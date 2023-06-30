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Новини Війна
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Росія намагається вербувати громадян Казахстану на війну проти України

казахстан

Прокуратура Казахстану повідомила про випадки спроб вербування на півночі країни місцевих мешканців на війну РФ проти України на боці держави-агресора.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Костанайської області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначається, що "останнім часом" у соцмережах активно поширюється інформація щодо війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про фото та відео з фронту, дописи та коментарі на цю тематику.

Окремі з цих матеріалів нібито супроводжуються закликами до участі громадян Казахстану у війні на боці російської армії.

За інформацією прокуратури, у коментарях окремих користувачів соціальних мереж, зокрема з-поміж громадян Казахстану, містяться "сепаратистські заклики щодо цілісності території Казахстану".

Крім того, у Костанайській області зафіксовано спроби росіян залучити місцевих мешканців до війни проти України.

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В органі не уточнили, яким чином велося вербування і чи були затримані організатори рекрутингу.

У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану відкрив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян країни у військових діях на території України.

У прокуратурі нагадали, що за найманство у Казахстані дають 10 років тюрми.

Автор: 

Казахстан (874) найманці рф (2064)


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Вялікая расєя, яка єдина перемогла гітлерівський нацизм, фашизм мусоліні та японський імперіалізм (всі інші Британії-Америки просто хочуть забрати цю велич перемоги у скрєпоносців) не може самотужки перемогти націю, якої ніколи не існувало і яку вигадав лєнін, і просить допомоги у "чурок вузкоглазих" та "Джамшутів" (чи як там вони принижують цей народ?)?

Н:
Непереможні, чо!

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30.06.2023 20:29 Відповісти
я там народився... ніби воні нормальні.. але ж привели до влади таких самих зе.. от і мають
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30.06.2023 20:42 Відповісти
Ось оригiнал:

"Некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

Более того, на территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине.

Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.

В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации, призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях."

https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuratura-kostanay/press/news/details/581694?lang=ru Обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона «О прокуратуре» (www.gov.kz)
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30.06.2023 20:52 Відповісти
Казахстан мав би тільки вітати вербування кацапів, які відразу б отримували статус "найманця" і не могли б повернутися в Казахстан. Замість 10 років тюрми за найманство потрібно встановити 20 років і жоден "завоєватєль" гарантовано в Казахстан з війни не повернеться - здохне в Україні або оясде в ********** щоб уникнути покарання. Таким чном суттєво зменшиться загроза сепаратизму в самому Казахстані.
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30.06.2023 20:59 Відповісти
 
 