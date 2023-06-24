Молдова рекомендує не відвідувати регіони РФ на кордоні з Україною

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови рекомендувало громадянам своєї країни не відвідувати російські регіони, що межують з Україною.

Про це повідомили в МЗС Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Попередження опублікували "у зв’язку з напруженою ситуацією в Російській Федерації".

Громадянам Молдови рекомендували "уникати відвідування регіонів, розташованих на кордоні з Україною, у світлі існуючих загроз безпеці в Російській Федерації".

Громадянам Молдови, які вже перебувають у цих регіонах, рекомендують їх покинути.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.