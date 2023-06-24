УКР
Латвія припинила видавати росіянам візи

паспорт

Латвія призупинила видачу всіх типів віз для росіян, які залишають Росію у зв’язку з поточними подіями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії і обмінюється інформацією з союзниками. Охорона кордонів посилена, візи або в'їзд росіян, які залишають Росію у зв'язку з поточними подіями, розглядатися не будуть", - написав він у твіттері.

"Прямої загрози для Латвії наразі немає", - зазначив Рінкевич.

Також читайте: Росія після війни може розпастися. Але є й інші сценарії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

Автор: 

віза (738) Латвія (1398) росія (67301) Рінкевичс Едгарс (182)
То добре. Хай павуки розважаться. Такий собі квест для любителів війни по телевізору.
24.06.2023 15:19 Відповісти
Пильнуйте всі, бо рашисти зараз як таракани кинуться врозсип по всьому світу.
24.06.2023 15:20 Відповісти
Мокшанці зараз "прозріють" і повалять,куда глаза глядять....
Нехай сидять на своїх болотах,не треба забруднювати вільний світ.
Вони ж вихваляли царя,молились на нього..тепер подякуйте йому за все,що він натворив.
24.06.2023 15:29 Відповісти
i ce prvilno i u vsim sosedam proponuju zrobitj tak zhe.....a to eto bochka s lainom jak vybuhne shas....bude pizno.
24.06.2023 15:35 Відповісти
Який сьогодні приємний день, що не новина, то супер
24.06.2023 16:04 Відповісти
each of those zombi Russians is a potential spy who will send information to Putin. And Putin's tactic is to destabilize the world. SO, by allowing Russians into your country, you are putting your security at risk. Also, Russia is the terrorist state.

24.06.2023 18:37 Відповісти
 
 