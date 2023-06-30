Росія намагається вербувати громадян Казахстану на війну проти України

Прокуратура Казахстану повідомила про випадки спроб вербування на півночі країни місцевих мешканців на війну РФ проти України на боці держави-агресора.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Костанайської області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначається, що "останнім часом" у соцмережах активно поширюється інформація щодо війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про фото та відео з фронту, дописи та коментарі на цю тематику.

Окремі з цих матеріалів нібито супроводжуються закликами до участі громадян Казахстану у війні на боці російської армії.

За інформацією прокуратури, у коментарях окремих користувачів соціальних мереж, зокрема з-поміж громадян Казахстану, містяться "сепаратистські заклики щодо цілісності території Казахстану".

Крім того, у Костанайській області зафіксовано спроби росіян залучити місцевих мешканців до війни проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казахстан постачав до РФ товари, які можна використати у воєнних цілях, - міністр торгівлі Жумангарін

В органі не уточнили, яким чином велося вербування і чи були затримані організатори рекрутингу.

У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану відкрив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян країни у військових діях на території України.

У прокуратурі нагадали, що за найманство у Казахстані дають 10 років тюрми.