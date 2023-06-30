У аеропорту міста Кишинів один з пасажирів почав стрілянину

У Кишинівському аеропорту один із пасажирів відкрив стрілянину. Прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко підтвердила інформацію про постріли, що з’явилася в ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молдовське видання NM.

Персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Правоохоронці перебувають на місці події. Пізніше обіцяли надати подробиці.

Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.

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