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Литва передасть Україні 10 БТР M113 та боєприпаси, - міністр оборони Анушаускас
Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери та боєприпаси.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.
"Планований пакет військової підтримки Литви для України складатиметься не тільки з систем запуску ракет NASAMS, але й з 10 бронетранспортерів М113. Загальна кількість цих броньованих транспортників, переданих Литвою, сягне 72", - йдеться в повідомленні.
Водночас на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.
Також незабаром буде передано тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів, додав Анушаускас.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Україні передадуть дві установки NASAMS.
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Знаючі люди подейкують, що на вихідних у Копенгагені (за ініціативи Києва, був присутній тіньовий президент України єрмак) таємно відбулася конференція з "мирного" врегулювання війни в Україні. Буцімто "мирні" угоди з кремлем сподіваються підписати вже у липні поточного року. Гадаю, що більше інфи з цього приводу зможемо знайти у провідних ЗМІ Європи найближчими днями.
Такий собі "Оман-2"?..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Станом на 2021 рік у Литві проживає 2 мільйони 795 тисяч 175 осіб.
тому, звісно, дякуємо-непередякуємо.