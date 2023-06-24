УКР
Новини
Молдова рекомендує не відвідувати регіони РФ на кордоні з Україною

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови рекомендувало громадянам своєї країни не відвідувати російські регіони, що межують з Україною.

Про це повідомили в МЗС Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Попередження опублікували "у зв’язку з напруженою ситуацією в Російській Федерації".

Громадянам Молдови рекомендували "уникати відвідування регіонів, розташованих на кордоні з Україною, у світлі існуючих загроз безпеці в Російській Федерації".

Також читайте: Латвія припинила видавати росіянам візи

Громадянам Молдови, які вже перебувають у цих регіонах, рекомендують їх покинути.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

+8
під шумок могли б "порекомендувати" Україні допомогти задушити змія
24.06.2023 16:10 Відповісти
+3
Лучше бы в срочном порядке отозвали гражданство Молдовы у тех, кто принял гражданство РФ и постоянно в РФ проживает
24.06.2023 16:08 Відповісти
+2
Перевожу: не рекомендуют посещать линию государственной границы между Украиной и Китаем до её демаркации в установленном законом порядке.
24.06.2023 16:24 Відповісти
Лучше бы в срочном порядке отозвали гражданство Молдовы у тех, кто принял гражданство РФ и постоянно в РФ проживает
24.06.2023 16:08 Відповісти
під шумок могли б "порекомендувати" Україні допомогти задушити змія
24.06.2023 16:10 Відповісти
Шпатели бы сдать, а заместо купить бутылки. не? министерство просто тупо потроллило?
или швабры, а че нет? шо за страна то, слава Аллаху не был и не буду там. Ну разве шо на авианосце(тут варто сказать шо это говорит чел из Вирджинии или там Делавера, который хз где эта Молдова.. авианосцы туда ж не пропустит Эрдоган то)))
24.06.2023 16:12 Відповісти
Перевожу: не рекомендуют посещать линию государственной границы между Украиной и Китаем до её демаркации в установленном законом порядке.
24.06.2023 16:24 Відповісти
А що Молдова рекомендує стосовно регіонів РФ на кордоні з Молдовою?
24.06.2023 16:35 Відповісти
Лучше бы Молдовия порекомендовала покончить с опухолью у себя на жопе (и у Украины тоже). Рекомендатели хреновы.
24.06.2023 16:41 Відповісти
Такой шанс выпадает раз на сто лет, а они как тормозили по жизни, так и тормозят.
24.06.2023 16:42 Відповісти
А вичистити Придністров'я ''під шумок'' слабо?
24.06.2023 16:43 Відповісти
А "російські регіони, що межують з Україною", це "пмр" також?
24.06.2023 17:15 Відповісти
Важко уявити які молдавани дурнІ! У 7их нічого немає крім своєї незалежності. У світовому масштабі-це село. Але мати шанс заявити про себе світові, вигнавши кацапів з Придністровʼя. Тим паче , ми обіцяли допомогти. Се ру ниииии!
24.06.2023 17:23 Відповісти
 
 