблему з чвк вагнера. ліиак прилетів з турції. це - росіянин, кажуть що саме вагнерівець і є.
виходить ердоган таки вирішив проблему - випер вагнера до молдови
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30.06.2023 18:43 Відповісти
Сотрудникам спецназа удалось задержать мужчину, который открыл огонь в Кишиневском аэропорту. В результате стрельбы два человека погибли, сообщили в Fulger.

Нападавший получил ранение, ему оказывают медпомощь.

Ранее в МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.

Во время его сопровождения в стерильную зону для оформления запрета на въезд, он схватил пистолет пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек.

Из здания аэропорта всех эвакуировали.

Сотрудники правоохранительных органов продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту.
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30.06.2023 18:48 Відповісти
шо там через Молдову кацапам дозволяють літати? то нашо жалітися
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30.06.2023 18:49 Відповісти
Та де ж дозволяють, якщо заборонили в'їзд?

Через що і почалось...
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30.06.2023 18:53 Відповісти
Прямого начебто немає (може помиляюся), летять через треті країни
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30.06.2023 19:23 Відповісти
Діньдона треба валити, та усіх його прибічників.
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30.06.2023 19:22 Відповісти
Друзі,ви забули? Коли в часи Сивочолого гетьмана у Дніпрі кацап вбив 2 поліцейських,які його зупинили,з них 1 дівчина.... І де зараз той кацап?Наша країна і зараз,як прохідний двір для русні,кавказців,богоізбраних і всіх кому не ліньки...так що не зубоскальте з молдаван,на себе подивіться.
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30.06.2023 19:25 Відповісти
А в часи Зеленої шмарклі все зашибісь - русня, кавказці та богоізбрані сидять прямо у владних кабінетах. )
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30.06.2023 20:35 Відповісти
Україна ще на початку 2023 року попередила Молдову у захоплені влади. А ті попри викриття все рівно лізуть.
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30.06.2023 19:26 Відповісти
Найближчим часом по цілому світі: особина з двоголовою куркою на обкладинці- підлягає знищенню!!! Закон для усіх країн світу!!!
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30.06.2023 19:33 Відповісти
Балувані в Молдові прикордонники... Втім, як і майже всюди а аеропортах. За канцелярською "службою" забувають про охорону власне кордону. Ніякі теракти їх не вчать, нажаль.
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30.06.2023 20:45 Відповісти
 
 