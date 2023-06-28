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Литва передасть Україні 10 БТР M113 та боєприпаси, - міністр оборони Анушаускас

литва

Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери та боєприпаси.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.

"Планований пакет військової підтримки Литви для України складатиметься не тільки з систем запуску ракет NASAMS, але й з 10 бронетранспортерів М113. Загальна кількість цих броньованих транспортників, переданих Литвою, сягне 72", - йдеться в повідомленні.

Водночас на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.

Також незабаром буде передано тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів, додав Анушаускас.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Україні передадуть дві установки NASAMS.

Також читайте: До Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Науседа

Автор: 

Литва (2437) БТР (281) Арвідас Анушаускас (66)


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28.06.2023 11:22 Відповісти
А тим часом...
Знаючі люди подейкують, що на вихідних у Копенгагені (за ініціативи Києва, був присутній тіньовий президент України єрмак) таємно відбулася конференція з "мирного" врегулювання війни в Україні. Буцімто "мирні" угоди з кремлем сподіваються підписати вже у липні поточного року. Гадаю, що більше інфи з цього приводу зможемо знайти у провідних ЗМІ Європи найближчими днями.
Такий собі "Оман-2"?..
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28.06.2023 11:27 Відповісти
Оман чи Обман?
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28.06.2023 11:37 Відповісти
Населення міста Києва https://vikna.tv/dlia-tebe/novyny-********/skilky-lyudej-zaraz-zhyve-u-kyyevi-rozpoviv-radnyk-miskogo-golovy/ близько 3,6 млн людей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Станом на 2021 рік у Литві проживає 2 мільйони 795 тисяч 175 осіб.
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28.06.2023 11:30 Відповісти
лише зафіксованих ворогом втрат м113 - 47, з них 6 - захоплено ворогом цілими.

тому, звісно, дякуємо-непередякуємо.
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28.06.2023 11:52 Відповісти
 
 