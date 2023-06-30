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Говорили про план трирічної підтримки ЗСУ, - Резніков зустрівся із литовським колегою Анушаускасом

анушаускас

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом в Україні, ознайомив українського колегу Олексія Резнікова з довгостроковим планом Литви щодо допомоги української армії, а також поінформував його про останній пакет підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національний мовник LRT з посиланням на Міноборони Литви.

"Ми розуміємо, що лише довгострокова військова та фінансова підтримка України принесе стабільність у вільну Європу. Саме тому ми підготували трирічний план підтримки української армії", - сказав Анушаускас.

За його словами, трьома основними завданнями плану є: докладання всіх зусиль для забезпечення безперервного надання військової підтримки українській армії; забезпечення реабілітації поранених українських солдатів; продовження консультацій щодо оборонних реформ, розпочатих ще до війни, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передасть Україні 10 БТР M113 та боєприпаси, - міністр оборони Анушаускас

Анушаускас також підтвердив, що останній пакет підтримки Литви включає ракетні пускові установки NASAMS, які будуть доставлені в Україну восени. Пакет також включатиме десять бронетранспортерів М113, боєприпаси для гранатометів і 2,5 мільйона набоїв, причому останні будуть відправлені в Україну вже цього тижня.

Перебуваючи з візитом в Україні з четверга, Анушаускас відвідав Чернігів, Ірпінь і Бучу. Серед іншого він оглянув об'єкти, що фінансуються Литвою і знаходяться на стадії будівництва.

Міністри оборони Литви й України також обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі і прогрес України в реформуванні системи військової підготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва разом із союзниками закупить для України засоби ППО, - міністр оборони Анушаускас

Автор: 

Литва (2439) Резніков Олексій (1446) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+7
Литва, Данія, Естонія, Німеччина, всі допомагають, а вони тільки крадуть, мародери чортові. Люди по 100 грн скидуються, поки в МО мільярди тирять. і хоч би одного покарали, з конфіскацією!
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30.06.2023 20:19
+6
**** позоришься, наглое **********...
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30.06.2023 20:21
+4
Шоо, то це зелені планують ще три роки країну грабувати???
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30.06.2023 20:30
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Литва, Данія, Естонія, Німеччина, всі допомагають, а вони тільки крадуть, мародери чортові. Люди по 100 грн скидуються, поки в МО мільярди тирять. і хоч би одного покарали, з конфіскацією!
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30.06.2023 20:19 Відповісти
**** позоришься, наглое **********...
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30.06.2023 20:21 Відповісти
а прийде той час коли західні та американські політики будуть відмовляти в перемовинах з поясненням
з ворюгами діалог не ведемо....
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30.06.2023 20:21 Відповісти
говорили... говорили балакали потім сіли і заплакали
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30.06.2023 20:27 Відповісти
Шоо, то це зелені планують ще три роки країну грабувати???
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30.06.2023 20:30 Відповісти
"Вашингтон пост" написала , якщо ЗЕбіли визволятимуть Україну такими темпами як зараз то знадобиться 16 років
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30.06.2023 21:36 Відповісти
а это что, яичко ермакское?
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30.06.2023 21:03 Відповісти
Видно по фото де людина а де мародер який на крові наживається людей
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30.06.2023 21:47 Відповісти
Яйцеликий це крадій. Людина без честі і совісті. На торгах Прозорро закупили яйця по 2.14 грн. Порахуйте скільки грошей вкрав цей адвокатішка, дружбан Єрмака.
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30.06.2023 22:31 Відповісти
Говорили про план трирічної підтримки ЗСУ, - Резніков зустрівся із литовським колегою Анушаускасом Джерело:

ВОНО Є ЗРОЗУМІЛИМ - ДОКИ ЙДЕ ВІЙНА Зе КЛОУН БУДЕ ПРИ ВЛАДІ
Тому перемагати для нього неначасі.
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30.06.2023 23:31 Відповісти
Знову Будан і Резніков прокололися зі своїми прогнозами і до кінця року війна знову не закінчиться, інакше навіщо вже закидати про трирічну допомогу? Значить ще три роки і не менше?
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30.06.2023 23:49 Відповісти
 
 