Росія намагається вербувати громадян Казахстану на війну проти України
Прокуратура Казахстану повідомила про випадки спроб вербування на півночі країни місцевих мешканців на війну РФ проти України на боці держави-агресора.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Костанайської області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зазначається, що "останнім часом" у соцмережах активно поширюється інформація щодо війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про фото та відео з фронту, дописи та коментарі на цю тематику.
Окремі з цих матеріалів нібито супроводжуються закликами до участі громадян Казахстану у війні на боці російської армії.
За інформацією прокуратури, у коментарях окремих користувачів соціальних мереж, зокрема з-поміж громадян Казахстану, містяться "сепаратистські заклики щодо цілісності території Казахстану".
Крім того, у Костанайській області зафіксовано спроби росіян залучити місцевих мешканців до війни проти України.
В органі не уточнили, яким чином велося вербування і чи були затримані організатори рекрутингу.
У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану відкрив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян країни у військових діях на території України.
У прокуратурі нагадали, що за найманство у Казахстані дають 10 років тюрми.
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Н:
Непереможні, чо!
"Некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.
Более того, на территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине.
Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.
В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации, призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях."
https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuratura-kostanay/press/news/details/581694?lang=ru Обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона «О прокуратуре» (www.gov.kz)