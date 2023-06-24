Латвія припинила видавати росіянам візи

Латвія призупинила видачу всіх типів віз для росіян, які залишають Росію у зв’язку з поточними подіями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії і обмінюється інформацією з союзниками. Охорона кордонів посилена, візи або в'їзд росіян, які залишають Росію у зв'язку з поточними подіями, розглядатися не будуть", - написав він у твіттері.

"Прямої загрози для Латвії наразі немає", - зазначив Рінкевич.

Також читайте: Росія після війни може розпастися. Але є й інші сценарії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.