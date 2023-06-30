Говорили про план трирічної підтримки ЗСУ, - Резніков зустрівся із литовським колегою Анушаускасом

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом в Україні, ознайомив українського колегу Олексія Резнікова з довгостроковим планом Литви щодо допомоги української армії, а також поінформував його про останній пакет підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національний мовник LRT з посиланням на Міноборони Литви.

"Ми розуміємо, що лише довгострокова військова та фінансова підтримка України принесе стабільність у вільну Європу. Саме тому ми підготували трирічний план підтримки української армії", - сказав Анушаускас.

За його словами, трьома основними завданнями плану є: докладання всіх зусиль для забезпечення безперервного надання військової підтримки українській армії; забезпечення реабілітації поранених українських солдатів; продовження консультацій щодо оборонних реформ, розпочатих ще до війни, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

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Анушаускас також підтвердив, що останній пакет підтримки Литви включає ракетні пускові установки NASAMS, які будуть доставлені в Україну восени. Пакет також включатиме десять бронетранспортерів М113, боєприпаси для гранатометів і 2,5 мільйона набоїв, причому останні будуть відправлені в Україну вже цього тижня.

Перебуваючи з візитом в Україні з четверга, Анушаускас відвідав Чернігів, Ірпінь і Бучу. Серед іншого він оглянув об'єкти, що фінансуються Литвою і знаходяться на стадії будівництва.

Міністри оборони Литви й України також обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі і прогрес України в реформуванні системи військової підготовки.

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